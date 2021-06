Norjalaisen Åge Hareiden, 67, piti valmentaa jalkapallon EM-turnauksessa Tanskan maajoukkuetta kesällä 2020. Koronapandemian siirrettyä kisoja hänen sopimuksensa päättyi, ja Tanskan jalkapalloliitto palkkasi Kasper Hjulmandin Hareiden seuraajaksi.

Kisojen aikana Hareide voi kuitenkin katsoa tyytyväisenä kättensä jälkeä, sillä hän teki vuosina 2016–2019 Tanskan maajoukkueesta lähes voittamattoman.

Tanskassa ajateltiin viime vuonna, että kisojen siirtäminen tuli maajoukkueelle pahaan aikaan juuri, kun joukkue oli saavuttanut parhaimman iskunsa. Odotuksena oli, että Tanska voisi yltää jopa välieriin EM-turnauksessa.

Tanskan tahti ei ole kuitenkaan juuri muuttunut Hjulmandin aikana – päinvastoin, siitä on tullut entistäkin hyökkäävämpi.

Nyt Åge Hareide kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, miten hän teki joukkueesta voitosta toiseen etenevän koneen.

Hareide tiesi, mitkä olivat hänen rakennusaineksensa, kun hän aloitti työnsä maaliskuussa 2016.

”Näin paljon Tanskan pelejä aiempina vuosina, koska työskentelin Malmössä. Se oli selvästi lupaava joukkue. Päävalmentaja Morten Olsen uskoi vankasti pallonhallintaan. Hän oli kerännyt joukkueeseen paljon lahjakkaita nuoria pelaajia, jotka pelasivat suurissa seuroissa Euroopassa”, Hareide kertoo kotoaan Trondheimista.

”Mielestäni joukkue tarvitsi erilaisen rakenteen pelinrakenteluvaiheeseen, ja sen piti pelata mielestäni hieman nopeammin hyökkäyspeliään.

”Teimme Christian Eriksenistä keskeisen pelaajan. Muut pelaajat hänen ympärillään tottuivat hänen uuteen rooliinsa. Nyt he ovat pelanneet pitkään yhdessä. Se on joukkueen vahvuus.”

Christian Eriksen on Tanskan suurin tähti.

Kun Hareide aloitti työnsä, oli Tanskan sijoitus Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan maailmanlistalla 46:s. Viiden vuoden ajan sijoitus oli tullut tasaisesti alaspäin sijalta 11 lähtien.

Hareide halusi Tanskan pelaavan suoraviivaisemmin pelin rakenteluvaiheessa. Kahdeksassa ensimmäisessä ottelussaan Hareide käytti vielä 3–5–2-ryhmitystä. Neljä niistä päättyi tappioon. Etenkin tappio Montenegrolle MM-karsinnoissa otti koville.

”Pelaajat onneksi näyttivät rentoutuneilta, ja he halusivat jatkaa samalla pelityylillä. Seuraavassa ottelussa voitimme Kazakstanin 4–1, ja siitä tuli käännekohta.”

Pian Kazakstan-ottelun jälkeen Tanska löysi pelityylinsä. Ryhmitys vaihtui muotoon 4–2–3–1. Hareide kertoo, miten joukkue pelasi käytännössä neljässä blokissa: kaksi keskuspuolustajaa, kaksi keskikenttäpelaajaa, kaksi hyökkäävää pelaajaa keskikentän ja kahden hyökkääjän välissä. Laitapakit pelasivat blokkien ulkopuolella.

”Yritimme pitää pallon keskellä, jolloin voisimme hyökätä laidoilta viimeisellä hyökkäyskolmanneksella. Laitapakkien on myös helpompi voittaa palloja, jos pelin pitää keskellä. Se oli päätavoitteemme pelityylissämme.”

Usein Hareiden joukkue ylitti keskikentän pitkillä palloilla hyökkäysnelikolle, joka oli tiiviinä ryhmänä yhdessä, jotta kakkospallojen voittaminen oli helpompaa.

”Joissain peleissä onnistuimme luomaan paljon paikkoja pitämällä pallon keskellä. Pelin vaihtelu on erittäin tärkeätä kansainvälisissä peleissä, koska osa joukkueista on hyvin taktisia ja voivat aiheuttaa vaikeuksia, jos he tietävät täsmälleen, mitä olemme tekemässä.”

Åge Hareide valmensi Tanskaa vielä EM-karsinnoissa, mutta jatkosopimusta ei tehty kisojen siirryttyä.

Vuoden 2017 lopussa Tanska varmisti pääsynsä MM-kisoihin, ja sen Fifa-ranking oli jo 12:s. Nyt se on 10:s.

”Monilla elämän osa-alueilla pitää olla uskoa, ja jalkapallossa pitää uskoa siihen, mitä on tekemässä. Pelaajat uskoivat koko ajan tekemiseemme. Siitä pitää antaa kunniaa heille.”

Montenegro-tappion jälkeen Hareiden Tanska pelasi 34 ottelua ilman tappioita varsinaisella peliajalla. Ainoa tappio tuli MM-kisoissa Kroatiaa vastaan rangaistuspotkukilpailussa. Kolmeen vuoteen Tanska ei hävinnyt varsinaisella peliajalla otteluakaan. Seuraava tappio tuli vasta Hjulmandin alaisuudessa syyskuussa 2020 Belgialle.

”Tanskassa se oli ennätys. Brasilia ja Espanja saavuttivat muistaakseni 35 tappiotonta ottelua. Koronan takia emme päässeet siihen.”

Voiko sanoa, että käyttämäsi pelityyli oli yhdistelmä tanskalaista ja norjalaista jalkapalloa?

”Niin voi sanoa. Norjalainen jalkapallo on suoraviivaisempaa peliä, ja tanskalaiset haluavat pelata enemmän pallonhallinnan ja kombinaatioiden avulla, mikä on hyvä asia toisinaan ja joskus taas ei.”

Hareiden joukkue käytti aggressiivista vastaprässiä heti pallonmenetysten jälkeen.

”Meillä oli sääntönä, että pallo piti voittaa kuuden sekunnin sisällä jatkaaksemme hyökkäämistä, ja jos emme pystyneet siihen, sitten vetäydyimme. Teimme paljon töitä puolustuksen eteen, koska kansainvälisissä peleissä puolustus on kivijalka. Siihen voi tukeutua, jos hyökkäys ei suju.”

Thomas Delany tavoitteli palloa ottelussa Itävaltaa vastaan maaliskuun lopussa.

Maalivahti Kasper Schmeichel on Tanskan puolustuksen viimeinen lukko.

Hareiden mukaan joukkueen selkärangan muodostivat maalivahti Kasper Schmeichel, toppari Simon Kjaer sekä keskikenttäpelaajat Thomas Delaney ja Christian Eriksen.

”Sen lisäksi Tanskalla on kovia työntekijöitä, kuten hyökkääjät Martin Braithwaite ja Youssif Poulsen. He luovat muille paikkoja työllään. Tilanne näyttää hyvältä Tanskalle.”

Vuosi sitten Hareide valmistautui kohtaamaan avausottelussa Suomen, joka teki häneen vaikutuksen. Hareiden mukaan Suomi on hyvin organisoitu joukkue, jollaista vastaan on vaikeata pelata.

”Suomi on mielenkiintoinen joukkue. Heillä on klassinen maalintekijä Teemu Pukissa, joka toivottavasti voi pelata turnauksessa. Näin hänet nuorena pelaajana Helsingissä. Yritin saada hänet Viking FK:hon. Lähdin katsomaan häntä, ja pidin näkemästäni. Hän on hyvä viimeistelijä. Hän teki silloin kaksi maalia Schalkea vastaan, ja Schalke osti hänet. Meillä ei ollut samanlaisia rahoja. Näin hänet monta kertaa Brøndbyssä.”

Hareide mainitsee myös Marcus Forssin ja Glen Kamaran nimet samaan hengenvetoon sekä Jere Urosen, jota hän valmensi Helsingborgissa. Ja lisää kehuja tulee.

”Robert Taylor on hyvä pelaaja. Onni Valakari on lupaava pelaaja. Tärkeintä Suomelle on, että pelaajat pelaavat erittäin hyvin yhteen. Valmentaja on tehnyt hyvää työtä löytääkseen pelaajat, jotka sopivat yhteen. Suomesta on tullut vankka maajoukkue.”

Rosenborgia nykyään valmentava Hareide ei ole katkera jäätyään paitsi EM-turnauksesta.

”Minulla on vieläkin hyvä tunne joukkueesta ja Tanskasta. On mielenkiintoista katsoa, miten he suoriutuvat. Siitä tulee mielenkiintoinen avausottelu.”

Tilaa urheilun uutiskirje osoitteessa hs.fi/urheilu