Riika

Vertailu kahden nuoren pelaajan välillä nousee väkisinkin esille jääkiekon MM-turnauksessa.

Kaapo Kakko ihastutti kuudella maalillaan Slovakian kisoissa vuonna 2019. Anton Lundell on koonnut Latviassa neljä maalia tilastoihinsa, mutta pelejä tulee vielä. Seuraavaksi odottaa Kanada alkusarjan päätöksessä.

”Meidän tavoite on totta kai voittaa. Huomenna [tiistaina] on hyvä sauma viilata viimeisiä juttuja, että ollaan valmiita torstaina”, Lundell sanoo ja viittaa Kanada-pelin jälkeen tulevaan puolivälierään.

”Täällä on joka peli iso näytön paikka. Koetan pelata mahdollisimman hyvin ja näyttää esimerkkiä joukkueelle.”

Paljon sanottu, kun 19-vuotias näyttää esimerkkiä joukkueelle, jossa vanhimmat pelaajat ovat veteraani-iässä.

Yhtä lailla Kakko kantoi maaleillaan Leijonia Košicen alkusarjassa ja näytti vanhemmilleen esimerkkiä.

Kakko pelasi Slovakiassa 18-vuotiaana, ja Lundell on nyt 19. Alle 20-vuotiaat Leijonien ratkaisupelaajat ovat harvassa ja näin nuoret keskushyökkääjät vielä harvinaisempia.

Leijonien lähihistoria tuntee vain pari esimerkkiä alle 20-vuotiaista keskushyökkääjistä. Aleksander Barkov otti ison roolin Tšekin kisoissa vuonna 2015. Hän oli silloin 19. Sebastian Aho pelasi 19-vuotiaana keskikaistaa Pariisin ja Kölnin kisoissa vuonna 2017.

Kakko johdatti maaleillaan Nuoret Leijonat MM-kultaan talvella 2019. Lundell pelasi myös siinä joukkueessa, mutta keskushyökkääjän tähtirooli syntyi viime talvena, kun Suomi nappasi pronssia Lundellin johdolla.

Molempia pelaajia yhdistää täysin mutkattomalta tuntuva hyppy nuorten peleistä aikuisten MM-tasolle.

Sekin yhdistää Kakkoa ja Lundellia, että molemmat vaativat itseltään erittäin paljon. Kakko tunnetaan Turussa pelaajana, joka harjoitteli temppujaan väsymättömästi. Yhtä tinkimätön on Lundell.

” ”Tilanteet tulevat niin nopeasti, ettei niitä ehdi miettiä. Kaikki tulee selkäytimestä.”

Juuri taitoihin perustuvaa helppoutta oli Lundellin tekemässä jatkoajan voittomaalissa Latviaa vastaan.

Lundellilla oli pitkähkö vaihto alla. Hän suunnitteli vaihtoon menemistä, kunnes huomasi kellossa olevan kymmenen sekuntia jäljellä.

Hän hylkäsi ajatuksen vaihtopenkistä ja säntäsi uuteen hyökkäykseen. Puolustaja Olli Määttä näki Lundellin nousun ja antoi maukkaan syötön Latvian maalin tuntumaan.

Ennen voittomaalia Lundellilla olisi ollut kaksi vaihtoehtoa: laukoa tai harhauttaa.

Valinta oli jälkimmäinen, ja hyvä niin.

”Tilanteet tulevat niin nopeasti, ettei niitä ehdi miettiä. Kaikki tulee selkäytimestä”, Lundell sanoo.

Näin Anton Lundell tuuletti tehtyään jatkoerässä voittomaalin Latvian verkkoon MM-kisojen alkusarjan ottelussa.

Lundellin isä Jan Lundell on katsonut kaikki Leijonien pelit ja pannut tyytyväisenä merkille poikansa otteet.

”Hyvillä mielin olen katsonut Antonin pelaamista ja periaatteessa koko joukkueen toimintaa. Se paketti, millä joukkue pelaa ja puolustaa, on hyvä. Kokonaispelaaminen on vahvaa.”

Kiekkoa seuraava kansa on saanut tuoreen nimen Leijonien nostattamiin otsikoihin. Kyllä Lundell keräsi Nuorissa Leijonissa ja Liigassakin palstametrejä, mutta menestyminen aikuisten tasolla on kuitenkin vaatimustasoltaan eri asia.

”Yllättynyt ja yllättynyt”, Jan Lundell sanoo.

”Hienosti on mennyt. Tärkeintä on, että Anton on pystynyt pelaamaan omaa peliään. Se on vahvistanut hänen itseluottamustaan, että pystyy pelaamaan hyvällä tasolla miesten kisoissa. Onnistumiset ruokkivat itseluottamusta.”

Leijonien kapteeni Marko Anttila ei oikeastaan tuntenut ollenkaan Kakkoa kaksi vuotta sitten. Ei hän tuntenut myöskään Lundellia kuin nimenä. Omien kiireidensä ohessa IFK:n otteluiden seuraaminen jäi vähäiseksi.

”Hienoahan se on katsella. On halu ratkaista, ja peleistä nauttiminen näkyy”, Anttila sanoo Lundellista.

”Hienoa myös nähdä, miten valmiita he ovat. Viimeisen päälle joukkuepelaajia.”

Anttila sanoo, ettei Lundell turhaan kantanut välillä kapteenin C-kirjainta kauden aikana.

”Kyllä on iso pelaaja meille.”

Valmentaja Jarno Pikkarainen ehti seurata koko Lundellin taipaleen A-nuorista IFK:n liigajoukkueeseen ja ratkaisupelaajaksi.

Pikkarainen valmensi IFK:ssa neljä kautta ja oppi tuntemaan nuoren keskushyökkääjän erittäin hyvin.

”Se Anton, joka jäi koronatauolle, olisi pärjännyt MM-kisoissa, mutta se Anton, joka pelasi pudotuspeleissä, ei olisi menestynyt. Tällä kaudella on ollut kaksi Antonia.”

” ”Ratkaisuhalukkuus on tosi vahva. Hän haluaa olla jäällä, kun otteluita ratkotaan.”

Lundell pääsi erinomaiseen kuntoon nuorten MM-kisoissa. Vire jatkui helmikuulle, jolloin tuli kutsu Leijonien Ruotsin EHT-turnaukseen. Silloin Lundell oli parhaimmillaan.

Malmössä pelatun turnauksen jälkeen iski koronavirus ja tuli pitkä tauko peleistä, kun IFK:kin joutui koronakaranteeniin.

Pikkaraisella on tarkka näkemys Lundellista, joka ei ehtinyt kuntoon playoff-vaiheeseen mutta on nyt täydessä tikissä.

”Hän sai pallon lähtemään oikeaan suuntaan”, Pikkarainen viittaa MM-turnauksen alkusarjaan.

”Ratkaisuhalukkuus on tosi vahva. Hän haluaa olla jäällä, kun otteluita ratkotaan.”

Jan Lundell ottaa usein välipäivinä yhteyttä poikaansa. Silloin jutellaan muusta kuin jääkiekosta – lähinnä arkisista asioista.

Mediamylläkästä Jan Lundell uskoo poikansa selviytyvän. Tarkkaillaan IFK:takin melkoisen tarkasti.

”Nyt seuraaminen on vain astetta suurempaa. Tärkeintä on vain keskittyä omaan peliin, ja uskon, että Anton tietää sen.”

Entä Latvia-ottelun ratkaisumaali. Olisiko siinä voinut laukoa?

”Siinä oli hyvä maltti ja hän näki, että maalivahti meni alas. Siitä asennosta maalivahti ei enää pysty ponnistamaan, ja sinne jää kiekolle tilaa. Jos tuosta tilanteesta olisi lähtenyt vetämään, olisi laukauksen pitänyt olla hyvin, hyvin tarkka. Maalivahti oli hyvin sijoittunut”, Jan Lundell sanoo.

Entinen maalivahti tietää, ja niin tiesi poikakin.

