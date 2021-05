Palloa helsinkiläinen Simpanen potkii silloin tällöin lähikoulun kentällä: ”Jotain vetoja ylänurkkaan hyvällä fiiliksellä”

Kello oli melko tarkalleen 1.30 lauantaina aamuyöllä, kun helsinkiläinen ultrajuoksija Juuso Simpanen tuli Kuusamon Rukalla maaliin 166 kilometrin mittaisessa NUTS Karhunkierros -polkujuoksukilpailussa.

Urakka oli alkanut perjantaiaamuna klo 8, ja tuloksena oli kilpailun voitto reittiennätyksellä 17 tuntia 29 minuuttia ja 45 sekuntia.

Voittoa voi luonnehtia vähintäänkin ylivoimaiseksi, sillä toiseksi sijoittunut Jukka Marjola jäi yli neljän tunnin päähän. Tässä sarjassa maaliin tuli 62 miestä, ja melkein toinen mokoma keskeytti.

Simpanen, 29, puhkui hyvää mieltä, kun HS tavoitti hänet puhelimitse sunnuntaina.

”Kisa oli varmasti yksi onnistuneimmista ellei jopa onnistunein pitkistä ultrakisoistani. Pystyin pitämään alusta lähtien hyvää vauhtia ja loppuun asti. Näissä kisoissa tulee sitä parempi suoritus mitä vähemmän vauhti hidastuu loppua kohden”, Simpanen totesi.

Simpanen painotti, että ultrajuoksussa erityisen tärkeää onnistumisen kannalta on myös energian imeytyminen elimistöön.

”Energiaa pitää pystyä ottamaan säännöllisesti ja loppuun asti. Vatsa pystyi imeyttämään sitä koko kisan ajan, ja energiatasot pysyivät hyvinä. Jalka nousi vielä viimeisissäkin vaarojen nousuissa.”

Simpanen paransi reittiennätystä 35 minuuttia ja omaa reittiennätystään vuodelta 2017 jopa noin kuudella tunnilla. Silloinkin hän voitti.

Tuolloin matkantekoa hidasti nilkan kipeytyminen melko pahasti ja reitillä ollut lumi.

”Nyt oli melkeinpä täydelliset olot.”

Harjoittelussaan Simpanen on viime vuosina keskittynyt kilpailuvauhdin hakemiseen.

”Jos haluaa pärjätä kansainvälisissä kisoissa maailman huipuille, perusvauhdin pitää olla vielä paljon kovempi. Olen hakenut sitä vähän lyhyemmiltä matkoilta ja keskittynyt enemmän laatuun määrän sijaan. Tänä vuonna olen harjoitellut taas selkeästi pidempiä matkoja varten.”

Simpasen mukaan harjoittelu on tuottanut tulosta, ja vauhti on lisääntynyt kaikilla matkoilla.

Tällä kaudella Simpasen on tarkoitus juosta myös Ultra Trail Tourin muutkin osakilpailut, jotka ovat NUTS Karhunkierroksen ohella NUTS Pallas (160 km) ja Vaarojen maraton (131 km).

Ulkomaisista tapahtumista Simpasella on tähtäimessä marraskuussa Thaimassa juostava noin 80 kilometrin MM-kisa.

Oman harjoittelunsa rinnalla Simpanen on valmennusyrittäjä. Hänellä on Miikka-Pekka Rautiaisen kanssa valmennuspalveluja tarjoava firma, jolla on yli sata asiakasta.

Yksi heidän valmennettavistaan on helsikiläinen Kati Ahokas, joka sijoittui NUTS Karhunkierroksen 166 kilometrillä neljänneksi.

55 kilometrin matkan voitti niin ikään ylivoimaisesti yli puolen tunnin erolla espoolainen Anna-Stiina Erkkilä, joka oli aiemmin Simpasen valmennettava.

Simpanen on entinen liigatason ja nuorten maajoukkueiden jalkapalloilija, jota alkoi hieman päälle parikymppisenä viehättää ajatus aivan omaehtoisesta ajankäytöstä ja vapaudesta, ettei kukaan määrää, mitä pitää tehdä ja milloin.

Niinpä jalkapalloura vähitellen jäi, ja tilalle tuli juoksu. Aivan kokonaan palloa Simpanen ei ole hylännyt.

Silloin tällöin hän on käynyt lähikoulun kentällä Helsingin Meilahdessa potkimassa itsekseen tai kaverin kanssa. Siis omaehtoisesti.

”Lähinnä se on ollut sellaista neppailua, ja jotain vetoja ylänurkkaan hyvällä fiiliksellä. Varsinaisesti pelaamassa en ole käynyt missään”, Simpanen sanoo.

