Tartuntatautilaki muuttuu tiistaina niin, että jatkossa turvavälit koskevat vain sisätiloja.

Kahden metrin turvaetäisyyttä ei enää vaadita ulkotapahtumissa. Tartuntatautilain väliaikaisissa pykälissä säädetty lähikontaktin määritelmä koskee enää vain sisätiloja.

Silti ulkotapahtumissa on jatkossakin velvollisuus huolehtia siitä, että osallistujat voivat pitää riittävää etäisyyttä toisiinsa.

”Aiemmin 58d-pykälässä säädettiin siitä, että kahden metrin etäisyys pitäisi toteutua sekä sisä- että ulkotiloissa. Nyt muuttuneessa pykälässä tämä koskee vain sisätiloja, ja se huomioidaan muun muassa aluehallintovirastojen tekemissä päätöksissä”, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtaja Pasi Pohjola kertoo.

Muutoksen myötä erilaisten ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien ja urheilu- ja liikuntapalvelujen järjestäminen helpottuu.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa on muutokseen tyytyväinen.

”Helpottaa huomattavasti ja selkeyttää käytännön toimien järjestämistä. Jos harpilla katsotaan kaksi metriä joka suuntaan, niin se syö aika paljon myyntipaikkoja. Osa katsojista on samassa taloudessa eläviä perheitä ja kavereita. Nyt he voivat olla vierekkäisillä paikoilla. Tämä on myös kapasiteettikysymys”, Marjamaa sanoo.

Turvavälit ulkona poistuvat, mutta aluehallintovirastot (avit) päättävät yhä tapahtumien yleisömääristä.

Turvavälien poistuminen ulkotiloista helpottaa etenkin alueilla, joissa koronaviruksen leviäminen on perustasolla, ja katsomoon voi ottaa enemmän yleisöä.

Pääkaupunkiseutu, Turku ja Lahti ovat leviämisaluetta ja tiukkojen yleisörajoitusten alla.

Marjamaa on toiveikas sen suhteen, että aluehallintovirastot huomioisivat viime päivien tartuntatapauksien laskun ja tekisivät pian uusia päätöksiä yleisörajoituksista.

”Kun katsoo kaupunkia ja millaisia määriä massoja terasseille ja rannoille menee, niin onhan se hassua etteikö isoille stadioneille pystyisi ottamaan ihmisiä järkevästi sisään. Askel kerrallaan toivotaan, että avit tekisivät mahdollisimman nopeasti päätöksiä toiseenkin suuntaan.”

Lakimuutos tuo helpotusta myös Superpesikselle.

”Helpottaa ilman muuta. Siellä missä ei ole muita rajoitteita, muutos helpottaa järjestämistä ja valvontaa”, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta toteaa.