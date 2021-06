Ruotsi menetti suurimman tähtensä Zlatanin, mutta hänen tilalleen joukkueeseen nousi pelaaja, jolta odotetaan tulevaisuudessa suurtekoja. HS tapasi Ruotsin faneja ja käy läpi Ruotsin kisajoukkueen.

Tukholma

Jumala kertoi uutisen itse Instagramissa.

Maaliskuun 16. päivä vuonna 2021 hän kertoi palaavansa.

Ruotsalaista Zlatan Ibrahimovicia voisi kutsua jalkapallon tähtipelaajaksi, mutta se olisi tietyllä tavalla vähättelyä. Tähtipelaajia kyllä löytyy, mutta Zlatanin kaltaiset pelaajat ovat todellisia harvinaisuuksia.

Hän on yksi lajin parhaista maalintekijöistä, joka iskee maaleja huippusarjassa vielä nelikymppisenä. Lisäksi Zlatan on luonut itsestään brändin, jonka puitteissa hänen olisi luontevaa kuvailla itseään kaikkien aikojen ylivertaisimmaksi urheilijaksi, missä tahansa lajissa.

Siinä missä Maradona sai joskus hetkeksi käyttöönsä jumalan käden, Zlatan julistautuu suoraan jumalaksi.

Samalla kun Zlatan maaliskuussa kertoi palaavansa maajoukkueeseen, Ruotsin päävalmentaja Janne Andersson nimesi Zlatanin maansa EM-kisaryhmään.

39-vuotias Zlatan pelaisi viiden vuoden tauon jälkeen taas Ruotsin paidassa.

”Hän on Ruotsin kaikkien aikojen paras pelaaja. Hänellä on paljon kokemusta, josta hyötyy koko joukkue”, päävalmentaja Andersson kuvaili.

Ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa Zlatan esiintyi myös tavallista nöyrempänä. Hän kertoi, että joukkueessa ei ole kyse hänestä. Hän oli vain yksi palanen palapelissä.

Zlatan palasikin ryhmään, ja hänestä tuli Ruotsin kaikkien aikojen vanhin maajoukkuepelaaja, mutta lopulta Zlatanin paluu epäonnistui. Italian AC Milania edustava pelaaja loukkaantui ja joutui jättämään kisat väliin.

Ruotsi menetti jumalansa, mutta voiko Zlatanin menetys tehdä Ruotsista jopa vahvemman?

Zlatanin tilalle joukkueeseen ainakin nousi kiinnostava nimi, 23-vuotias Jordan Larsson, ruotsalaisen jalkapallolegenda Henrik Larssonin poika.

Jordan Larsson.

Hans Harbom puhaltaa keltaista ilmapalloa keuhkojensa kyllyydestä.

Hän valmistelee terassia juhlahetkeä varten. Olemme Ruotsin fanien kantaravintolassa ihan Ruotsin kansallisareenan vieressä Solnassa. Pian on alkamassa Ruotsin maajoukkueen peli.

Hans Harbom, fani.

Vastassa on Suomi. Se on molemmille joukkueille toiseksi viimeinen harjoituspeli ennen EM-kisoja. Mukava veljellinen kohtaaminen tulossa, Harbom uskoo. Niin kävikin, ja Ruotsi voitti 2–0, mutta sitä emme vielä tiedä.

Harbom on osa Ruotsin maajoukkueen kannattajayhdistystä, Gula Väggenia. Hän lähtee katsomaan Ruotsin pelejä Espanjaan ja Venäjälle. Harbomin mukaan Ruotsilla on vahva joukkue, jolle hän antaisi tällä haavaa arvosanan seitsemän.

Ruotsi ja Suomi pelasivat harjoitusmaaottelun Friends Arenalla. Kyseessä oli viimeinen Ruotsin maaottelu, johon ei otettu koronarajoitusten vuoksi yleisöä.

Zlatanin menetystä hän harmittelee.

”Tässä tilanteessa parempi olisi ollut, että hän ei edes olisi tullut takaisin. Hän ehti nostattaa toiveita. Nyt saattaa olla vähän masentunutkin olo, että voi hemmetti, miten hyviä me olisimme olleet”, Harbom sanoo.

Mutta koska Zlatan ei ole ollut viime vuosina maajoukkueen mukana, Ruotsista on kasvanut erilainen joukkue.

”Ruotsin etu on, että me olemme kollektiivi. Meillä ei ole enää ollut yksittäistä megasupertähteä. Olemme saaneet takaisin klassisen Ruotsin, jossa kaikki ovat yhtä arvokkaita.”

Se näkyi vuoden 2018 MM-kisoissa. Ilman Zlatania pelannut Ruotsi voitti alkulohkonsa, ja taakse jäivät Meksiko, Etelä-Korea ja Saksa. Neljännesvälierässä kaatui Sveitsi, ja kisat päättyivät puolivälierätappioon Englantia vastaan.

William Andersson seurasi maaottelua Suomea vastaan isänsä Kent Anderssonin kanssa. Isä-Andersson muisteli, että ruotsalainen Hans Backe valmentaisi yhä Huuhkajia.

Harbom vertaa Ruotsin joukkuetta Suomeen, joukkueeseen, joka taistelee yhtenäisenä, suurella sydämellä. Samalla hän toivottaa Suomen tervetulleeksi ensimmäisiin arvokisoihin, ”seuraan, johon Suomi kuuluu”. Hän intoutuu ylistämään Suomen uudenlaista itsevarmaa pelityyliä.

”Suomi pelaa ihan eri tavalla kuin vaikkapa 5 vuotta sitten”, hän sanoo ja ehdottaa, että ehkä siitä voisi kiittää hieman ruotsalaisia.

”Hans Backe valmensi Suomea 2016, ja ehkä silloin istutettiin jotain itseluottamuksen siemeniä”, Harbom miettii.

Kenties. Varmasti siinä kasvatettiin luonnetta, kun Backen valmennusperiodin aikana Suomi ei voittanut yhden yhtä peliä, mutta ei puhuta Suomesta nyt enempää.

Millaisia pelaajia Ruotsilla on?

Kuten Harbom kuvaili, yksittäiset megatähdet uupuvat, mutta joukkueesta löytyy laajuutta ja laatua.

Pelaajia on Valioliigasta (puolustaja Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United), Serie A:sta (keskikenttä Dejan Kulusevski, Juventus), Bundesliigasta (hyökkääjä Robin Quaison, Mainz) ja La Ligasta (hyökkääjä Alexander Isak, Real Sociedad).

Tosin tiistaina Ruotsin joukkue sai karmeita uutisia. Koronavirus on kurittanut Ruotsia, ja nyt myös Ruotsin maajoukkuetta. Ensin Juventuksen tähti Kulusevski sai tietää positiivisesta koronatestituloksesta. Seuraavaksi positiivisen testituloksen antoi Bolognaa edustava Mattias Svanberg. Pelaajat joutuvat ruotsalaismedian mukaan jättämään avausottelun Espanjaa vastaan väliin.

Kovia menetyksiä, ja Ruotsin mediassa spekuloitiin jo mahdollisuudella, että tartuntoja löytyisi joukkueesta enemmänkin.

Pelaajia Ruotsilta kuitenkin löytyy suurliigojen lisäksi myös Ruotsin liigasta ja jopa Ruotsin ykkösdivisioonasta, kun valmentaja Andersson päätti nostaa konkarikapteeni Andreas Granqvistin joukkueeseen.

Ruotsin liiga Allsvenskan on tärkeä myös Suomelle, sillä Suomenkin EM-ryhmässä kolme pelaajaa pelaa Ruotsin pääsarjassa. Myös päävalmentaja Markku Kanerva on pelannut Ruotsissa.

Ruotsin ryhmässä on leveyttä ja laajuutta. Sen nosti esiin myös Kanerva Ruotsin ja Suomen maaottelun jälkeen. Ruotsi ei peluuttanut parasta miehistöään, mutta sai otettua helpon voiton, vaikka toki Suomikin pelasi varamiehisenä.

Suomea vastaan Ruotsi oli varma. Keskikentällä taitojaan väläytteli esimerkiksi Emil Forsberg, joka rauhoitti peliä ja pelasi itsevarmasti.

Näyttöpaikan sai myös Zlatanin tilalle joukkueeseen noussut Jordan Larsson. Hyökkääjä pelaa Venäjän liigan Spartak Moscowissa, jossa hän on päässyt hyvään vireeseen. 29 pelissä on syntynyt 15 maalia. Hän on joukkueensa tehokkain pelaaja ja paras maalintekijä.

Ennen siirtoaan Moskovaan Larsson pelasi Ruotsin pääsarjan IFK Norrköpingissa 42 peliä, joissa syntyi 12 maalia.

Suomea vastaan Larsson pelasi runsaat 25 minuuttia ja väläytti ajoittain nopeuttaan ja peliälyään, vaikkei tehnytkään suurta vaikutusta peliin.

Jordan Larsson suomalaispelaajien keskellä.

Larsson on kiinnostava pelaaja myös siksi, koska hän on sukutaustaltaan Ruotsin jalkapalloaatelisia.

Isä Henrik Larsson on nykyään Barcelonan apuvalmentaja. Hänen pelaajauransa on lukujen valossa kiistattoman kova.

Celticissä ja Barcelonassa suurtekonsa tehnyt Larsson pelasi seurajoukkueissa 575 ottelua ja teki 325 maalia. Ruotsin maajoukkueessa Larsson pelasi 106 ottelua ja teki 37 maalia.

Jordan Larsson on toistaiseksi tehnyt yhden maalin viidessä maaottelussa.

Tulevaisuuden nimi, uskovat Ruotsin fanit.

”Hän on fantastinen”, sanoo kannatusyhdistys Gula Väggenin perustaja Andreas Richt.

”Minä olisin valinnut hänet joukkueeseen jo aiemmin. Se, että yksi Venäjän liigan parhaista hyökkääjistä ei pääse meillä joukkueeseen, osoittaa, että meillä on melkein yhtä hyviä hyökkääjiä kuin Teemu Pukki”, Richt jatkaa.

Näissä kisoissa Larsson tulee olemaan Ruotsin yllätyskortti. Kenties pelaaja, joka tulee vaihdosta sisään ja ratkaisee pelin.

Andreas Richt, Hans Harbom ja Felix Matthiessen aikoivat matkustaa Pietariin Suomen läpi bussikaravaanilla, mutta peruivat suunnitelman Suomen koronarajoitusten vuoksi.

Jordan Larssonia on vertailtu usein pelaajana isäänsä. Poika on myös sanonut haluavansa olla jonain päivänä yhtä hyvä kuin isänsä, mutta ei välittäisi tulla vertailluksi häneen.

Vuonna 2009 maajoukkuepelinsä päättäneestä Henrik Larssonista ehti kasvaa ruotsalaisen jalkapallon kuolematon ikoni. Itse asiassa hänen suuruutensa on jäänyt hieman Zlatanin varjoon, Richt sanoo.

”Henke Larssonin pitäisi saada patsas. Ja hän olisi varmasti saanut patsaan, jos Zlatanista ei olisi tullut ruotsalaista superjumalaa jo ennen Henken uran loppua.”

”Jordan Larssonin suhteen on epäreilua verrata häntä isäänsä. Antaa Jordanin olla Jordan ja tehdä oma juttunsa”, Richt sanoo.

Ja jos Richtiltä kysytään, hän voi ennustaa, miten Larssonille tulee kisoissa käymään: Larsson tulee vaihdosta sisään Espanjaa vastaan ja vie Ruotsin 2–1-voittoon.

Ruotsilla on EM-kisoissa vaativa alkulohko, jossa ovat mukana Espanjan lisäksi Slovakia ja Puola. Keltapaidoilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet jatkoon. Ruotsin lohko ei olekaan yhtä hankala kuin Suomen lohko, jossa vastassa ovat kisajärjestäjät Tanska ja Venäjä sekä huippukova Belgia.

”Teillä kävi huonoin mahdollinen arpaonni. Vaikka teillä on Teemu Pukki, jatkoon pääsy on vaikeaa”, analysoi Hans Harbom.

Mutta:

”Tehän voititte Ranskan vieraissa, te voitte voittaa kenet vain. Lisäksi Suomi pelaa nykyään hyvin myös heikompia vastustajia vastaan. Suoritusvarmuus on kasvanut. Ennen saatoitte voittaa Portugalin vieraissa, mutta sitten hävitä kotona jollekin Kazakstanille.”

Nyt heikompia vastustajia ei ole näköpiirissä, mutta Harbom uskoo, että Suomella on silti mahdollisuuksia. Niin uskoo myös Richt. Hän näkee Suomen etenevän Teemu Pukin maaleilla aina puolivälieriin saakka.

Ruotsiin molemmilla on kova luotto. Finaalipaikka on mahdollinen. Ja mestaruus tietty. Ennen kaikkea fanit uskovat, että Ruotsi tulee pelaamaan kisoissa hyviä pelejä, joihin voi olla tyytyväinen.

Ja että hyvien pelien takana on joukkue, eivät supertähdet.

Ruotsin kansallisareena Friends Arena Solnassa.