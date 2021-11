Joona Toivio oppi kotonaan, että hyvää voi myös jakaa. Hän kasvoi yhdessä kahden isoveljen ja neljän perhelapsen kanssa, joille hänen vanhempansa antoivat kodin.

Joona Toivio ilmoitti tiistai-iltana lopettavansa maajoukkueuransa. HS julkaisee uudelleen Toivion haastattelun viime kesäkuulta.

Valokuvassa on pieni itkevä poika maassa ja isoveli kyykistyneenä halaamassa kolhuaan itkevää pikkuveljeä. Isoveli on teini-ikäinen Joona Toivio, josta myöhemmin tuli jalkapallomaajoukkueen pelaaja ja kapteeniston jäsen, ja pikkuveli on yksi Joonan neljästä nuoremmasta sisaruksesta.