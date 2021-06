Floridassa kasvanut Nicholas Hämäläinen uhrasi nuoruutensa jalkapallolle, ja sen ansiosta savolaissuvun vesasta tuli kolmannen polven jalkapalloilija.

Pojan ensimmäiset sanat olivat enne. Huuhkajat-puolustaja Nicholas ”Niko” Hämäläinen toisteli ensimmäisinä sanoinaan ”the ball, the ball, the ball”. Pyöreä pallo oli lumonnut yksivuotiaan pojan.

”Se oli veressäni. Isäni oli ollut jalkapalloilija, kuten myös isoisäni. En oikeastaan halunnut tehdä mitään muuta sen jälkeen, kun rupesin pelaamaan”, Niko Hämäläinen kertoo ennen EM-turnausta tehdyssä HS:n haastattelussa.

Kaksivuotiaasta lähtien poika toisteli ”I be five, I start soccer” eli ”kun olen viisi, aloitan jalkapallon”.

”Siitä tulee Nikon lempinimi I-Be-Five”, isä Timo Hämäläinen sanoo.

Niko Hämäläisen tarina alkaa oikeastaan hänen isänsä tarinasta.

Kuopiossa syntynyt ja KuPSissa jalkapallouransa aloittanut Timo Hämäläinen, 62, pelasi kuopiolaisseura Kopareissa varusmiespalveluksensa jälkeen. Armeija-aikana samassa kasarmissa asunut Kari Helander houkutteli Hämäläistä Floridaan.

”Minä näytin kirjeen Koparien johdolle, ja he päättivät lähettää minut tänne Floridaan vuonna 1981. Olin täällä viisi kuukautta, ja menin takaisin Suomeen. Pelasin vielä yhden kauden Kopareissa. Sitten menin kihloihin entisen amerikkalaisen vaimoni kanssa, ja hän tuli Suomeen kanssani. Sitten päätimme tulla Floridaan. Sille reissulle jäin”, Timo Hämäläinen kertoo.

Kaksi SM-hopeamitalia voittaneen Hämäläisen viimeiseksi peliksi Kopareissa jäi Uefa-cupin ottelu Anderlechtia vastaan syyskuussa 1982. Hän sanoo, että veri veti häntä takaisin Floridaan. Suurin syy oli Floridan ”mahtavat kelit”.

Nicolas Hämäläisen isä Timo Hämäläinen (3. vas.) tuuletti Jukka Turusen (vas.) tekemää maalia Koparit–Haka-ottelussa Kuopiossa kesäkuussa 1982.

Peliura päättyi 31-vuotiaana Miami Freedomissa, joka pelasi silloisessa Pohjois-Amerikan pääsarjassa North American Soccer Leaguessa.

”Isäni Kaarlo Hämäläinen oli alkuperäinen Mölymäen veijari. Hän oli voittamassa KuPSin ensimmäisiä Suomen mestaruuksia 1956 ja 1958.”

Timo Hämäläinen kertoo, ettei Niko ehtinyt koskaan tavata isoisäänsä elossa, ensi kerran Niko näki isoisänsä vasta tämän hautajaisissa.

Perheen yhteys Kuopioon ei katkennut. Niko Hämäläinen harjoitteli kesäisin KuPSin joukkueissa, joissa hänet otettiin hyvin vastaan.

”Voi kai sanoa, että olen savolainen. Voisin kutsua sitä kodikseni. Isoäitini on siellä, tätini ja setäni ja serkut. Voin sanoa vain hyviä asioita Kuopiosta”, Niko Hämäläinen sanoo.

Nicholas Hämäläinen osallistui Huuhkajien harjoituksiin Terijoella.

Niko Hämäläinen kävi pienestä pitäen katsomassa isänsä pelejä äitinsä kanssa. Oli selvää, että hänestäkin tulisi jalkapalloilija, mutta Kuopion sijaan kasvualustana oli Floridan Palm Beach.

”Erotuin aina peleissä. Muistan, miten vastustajan valmentajat ja pelaajat tulivat otteluiden jälkeen sanomaan, että sinä olet todella hyvä ja jatka kovaa harjoittelua.”

Entinen Valioliiga-pelaaja Ian Bishop oli apuna, kun Hämäläistä vietiin testileireille muun muassa FC Kölniin, Liverpooliin, Evertoniin ja West Hamiin.

”Uskoin, että hänellä oli kykyjä pelata sillä tasolla ja jatkoin yrittämistä. Olen ylpeä, että sain olla osa hänen tarinaansa”, Ian Bishop kertoo HS:lle.

Lopulta lontoolaisseura Queens Park Rangers hyväksyi 17-vuotiaan Hämäläisen akatemiaansa.

”Jalkapallon pelaaminen Yhdysvalloissa on tietenkin erilainen kokemus verrattuna siihen, että olisin kasvanut pelaajana Englannissa. Ympärilläni olevat ihmiset kuitenkin auttoivat minua kehityksessäni pääsemään sille tasolle, jolle minun piti päästä, jotta sain sopimuksen QPR:ään ja Englantiin.”

QPR:ään pääsyn jälkeen hän kävi keskustelun isänsä kanssa siitä, mitä juniorimaajoukkuetta hän mahdollisesti voisi edustaa. Valittavana oli Yhdysvallat tai Suomi.

”Isäni sanoi minulle, että se on minun päätökseni. Hän sanoi olevansa otettu, jos päättäisin pelata Suomen paidassa. Lopulta Suomen jalkapalloliitosta soitettiin minulle ensin. He näyttivät uskovan kykyihini, kun pelasin juniorimaajoukkueissa. Valinta oli sen jälkeen helppo.”

Timo Hämäläisen mukaan pojasta käytiin jopa pientä kilpailua maiden välillä. Hän kertoo Yhdysvaltojen havitelleen pitkään Nikoa olympiajoukkueeseen.

Nicholas Hämäläinen pelasi viime kaudella 22 ottelua QPR:n paidassa.

Niko Hämäläinen sanoo käyttäneensä koko nuoruutensa siihen, että hänestä tulisi jalkapalloilija. Hänestä se ei tuntunut edes uhraukselta.

”Se minun piti tehdä. Minulla oli ympärilläni ihmisiä, jotka sanoivat, että minun pitäisi uhrata paljon, jos haluaisin menestyä. Sanottiin, että jos ajattelen tekeväni kovaa töitä, joku toinen jossain muualla tekee vielä kovempaa töitä. Jos entiset jalkapalloilijat sanoivat minulle niin, oli valintani aika helppo. Minun pitäisi tehdä uhrauksia ja tehdä kaikkeni.”

Floridassa Hämäläisellä oli apunaan paljon entisiä ammattilaisjalkapalloilijoita. Hän tajusi vasta myöhemmin, miten häntä oli autettu.

”Olen kristitty. Uskon, että Jumalan tielleni laittavat testit ja koettelemukset tapahtuvat syystä ja hyväkseni. Ajattelen, että kaikissa ylä- ja alamäissä on suunnitelma takana. Jos minulla ei olisi ollut apunani entisiä ammattilaisia, en olisi päässyt tähän pisteeseen.”

”Uskon herraan Jeesukseen. Minulla on ollut omat kokemukseni, jolloin hän on todellakin ollut apunani. Hän on aina läsnä, kun haluan puhua hänelle. On aika epätavallista puhua tästä, mutta samaan aikaan tiedän muitakin kristittyjä, joiden kanssa olen esimerkiksi pelannut.”

Pelipaikan saaminen QPR:stä vaati johdatuksen lisäksi myös armotonta kamppailua pelipaikasta. Hän kertoo nähneensä QPR:n vuosinaan 500–600 testipelaajaa. Joukossa oli paljon pelaajia, jotka yrittivät viedä Hämäläisen paikan joukkueessa.

”Koko elämämme oli kilpailua. Se on luonnollista ja osa peliä.”

Hämäläisen nousu Englannin Mestaruussarjan pelaajaksi vaati paljon kärsivällisyyttä. Hän debytoi kaudella 2016–2017 Mestaruussarjassa ja pelasi kourallisen pelejä. Sitten tuli melkein kahden vuoden jakso, jolloin hän ei päässyt lainkaan pelaamaan.

”Pohdin, olenko tarpeeksi hyvä tai mitä minun pitää tehdä päästäkseni pelaamaan. Rukoilin silloin ja puhuin hänelle [Jumalalle]. Ajattelin, että olen uhrannut niin paljon, että tämä on vain pieni este tielläni. Ajattelin, että aikani tulee vielä.”

Se aika tuli lopulta kaudella 2019–2020, kun Hämäläinen pelasi lainalla Kilmarnockissa 28 ottelua Skotlannin liigassa. Viime kausi oli hänen uransa paras kausi, kun pelejä tuli Englannin Mestaruussarjassa 22 kappaletta.

Hämäläinen ajatteli, että voisi seurata hyvän ystävänsä Glen Kamaran jalanjäljissä A-maajoukkueeseen. Viime syksynä Hämäläinen pääsi Huuhkajiin kunnolla mukaan ja pelasi kolmessa ottelussa.

”Glen Kamara on todella hyvä pelaaja. Hän on pelaaja, jota voin katsoa ylöspäin, jos haluan. Hän käyttäytyy esimerkillisesti kentän ulkopuolella ja on hyvä ystävä minulle.”

Nicholas Hämälänen pelasi maaliskuussa MM-karsintaottelussa.

Ammattilaispelaajana Hämäläinen on halunnut käyttää asemaansa hyvien asioiden ja tasa-arvon puolesta.

”Se johtuu taustastani. Olen afroamerikkalainen. Ajattelen puhuvani kaikkien afroamerikkalaisten puolesta, kun näen, mitä meidän elämässämme tapahtuu juuri nyt. Haluan sanoa, että olemme kaikki taustoistamme huolimatta samanlaisia ihmisiä. Näkemiämme asioita ei pitäisi tapahtua kenellekään.”

”Ajattelen, että kaikki ovat tasa-arvoisia riippumatta siitä, kuka olet, mistä tulet tai mikä on ihonvärisi, ja kaikkia tulisi kohdella tasa-arvoisesti.”

EM-turnauksen alla on puhuttu paljon siitä, että Suomen joukkue on pelaajien taustoiltaan monipuolinen joukkue. Mitä se merkitsee, että joukkue on monipuolinen?

”Se on hyvä kysymys. Ehkä joukkueemme avaa ihmisten silmiä sille, että Suomi on moniarvoinen. Siitä voi olla iloinen.”

Fakta Nicholas ”Niko” Hämäläinen Syntynyt maaliskuussa 1997 West Palm Beachissa. A-maajoukkueen ja QPR:n vasen laitapuolustaja. Muut seurat: Palm Beach Gardens Soccer, Wellington Wave SC, FC Florida, FC Dallas, Dagenham & Redbridge, Los Angeles FC, Kilmarnock. Englannin Mestaruussarjassa 25 ottelua. A-maajoukkueessa seitsemän ottelua.

