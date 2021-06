Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg ajautui aktiivipyöräilijäksi ympärivuotisen työmatkapyöräilyn kautta. Nykyään hän on pyöräilyn intohimoinen lobbari ja Suomen Pyöräily ry:n puheenjohtaja.

Suomalaisilla kilpapyöräilijöillä ja lajin aktiiviharrastajilla on taatusti monenkirjavia ajokokemuksia ulkomailta, mutta tämä lienee eksoottisimmasta päästä:

42 kilometrin lenkki Roomassa pahimpaan iltapäivän ruuhka-aikaan, edellä ajolinjoja raivaamassa kaksi paikallista turvamiestä, ja reitti kulkee muun muassa Vatikaanin ja Colosseumin kautta.

”Ja tässä sitä ollaan vielä kertomassa siitä”, puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp) Jarmo Lindberg virnuilee.

Lindberg on vankkumaton pyöräilyn ystävä, ja tuon reissun hän nimeää mieleenpainuvimmaksi ulkomailla tapahtuneeksi pyöräilykokemukseksi.

”Joku voisi kysyä, oliko riskienhallinta etukäteen mietitty. Kyllä se oli, koska meillä oli mukana Italian komentajan turvamiehet, joista toinen oli vuoden 2008 Rooman pyöräilymestari. Hän oli meidän mittapuullakin ihan kohtalainen pyöräilijä. Olin tietysti iloinen, että isännät olivat tällä tavalla paneutuneet asiaan.”

Neljän miehen porukkaan kuului myös Lindbergin adjutantti.

”Suomalaiselle siinä olisi varmaan käynyt huonosti, mutta nämä roomalaiset osasivat aurata tien siellä liikenteessä. Ilman heitä se olisi ollut tekemätön paikka.”

Lindberg kertoo ajaneensa pyörälenkkejä monilla muillakin ulkomaille suuntautuneilla virkamatkoillaan, ja yleensä se tapahtui auringonnousun aikaan, ennen hotellin aamiaista.

Jossain vaiheessa Lindberg hoksasi, että tiukan päiväohjelman rytmittämillä matkoilla pystyi harrastamaan liikuntaa muutenkin kuin hotellin kuntosalilla tai juoksulenkillä.

Pyöräily tarjosi vaihtoehdon, mutta se vaati suunnittelua. Piti löytää pyörävuokraamo, josta sai asiallisen ajopelin. Vähintään yhtä paljon valmistelua vaati ajoreitin suunnittelu, koska umpimähkäinen pyöräily vieraassa kaupungissa olisi ollut silkkaa hölmöilyä.

Lindberg on entinen hävittäjälentäjä. Urallaan hän lensi Mig 21:llä, joka liikkuu yli kaksinkertaisella äänennopeudella, ja kävi korkeimmillaan 21 kilometrissä eli stratosfäärissä.

Toki hän lensi myös Hornetilla. ”Mutta se ei ole yhtä nopea eikä mene yhtä korkealle.”

Pyörän päällä meno on rauhallisempaa, ja tehot tuotetaan omalla lihasvoimalla, mutta tämä on viehättänyt 61-vuotiasta Lindbergiä jo vuosikymmenien ajan.

”Tykkään siitä, että suoritus ei ole pelkästään tylsä ja junnaava, vaan siinä on tekniikkaa mukana. Pyöräthän ovat aika hienoja, ja maastopyöräily on vielä suorituksena teknisesti vaativaa. Alla on tekninen laite, jossa pitää olla koko ajan skarppina, miten sitä käytetään ja optimoidaan suoritukseen. Siinä on aika monta elementtiä, eikä voi vain pää harmaana runtata menemään.”

” ”Erittäin rationaalinen ratkaisu on muuttaa työmatkat liikuntasuorituksiksi.”

Myös maisemien vaihtuminen innostaa. ”Pääsee hienoihin paikkoihin.”

Virkamatkoillaan Lindberg on ajanut pyörällä Rooman lisäksi muun muassa Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa, Australian Sydneyssä ja Canberrassa sekä Brysselissä.

Jarmo Lindberg (vas.) kävi Puolustusvoimien komentajana pyörällä katsomassa Lincolnin muistomerkkiä Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa. Lenkkikaverina oli hänen silloinen adjutanttinsa Antti Rajahalme.

”Siellä on saanut hienoja elämyksiä ja nähnyt paikkoja hiukan eri perspektiivistä. Tärkeintä tässä on se, että jos ja kun on tosi kiireiset aikataulut eikä kenkälusikallakaan saa mihinkään puristettua aikaa liikunnalle, niin erittäin rationaalinen ratkaisu on muuttaa työmatkat liikuntasuorituksiksi.”

Lindbergin resepti on lähteä aamulla aikaisin liikkeelle, vetää tunnin verran pyörän päällä happea ja mennä suihkun kautta aamupalalle.

”Sen jälkeen ajatukset kulkevat aika hyvin. Kun on päivän ollut neuvotteluissa, vaihtaa pyöräilykamat päälle ja vetäisee tunnin tai puolitoista siihen päälle. Minusta se on aivan loistava päivärytmi ja parantaa työtehoa ja vireystilaa. Kun sitä tekee ympäri vuoden, se parantaa työkykyä. Ehkä siinä on minun pyöräilyni ydin.”

Palloilulajeja, muun muassa jääkiekkoa, lentopalloa, pesäpalloa ja tennistä, pelannut Lindberg ajautui aktiivipyöräilijäksi työmatkapyöräilyn kautta.

”Siitä tauti levisi pidemmän matkan pyöräilytreeneihin ja -tapahtumiin.”

Lindbergin työmatkapyöräily alkoi 1980-luvulla Kuopiossa, kun hän oli Mig-lentäjänä Hävittäjälentolaivue 31:ssä.

”Asuin silloin Puijon rinteellä. Pelasin tennistä ja jääkiekkoa lennoston joukkueessa. Siinä porukassa todettiin, että kesällä olisi hyvä pitää yllä kestävyyskuntoa pyöräilemällä.”

Lindberg alkoi polkea työmatkansa Siilinjärven puolelle Rissalan tukikohtaan. Matkaa kertyi 17 kilometriä suuntaansa.

1990-luvun alussa Lindberg opiskeli Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä ja polki sinne edestakaisin Espoosta noin 21 kilometrin siivua.

Isompi askel pyöräilyssä tapahtui vuonna 2005, kun Lindberg oli edennyt urallaan kenraalikuntaan ja hänestä tuli Puolustusvoimien valmiuspäällikkö.

”Seuraavana keväänä Puolustusvoimien triathlonjoukkueen johtaja Ahti Kurvinen sanoi, että nyt pitäisi ruveta pyöräilemään ympäri vuoden. Hän hommasi minulle cyclocrossarin. Siitä lähti ihan erilainen touhu. Oli hyvät kamat ja hyvä pyörä.”

Lindberg pyöräili arkiset työmatkansa 13 vuoden ajan vuonna 2019 tapahtuneeseen eläköitymiseensä asti. Pakkasrajana hän piti 15:tä miinusastetta.

”Kun sitä tekee säännöllisesti ympäri vuoden, rupeaa tulemaan tuhansia kilometrejä. Suosittelen lämpimästi kaikille. Tosi hienoa touhua.”

” ”Massa-ajoissa on omat riskinsä.”

Kun Lindberg siirtyi Ilmavoimien komentajaksi 2008, työmatka-ajoa Jyväskylän seudulla alkoi kertyä yhä enemmän, 30 kilometriä suuntaansa.

”Se alkoi jo olla ihan kunnollista treeniä. Kun ajoi pidempää reittiä kotiin, siitä tuli 64 kilometriä päivässä.”

Ajatus osallistumisesta johonkin pyöräilytapahtumaan alkoi houkuttaa, ja Lindberg rupesi tutkimaan, mitä on tarjolla.

”Vuoden 2009 Tour de Helsinki oli ensimmäinen, johon ruvettiin suunnitelmallisesti treenaamaan. Keräsin siihen joukkueen Ilmavoimista.”

Ennen päätavoitetta porukka osallistui pariin pienempään tapahtumaan, muun muassa 160 kilometrin Tour de Mäntyharjuun.

Lopulta kävi niin, että Tour de Helsingissä Lindberg ei päässyt maaliin kaaduttuaan sillä seurauksella, että hänen solisluunsa ”pomppasi irti”.

”Se oli karu kokemus. Noissa massa-ajoissa on omat riskinsä. Se on niissä tietynlainen varjopuoli.”

Sittemmin Lindberg ajoi muun muassa Pirkan kuntopyöräilyn Näsijärven ympäri, 134 kilometriä.

”Viimeinen isompi tapahtuma oli Tahkon MTB 2014, juuri ennen kuin tulin komentajaksi. Sen jälkeen olen ajanut omaksi iloksi.”

Viime aikoina Lindbergin pyöräily on ollut takavuosia satunnaisempaa muun muassa sen takia, että hän on remontoinut vanhaa Sipoossa sijaitsevaa hirsitaloa kodikseen.

”Ehkä tässä on vähän puuttunut sellainen päämääräkin, kun en ole ilmoittautunut isompiin tapahtumiin. Ajelen Uudenmaan alueella lyhyitä, alle kaksituntisia lenkkejä enkä enää sellaisia pitkiä, yli sadan kilometrin vetoja.”

Jarmo Lindberg on toiminut tämän vuoden alusta Suomen Pyöräily ry:n puheenjohtajana.

Takana puoli vuotta lajiliiton johdossa: ”On kaksi asiaa, joita haluan edistää”

Tämän vuoden alusta Jarmo Lindberg on vaikuttanut pyöräilyn puolestapuhujana myös Suomen Pyöräily ry:n eli lajin urheilujärjestön puheenjohtajana.

Viime vuoden lopulla Lindberg valittiin myös Suomen Ilmailuliiton hallitukseen.

”On kaksi asiaa, joita haluan edistää. Ne ovat sattuneista syistä juuri pyöräily ja ilmailu. Sinänsä ihmeellistä, että kummatkin liitot sattuivat juuri viime syksyn lopulla lähestymään ja kummatkin valitsivat minut.”

Lindberg toteaa, että Suomen Pyöräilyn (SP) rekisteröityjen jäsenten määrä on melko pieni siihen verrattuna, että pyöräilyn harrastajia on paljon.

”Pyöräily johdettuna urheilutoimintana on mittakaavaltaan aika pieni. Tavoite on tietysti olla isompi laji, mutta meidän pitää olla rehellisiä itsellemme ja lähteä resursseista liikkeelle.”

Näinä päivinä avataan muun muassa liiton uudet verkkosivut. Touko–kesäkuun vaihteessa SP lanseerasi ajan hengessä Virtual Tour Finland -hankkeen, jonka tavoitteena on innostaa ihmisiä pyöräilemään heinäkuun aikana ja löytämään kokemisen arvoisia reittejä.

Omatoimitapahtuman kummeja ovat muun muassa mediapersoona Mikko ”Peltsi” Peltola ja entinen ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen.

”Ihmisillä ei ehkä ole riittävän laajaa kuvaa siitä, kuinka paljon on pyöräilylajeja. Tämä on uusi tapa osallistua pyöräilyyn ja moderni tapa yhteisöllistää pyöräilyä”, Lindberg sanoo.

Pyöräily on yksi niistä ulkoilmalajeista, joiden suosio on korona-aikana lisääntynyt huomattavasti.

”On sinänsä lajille hienoa, että on valtava pyöräilybuumi. Liittona meillä on sen kaltainen haaste, että tapahtumiin on tulossa väkeä ovista ja ikkunoista. Meillä on sitä kautta positiivinen ongelma, että meillä on valtava harrastajapotentiaali, mutta nykyinen kone ei syö sitä sisäänsä”, Lindberg pelkistää.

Lindbergin mukaan pandemia on ollut pyöräilyn kannalta kaksijakoinen asia.

”Kilpailuja ja leirityksiä on jouduttu perumaan jonkin verran. Matkustaminen kansainvälisiin tapahtumiin on ollut rajoitettua. Toinen puoli on se, että kaupat alkavat olla tyhjiä pyöristä, ja maapallolta alkaa olla vaikea löytää hyviin pyöriin varaosia.”

Lindbergin mukaan liitto suunnittelee ensi talveksi virtuaalista sisäpyöräilytapahtumaa.

”Sitä varten on näitä globaaleja järjestelmiä, joilla voidaan järjestää tapahtumia ja saadaan väki mukaan yhteisöön. Katsomme, onko mahdollista uudella tavalla netin kautta motivoida pyöräilijöitä. Olisi hienoa saada suomalaiset innostumaan tällaisesta, ja saataisiin ehkä tasoa nostettua”, Lindberg sanoo ja viittaa muun muassa virtuaalipyöräilysovellus Zwiftiin.