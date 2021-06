Japanilainen tenniksenpelaaja Naomi Osaka on herättänyt huomiota tenniskentillä ja myös niiden liepeillä useita kertoja, mutta tuorein tapaus, mediatilaisuuksista kieltäytyminen Ranskan avoimissa ja lopulta vetäytyminen turnauksesta, on noussut suurimman mediahuomion kohteeksi hänen urallaan.

Kun Osaka, 23, nousi tenniksen parrasvaloihin, hän tuli tunnetuksi melko lailla erilaisista syistä.

Osakan nousu maailman tenniseliittiin tapahtui muutama vuosi sitten. Kun hän alkoi voittaa turnauksia, huomio kiinnittyi Osakan esiintymisiin, kyllä, otteluiden jälkeen. Osaka hurmasi katsojat heti ensimmäisen WTA-turnausvoittonsa jälkeen maaliskuussa 2018 Indiana Wellsissä. Kiitospuhe oli naurukohtauksineen varsin erikoinen, jossa kehuttiin kaikki pallopojista lähtien.

”Tämä on luultavasti kaikkien aikojen surkein kiitospuhe”, Osaka sai puheensa loppupuolella sanottua kesken hihittelynsä.

Suuri kohu nousi Yhdysvaltojen avoimessa grand slam -turnauksessa syksyllä 2018, mutta kohun keskiössä ei ollut Osaka vaan hänelle loppuottelun hävinnyt Serena Willams. Williams arvosteli ottelun päätuomaria kohtuuttomista rangaistuksista muun muassa hajotettuaan mailansa.

Tuo finaali kuitenkin nosti Osakan erittäin seuratuksi pelaajaksi. Samana syksynä Osaka lupasi, että hän aikoo pysyä outona.

””Esimerkiksi jos en esiintyisi yhtä oudosti kuten teen, niin jos olisin vähän kuin robotti vastaten kyllä tai ei, se ei olisi todellinen minä tai mitään”, Osaka selitti.

Osaka on myös tullut tunnetuksi rodullisen tasa-arvon puolestapuhujana etenkin black lives matter (BLM) -kampanjan myötä. Hän on itsekin joutunut rasismin kohteeksi: muun muassa kahdesti hänestä on tehty piirros, jossa hänen ihonsa on valkaistu. Osakan isä on haitilainen ja äiti japanilainen.

Ensimmäinen piirros oli pilapiirros, joka liittyi Williamsin riehuntaan: piirroksessa musta Williams raivoaa ja taustalla vaaleahiuksinen Osaka keskustelee päätuomarin kanssa. Toisessa tapauksessa Osakan iho ”valkopestiin” nuudelimainokseen. Nuudelifirma pyysi myöhemmin anteeksi mainosta. Pilapiirtäjä ei ymmärtänyt aiheuttamaansa kohua, mutta hän poisti piirroksen sosiaalisesta mediasta.

BLM-kampanjassa Osaka on ollut mukana alusta lähtien. Hän tuomitsi poliisiväkivallan ja totesi sosiaalisessa mediassa, että myös urheilijalla on oikeus poliittisiin mielipiteisiin.

”Vihaan sitä, että ihmiset käskevät urheilijoiden keskittyä viihdyttämiseen ja olla sekaantumatta politiikkaan. Kyse on ihmisoikeudesta, ja mikä antaa jollekulle muulle suuremman oikeuden puhua kuin minulle? Sillä logiikalla Ikeassa työskentelevä saisi puhua vain Grönlidistä [Ikean sohva]”, Osaka kirjoitti.

Voimakkaimmin Osaka otti kantaa viime syksynä New Yorkissa: ensin hän kieltäytyi pelaamasta New Yorkissa WTA-turnauksen välierässä protestina Jacob Blaken ampumisesta. Yhdysvaltain avoimissa Osaka käytti kasvomaskeja, joissa oli poliisiväkivallan uhrien nimiä. Joka päivä maskissa oli eri nimi.

New Yorkissa on katumainos, jossa Naomi Osakalla on kasvomaskissa Breonna Taylorin nimi. Poliisi ampui Taylorin viime vuoden maaliskuussa Louisvillessä.

Osaka on kerännyt paljon sympatiaa aiemmilla tempauksillaan ja kannanotoillaan. Entä nyt? Kun aluksi oli kyse mediaboikotista, hän sai lähinnä vaivautunutta ymmärrystä muilta pelaajilta.

”Se ei ole hyvä [mediaboikotti], mutta ymmärrän hänen tilannettaan. Joten se on hyvä ja huono”, pyöritteli Osakan maanmies japanilainen Nishikori uutistoimisto AFP:n mukaan.

Osaka perusteli mediaboikottiaan mielenterveydellisillä syillä. Hän vertasi mediatilaisuuksia maassa potkitun asemaan etenkin tappion jälkeen. Kun Osaka maanantai-iltana vetäytyi Ranskan avoimista, hän kertoi sairastuneensa masennukseen ensimmäisen grand slam -voittonsa eli juuri tuon kohutun Williams-voiton jälkeen.

Osaka erikseen korosti, että hän ei kevyin perustein puhu mielenterveydenongelmista. Hän myös ilmoitti, että aikoo pysyä jonkin aikaa pois kentiltä.

Vetäytymisen jälkeen tukea ja ”toivottavasti hän on ok” -tyyppisiä kommentteja on tulvinut entisiltä ja nykyisiltä pelaajilta sekä muidenkin lajien huippu-urheilijoilta.

Grand slam -turnauksilta ei ymmärrystä etenkään mediaboikottiin löytynyt. Kaikki neljä turnausta julkaisivat yhteisen tiedotteen, jossa uhkailtiin uusilla rangaistuksilla ja vihjailtiin turnauksesta hyllyttämiselläkin. Sunnuntaina Osakalle lätkäistiin 15 000 dollarin (noin 12 300 euron) sakko. Maksimisakkorangaistus on 20 000 dollaria.

Ranskan avointen virallisella Twitter-tilillä julkaistiin lisäksi viesti, jossa oli kuvat Rafael Nadalista, Kei Nishikorista, Aryna Sabalenkasta ja Coco Gauffista sekä teksti: ”He ymmärsivät tehtävän”. Viesti poistettiin myöhemmin kovan kritiikin jälkeen.

”Pelaajan saaminen kokemaan itsensä syylliseksi ja nöyryytetyksi ei näytä hyvältä tennisjärjestön kannalta”, entinen nelinpelin maailmanlistan ykkönen Rennae Stubbs totesi uutistoimisto AFP:lle.

Kun Osaka vetäytyi turnauksesta, Ranskan avoimien järjestäjälle ehkä vihdoin valkeni, että kyse ei ollut mistään tähtiurheilijan tempauksesta. Ranskan tennisliiton puheenjohtaja Gilles Moretton piti vetäytymistä ”valitettavana” ja korosti tiedotteessa, että pelaajien hyvinvoinnin takaamiseen on aina pyritty.

US Todayn urheilutoimittajalta Analis Baileylta löytyi ymmärrystä Osakalle jo mediaboikotinkin osalta.

”Nyt on jo aika hyväksyä se, että Naomi Osaka on ensisijaisesti ihminen ja vasta sitten urheilija”, Bailey kirjoitti kolumnissaan.

Fakta Nelinkertainen grand slam -voittaja Naomi Osaka on voittanut kahdesti Australian avoimet (2019 ja 2021) ja Yhdysvaltain avoimet (2018 ja 2020).

Hän on nyt voittanut peräkkäin viimeisimmät kaksi grand slam -turnausta.

Osaka nousi viime vuonna parhaiten ansaitsevaksi naisten sarjojen tennispelaajaksi ohi Serena Williamsin. Osaka oli ajanjaksolla kesäkuusta 2019 kesäkuuhun 2020 kaikista tennispelaajista neljänneksi eniten tuloja kerännyt pelaaja.

Osakan turnauspalkkiot olivat 2,8 miljoonaa euroa ja sponsoripalkkiot kymmenkertaiset eli noin 28 miljoonaa euroa.

