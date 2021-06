Robin Lodin ajatuksissa ovat perhe ja edesmennyt tärkeä isänisä, kun hän astelee tänä iltana kentälle EM-turnauksessa. Lodin mukaan hän ei olisi päässyt urallaan näin pitkälle ilman perhettään ja vaimoaan, jolle hän ei mitenkään voi korvata kaikkea saamaansa tukea.

Kun Huuhkajien keskikenttäpelaaja Robin Lod astelee kentälle EM-turnauksessa, on hänellä vierellään tukija. Niin hän haluaa ajatella. Hänen isänisänsä on hänen ajatuksissaan mukana.

”Aina maalieni jälkeen tykkään ajatella häntä. Minulle se tuo lohtua, että tiedän, että hän katsoo minua jostain”, Robin Lod sanoo HS:n haastattelussa.

Harva katsoja sitä on varmaan huomannut, mutta Lodin tehdessä maalin, hän saattaa katsahtaa ylös taivaalle.

”Olin tosi läheinen vaarini kanssa. Hän oli katsomassa jokaista matsiani. Hän aina antoi minulle ottelun jälkeen muutaman kolikon ja sanoi, että hän on ensimmäinen sponsorini. Hän kutsui sitä sponsorirahaksi. Se oli kiva tapa, jonka muistan loppuelämäni ajan hänestä. Se oli minulle tärkeätä, että siellä kentällä oli tärkeitä ihmisiä katsomassa pelejäni.”

Robin Lod syöttämässä palloa eteenpäin EM-turnauksen ottelussa Venäjää vastaan.

Erkki Lod kuoli pääsiäiseen aikaan vuonna 2011. Samana vuonna Robin Lod teki debyyttinsä 18-vuotiaana Veikkausliigassa HJK:n paidassa. Hän odotti kentän laidalla vaihtoa samaan aikaan Jari Litmasen kanssa lokakuun MYPA-ottelussa ja teki debyyttimaalinsa oltuaan kentällä vain viisi minuuttia.

”Se oli raskasta aikaa, kun vaari menehtyi. Kun pelasin ensimmäiset matsit hänen poismenonsa jälkeen, tuntui siltä, että oli kuoppa vatsassa. Joku puuttui siitä hommasta. Jälkikäteen olen saanut käännettyä sen voimavaraksi. Ajattelen, että hän on mukanani peleissäni.”

”Se harmittaa, kun hän ei ehtinyt näkemään, kuinka pitkälle pääsin. Maajoukkuepeleissä tulee mieleen aina, että olisi kiva, jos hän olisi voinut ne kokea.”

Lodin suvun tarina on osa Helsingin työväen historiaa.

Erkki Lod oli jalkapallomies, joka tiettävästi kolkutteli omalla urallaan nuorisomaajoukkueen portteja. Aikuisena hän pelasi ensin Toukolan Teräksessä ja sitten Helsingin Kullervossa Suomensarjaa ja maakuntasarjaa. Kullervon riveissä hän pelasi muun muassa kaudella 1954 HIFK:ta vastaan ja kohtasi HIFK:n maalivahdin Yrjö Arajuuren, Huuhkajat-toppari Paulus Arajuuren isoisän.

Robin Lodin isänisä Erkki Lod (takarivissä keskellä) pelasi nuoruudessaan Toukolan Teräksessä.

Kun Erkki Lodilta katkesi jalka 1950-luvulla, halusi neljä lääkäriä amputoida jalan, mutta viides lääkäri suostui tekemään leikkauksen, jossa jalka pantiin ruuveilla kasaan. Sen jälkeen Erkki Lod ei ottanut elämässään yhtään juoksuaskelta.

Erkin isä Juho Lod oli kivenhakkaaja, joka asui Hämeentiellä. Juho Lodin isä oli punaisten joukkoihin kuulunut Kaarle Lod, joka kuoli Hämeenlinnan vankileirillä vuonna 1918. Tiettävästi hänet teloitettiin siellä.

Kaarlen isän nimi esiintyy historiankirjoissa kahdella eri kirjoitusasulla: Josfa ja Joosua Lod. Tosin virkatodistuksessa hänen nimensä oli vielä Josfa Lagerlöf. Mouhijärvellä syntynyt räätälin poika sai nimen Josfa Lod Krimin sodassa vuonna 1856.

Suvussa on kerrottu tarinaa, joka kuulostaa liiankin hurjalta ollakseen totta. Sanotaan, että se on huhu, mutta mielenkiintoinen sellainen.

Tarinan mukaan tarkka-ampuja Josfa Lod haavoittui Krimillä. Haavoittuminen merkitsi tuolloin usein kuolemaa. Kaikkien yllätykseksi hän jäi henkiin ja käveli luodit kehossaan eteenpäin. Siksi hänelle annettiin nimi Lod, joka tarkoittaa luotia.

Vaihtoehtoinen selitys on se, että hänelle vain annettiin tuohon aikaan Ruotsin armeijassa tyypilliseen tapaan sotilasnimi. Se oli lisänimi ”tilnamn”, joka usein tuli esimerkiksi sotilaiden varusteista. Tässä tapauksessa siitä tuli nimi, joka jäi elämään ja jota suvun jälkeläinen Robin Lod on tehnyt tunnetuksi maailmalla ja nyt EM-turnauksessa.

Suvun tarinaan sopii, että Robin Lod kasvoi työläislähiönä tunnetussa Helsingin Jakomäessä ja ponnisti sieltä maailmalle. Keskiluokkaisessa perheessä kasvoi Robinin lisäksi hänen kaksi isoveljeään. Pieni Robin seisoi usein kentän laidalla veljien jalkapallotreeneissä ja pyrki mukaan peliin.

Kun Robinia vuotta vanhemmille pojille perustettiin Suurmetsän Urheilijoissa oma joukkue, siitä alkoi hänen jalkapallouransa.

”Ne olivat hyviä aikoja, kun pääsin pelaamaan kavereiden kanssa SUMUssa. Turnausmatkat olivat kivampia kuin itse pelit. Silloin se oli aika leppoista meininkiä. Pelasimme ja pidimme hauskaa. Minulla on tosi hyviä muistoja sieltä”, Robin Lod sanoo.

Lodin ensimmäisen valmentajan Arto Paajasen mukaan oli silmiinpistävää, miten tiiviisti Lodin vanhemmat ja isovanhemmat olivat mukana harrastuksessa.

”Olen erittäin kiitollinen. En tiedä, riittävätkö sanat kuvaamaan sitä, kuinka kiitollinen olen siitä, että minulla on ollut sellainen tukiverkosto ja perhe. Perhe on aina ollut mukana, ja he ovat aina uhranneet aikaa. He antoivat minulle samalla tilaa, eivätkä ikinä pakottaneet minua mihinkään.”

”He ovat olleet tukena ja aina katsomassa matseja. Ihan sama missä päin Suomea pelasin, vaarini oli myös aina siellä kentän laidalla katsomassa vanhempieni kanssa”, Lod kertoo.

Paajanen kertoi HS:n haastattelussa vuonna 2014, että Lod oli jo 8-vuotiaana pelillisesti älykäs, mallikelpoinen harjoittelija ja huippupelaaja pienestä pitäen. Hän oli vuotta nuorempana H-juniorien joukkueessa ja ratkaisi Helsinki-cupin voiton finaalissa Puistolan Urheilijoita vastaan maalilla ja syötöllä. Lod jaksoi juuri ja juuri nostaa pokaalin ilmaan.

Robin Lod voitti Suurmetsän Urheilijoiden H-juniorien joukkueen kanssa Helsinki-cupin vuonna 2001.

Lodin mukaan hänen vanhempansa eivät koskaan pakottaneet häntä jalkapallo- tai jääkiekkoharjoituksiin. Vanhemmat sanoivat, että urheilun pitää olla hauskaa. Yhdestä ohjeesta oli erityisesti apua.

”Äitini aina sanoi, että periksi ei anneta, vaikka mikä olisi.”

Motolle tuli käyttöä teini-iässä. Viisitoistavuotiaana hänelle tuli muutamia rasitusmurtumia selkään. Sellaisesta toipuminen vaati aina kuukausien lepotauon urheilusta.

”Keho ei pysynyt enää treenaamisen tahdissa. En tiedä, johtuivatko ne murtumat rasituksesta vai kasvamisesta. Lääkärit liittivät murtumat siihen, että kasvoin ja treenasin paljon samaan aikaan. Niitä oli muutamia.”

Tauon aikana muut ikätoverit menivät edelle kehityksessä.

”Silloin tuntui, että oman ikäluokan parhaat pelaajat menivät menojaan. En päässyt oman ikäluokkani ensimmäisille maajoukkueleireille, joista valitaan pelaajat ensimmäisiin maaotteluihin.”

Kun parhaimmat siirtyivät pelaamaan A-juniorien SM-sarjaan, pelasi Lod vielä itseään vuotta nuorempien kanssa B-juniorien SM-sarjassa.

”Käytin äitini mottoa, enkä antanut periksi. Pelaamiseni on lähtenyt hauskanpidosta, eikä siitä, että minun pitäisi ottaa hirveitä paineita menestymisestä. En antanut ikinä periksi, vaan ajattelin, että minun aikani tulee vielä. Tein nöyrästi töitä. Uskoin kuitenkin aina itseeni, vaikka muut eivät ehkä uskoneetkaan niin paljon.”

Kun pari vuotta oli kulunut, hän sai ensimmäiset maajoukkuekutsunsa. HJK:n liigadebyytin jälkeen hänen kehityksensä eteni tasaisesti, kunnes hän oli avainpelaajia kaudella 2013 HJK:n voittaessa mestaruuden. Seuraavalla kaudella hän oli 21-vuotiaana ratkaiseva pelaaja, kun HJK selvisi Eurooppa-liigaan.

Robin Lod (vas.) sai onnittelut Macoumba Kandjilta tehtyään HJK:n 1-1-tasoituksen Rapid Wieniä vastaan Eurooppa-liigan karsintojen pudotuspelikierroksen ensimmäisessä osaottelussa Helsingissä.

”Tietyllä tavalla minulla on ollut välietappeja. Kun tein liigadebyyttini, ajattelin, että jalkapalloilusta voi tulla jotain. Kun pääsimme Eurooppa-liigaan ja pärjäsimme siellä, huomasin pärjääväni niissä peleissä. Se antoi viimeisen varmistuksen, että voin päästä ulkomaille.”

Kauden 2014 päätteeksi Lod valittiin Veikkausliigan parhaaksi pelaajaksi. Puhelin ei kuitenkaan soinut ulkomaansiirron merkiksi. Hän ajatteli, että hänen pitää jatkaa työntekoa. Palkinto tuli seuraavalla kaudella, kun hän sai siirron Kreikan suurseura Panathinaikosiin.

Robin Lod jätti tunteikkaat hyvästit HJK:lle ja sen kannattajille 21. toukokuuta pelatussa kotiottelussa Töölön jalkapallostadionilla.

Kolmen Panathinaikos-kauden jälkeen hän siirtyi kaudeksi Espanjan toiselle sarjatasolle Sporting Gijóniin. Kesällä 2019 hän siirtyi nykyiseen seuraansa Minnesota Unitediin.

”Jälkikäteen voi ajatella, että kunpa en olisi ollut niin anteeksipyytelevä ja kiltti Kreikassa. Olisin heti voinut yrittää ottaa oman paikkani muiden kustannuksella. Onneksi opin sen aika nopeasti. Moni muu tiesi heti oman arvonsa eikä nöyristellyt”, Lod sanoo.

Pelipaikoista kilpailu on armottoman kovaa. Sen Lod oppi heti ensimmäisenä vuotenaan Kreikassa.

”Kun en päässyt pelaamaan ja saanut näytönpaikkoja, tein itseni näkyväksi treeneissä ja näytin, että haluan paikan. Opin, että valmentajallekin voi mennä puhumaan ja kysymään, miksi en pelaa. Jos ei sitä elettä tee, vaan tyytyy osaansa, on pelaaja helppo pitää penkillä.”

Toisaalta suomalaisuudesta on ollut hyötyä. Lodin mukaan Yhdysvalloissakin tiedetään, että pohjoismaiset pelaajat tekevät kaikkensa kentällä ja tekevät mitä pyydetään. Espanjassa ja Yhdysvalloissa hän jo tiesi, mikä on pelin henki.

”Siitä Kreikan kokemuksesta oli apua. Espanjassa ja Yhdysvalloissa osasin tehdä itseni näkyväksi.”

Minnesotassa hän pääsi viime kaudella pelaamaan säännöllisesti oikealla laidalla ja toisena hyökkääjänä, ja tulosta tuli: kauden aikana hän teki kahdeksan maalia MLS-sarjassa. Nykyinen sopimus Minnesotan kanssa päättyy ensi vuoden kesällä, mutta hän ei ole vielä stressannut tulevaisuudesta.

Minnesota Unitedin Robin Lod (vas.) ohitti Real Salta Laken puolustajan Danny Toian Minnesota Unitedin kotiottelussa 24. huhtikuuta 2021.

”Olen aika avoin ollut aina oman tulevaisuuden suhteen. Pelaan nyt tämän sopimukseni loppuun, jos ei nyt mitään suurempaa tapahdu. Kisat antavat paljon motivaatiota onnistua ja saada omaa nimeä kartalle. Olisi kiva pelata Euroopassa jossain hyvässä sarjassa. Mutta en ole poissulkenut sitä, että jatkaisin Minnesotassa.”

Robin Lod (neljäs oik.) Huuhkajien harjoitusten alun syöttöharjoituksessa lauantaina.

Lodin mukaan hänen uralleen on ollut suuri merkitys sillä, että hänen silloinen tyttöystävänsä, nykyinen vaimonsa Janni Lod lähti hänen mukaansa Kreikkaan.

”En tiedä, olisinko kyennyt samoihin asioihin, jos olisin lähtenyt ulkomaille ilman häntä. Olen ollut kiitollinen perheelle ja yhtä lailla kiitollinen vaimolleni. Siitä saakka, kun aloimme seurustelemaan, hän oli katsomassa pelejäni. Häneltä ei ole kovin montaa otteluani jäänyt väliin.”

”Se oli iso juttu, että joku oli kotona tukemassa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Hänen kanssaan pystyin aina jakamaan kaiken. Olen superonnellinen, että olen pystynyt jakamaan elämäni läheisten ihmisten kanssa.”

Miten pystyt maksamaan takaisin hänelle?

”Se on tehtävänä mahdoton. Yritän tehdä parhaani ja olla tukena hänelle. Sitä ei pysty sanoilla tai teoilla korvaamaan, mitä hän on tehnyt urani eteen.”

”Toivottavasti hän uskoo, kun kerron hänelle, kuinka tärkeä hän on ollut minulle. Olen saanut tehdä jotain, mistä olen unelmoinut, ja minulla on ollut joku, joka on uskonut täysin minuun ja tsempannut minua.”

Robin Lod Syntynyt huhtikuussa 1993 Helsingissä. A-maajoukkueen ja Minnesota Unitedin keskikenttäpelaaja. Muut seurat: SUMU, HJK, VPS, Panathinaikos, Sporting Gijón. HJK:ssa voitti neljä Suomen mestaruutta ja Suomen cupin. Panathinaikosissa 105 ottelua ja 14 maalia. Gijónissa 24 ottelua ja neljä maalia. Minnesotassa 45 ottelua ja 13 maalia. Muuta: perheessä vaimo ja tytär.

