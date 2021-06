Miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva toteutti puolitoista vuotta sitten suomalaisen jalkapalloväen unelman arvoturnauspaikasta. Koronapandemian siirrettyä EM-lopputurnausta pitkä odotus on vihdoin ohi, ja pelit voivat alkaa. Mutta mitkä ovat päävalmentajan pahimmat pelot ja suurimmat haaveet ennen historiallisia kisoja?

Kun EM-turnaus 11. kesäkuuta alkaa, on Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva, 57, uransa suurimman haasteen edessä. HS:n haastattelussa hän kertoo, miten kisoihin on valmistauduttu, mitä pitää vielä huomioida ja miten Suomen miesten maajoukkue voi pärjätä kaikkien aikojen ensimmäisissä suurkisoissaan.

Olet ehtinyt kokea paljon päävalmentajana, mutta tuskin mikään kokemus täysin vastaa sitä, kun olet Suomen päävalmentajana historian ensimmäisessä EM-turnausottelussa kentän laidalla. Mitä silloin koet ja ajattelet?

”Varmaan siinä on tunteet pinnassa, koska sitä on odotettu pitkään. Se on ainutkertainen tilaisuus. Luulen, että siinä vaiheessa, kun Maamme-laulu kajahtaa ja laulamme sitä, se on varmasti tunteikas hetki, jolloin tajuaa kaiken todella toteutuvan. Luulen, että pelaajilla on sama fiilis.”

”Toivottavasti meillä on myös turvallinen tunne. Sillä tavalla, että kaikki etukäteisvalmistelut on pystytty tekemään ja saatu parhaat mahdolliset pelaajat terveenä kentälle.”

”Kyse on viime kädessä kuitenkin jalkapallo-ottelusta. Kun peli lähtee käyntiin, kyse on siitä pelistä. Meillä on pelisuunnitelma ja minun pitää johtaa joukkuetta. Matsin aikana sitä [erityisyyttä] ei ole tule paljon ajateltua, vaan peli vie mukanaan. Kun matsipäivä koittaa odotuksineen ja matkoineen stadionille, se voi olla tunteiden vuoristorataa. Toivottavasti ottelun jälkeen on positiiviset, hyvät fiilikset.”

”Mietin, onko yhtään päivää, jolloin en olisi miettinyt EM-turnausta. Ei heti tule mieleen. Sen jälkeen, kun paikka kisoissa varmistui Liechtenstein-ottelussa [15. marraskuuta 2019], varmasti jossain yhteydessä joka päivä olen turnausta miettinyt.”

”Kerron pienen anekdootin. Olin pyöräilemässä, ja siinä lähellä on vanhainkoti. Vanhan rouvan kävelyttäjä sanoi, että kohta alkaa muuten ne jalkapallon EM-kisat. Vanha rouva sanoi, ai niinkö. Kävelyttäjä sanoi, että Suomi on ensimmäisen kerran päässyt lopputurnaukseen, että nyt tulee jännät paikat. Rouva vastasi, että niitä täytyy katsoa. Se kertoo siitä, kuinka laajalle tietynlainen innostus on levinnyt. Se on fantastista.”

Onko sinulla sellainen olo, että olet tehnyt kaiken mahdollisen kisoja varten, mitä voit tehdä?

”Aika hyvällä mallilla ollaan. Turvallisin mielin. Asiat ehditään saada valmiiksi ennen kuin kisat alkaa.”

”Koronan takia on ollut erilaisia epävarmuustekijöitä. Oli toivottu juttu, että saamme ottaa 26 pelaajaa. Se antaa pelivaraa. Pelaajat eivät lopu heti kesken. Raaka puoli on se, että ottelun kokoonpanosta pitää jättää kolme pelaajaa pois.”

Joudut pitämään sormia ristissä, että kuntoutuva tähtihyökkääjä Teemu Pukki on pelikunnossa kisoissa.

”Se on just näin. Se aiheuttaa tietenkin huolta, mutta joka tapauksessa hänelle olisi tullut lepoa. Se, että hän ei pääse futistreeneihin heti mukaan saatikka saa matsia alle ennen kisoja ei ole tietenkään optimaalinen tilanne. Emme ota mitään riskiä. Otamme hänet mukaan, kun hän on käyttökelpoinen.”

”Teemu on ollut tärkeä joukkueelle. Katsotaan, mitä fysioterapeuttimme saavat aikaan. Olemme optimistisia sen suhteen. Aika näyttää, onko hän avausottelussa Tanskaa vastaan kunnossa.”

Olet valmistautunut puolentoista vuoden ajan kisoihin. Mitä kaikkea on sinä aikana tapahtunut sinulle ja joukkueelle?

”Yksitoista peliä olemme pelanneet, mikä on auttanut valmistautumaan kisoihin. Pandemia-aika toi paljon epävarmuustekijöitä. Onneksi sarjat lähtivät käyntiin. Minun oli hyvä reflektoida, mitä on tapahtunut, ja hakea palautetta toiminnastamme ja luoda suuntaviivoja eteenpäin. Pelaajaryhmään on tullut uusia kavereita. Seuravierailuja en ole päässyt tekemään. Tuntuu, että joidenkin pelaajien kohdalla olisi ollut tärkeätä päästä keskustelemaan seuravalmentajien kanssa pelaajan asemasta, pelaajan roolista ja kehityskohteista. Olen ollut puhelimitse yhteydessä, mutta se ei ole sama asia.”

Onko joukkue parempi nyt kuin viime vuoden kesäkuussa?

”Hankala kysymys. Ei se ainakaan huonompi ole.”

Olet pystynyt peluuttamaan joukkuetta useammassa pelissä sillä systeemillä, jolla pelaatte todennäköisesti kisoissa.

”Meillä on vaihtoehtoja. 5-3-2-ryhmitystä on pystytty ajamaan sisään. Pohjalla on muita vaihtoehtoja. Pelin sisällä on mahdollisuus vaihtaa ryhmitystä. 4-4-2 on pelaajilla selkärangassa, mutta totta kai sitäkin on hyvä kerrata harjoituksissa. Meillä pitää olla tietynlainen ryhmityspankki, että voimme reagoida pelien sisällä tai niiden välissä.”

”Olen katsonut maaliskuun pelejämme paljon. Kelaan yksittäisiä tilanteita edestakaisin, jotta näen, miten yksilöt liikkuvat eri tilanteissa. Siellä on hyviä automaatioita nähtävissä, jos ajatellaan ryhmänä liikkumista. Ryhmä liikkuu hyvin kompaktisti. Sitten on se isoin juttu, miten ongelmakohtiin puututaan, kun vastustaja luo ylivoimaa tai yrittää houkutella pelaajiamme muodosta pois, miten siinä vaiheessa kahden pelaajan yhteistyö toimii. Olemme onnistuneet ratkomaan asioita, mutta edelleen optimaalinen tilannepelaaminen on prioriteetti kisoihin valmistautuessamme.”

”Oppimisen, ymmärtämisen ja sitoutumisen kannalta olisi kaikkein parasta, että pelaajilta tulisivat ehdotukset, jolloin saan tunteen siitä, että pelaajat ovat kartalla. Sen sijaan, että suoraan tuon ratkaisun pelaajille.”

Maaliskuun otteluissa näytti siltä, että parikin takaiskumaalia tuli vain hetkellisen herpaantumisen ja reagoinnin puuttumisen takia.

”Oikeaan osunut analyysi. Ukrainan tekemässä maalissa oli monen pelaajan toiminnassa korjattavaa. Se on ihan sama, mikä ryhmitys on, mutta pelaajien pitää ennakoida, mitä tapahtuu.”

Mitä on selvinnyt vuoden aikana siitä, miten Suomi voisi saada pisteitä EM-turnauksessa alkulohkon vastustajiltaan?

”EM-karsinnoissa ja Kansojen liigassa olemme voittaneet, kun olemme pitäneet oman pään puhtaana. Se on haastavaa näitä joukkueita vastaan. Siihen pitää panostaa, mutta totta kai meidän pitää pystyä hyökkäämään ja luomaan paikkoja. Lähtökohta on selvä, meidän pitää keskittyä puolustuspelaamiseen. Emme voi ylisuojella maalia, mutta riittävästi.”

”Meidän pitää olla pelirohkeita ja tarjota prässiä niin vastustajan puolustajille kuin keskikentällekin. Luotan siihen, että pystymme selvittämään tietyt yksi vastaan yksi -tilanteet, vaikka kovia pelaajia onkin vastassa. Ideaali on, että saamme tuen aina prässääjälle.”

Millainen merkitys on taktisilla yllätyksillä ja voitteko pitää pimennossa jotain asioita?

”Joukkueeseen tuo rauhaa ja turvallisuutta, kun se tietää, miten lähdemme peliin. Jos yrittää vastustajaa jotenkin hämätä, luulen, että se enemmän sekoittaa omaa tekemistä. Yllätykset voivat olla pelaajavalinnoissa tai pelaajien roolituksissa pelin eri vaiheissa. En usko, että mikään joukkue lähtee salaamaan omaa pelaamistaan.

Millaisena näet tulevan kisaurakan, jossa olette yhdessä toukokuun lopusta juhannukseen asti?

”Tämä on poikkeuksellinen tilanne. Kokonaisuuden suunnittelu on ollut tärkeässä osassa ja se, miten kaikilla on valmius olla kunnossa kisojen alkaessa. Harjoitusohjelmat pitää yksilöidä ja tapahtuman aikana katsoa, mitä kukin tarvitsee. Tärkeätä on myös rytmittää kaikki niin, että se on mahdollisimman lähellä sitä, mihin pelaaja on arjessaan tottunut. Pitää olla myös vapaapäiviä. Se on pitkä rupeama omassa kuplassamme. Se on henkisesti raskasta. Oleellista on, että saamme riittävästi käytyä kentällä ja palavereissa asioita läpi.”

Mikä olisi realistinen saavutus Huuhkajille EM-turnauksessa ja mikä on unelmasaavutuksesi?

”Unelmana on mennä jatkoon alkulohkosta. Mikään näistä kolmesta vastustajastamme ei ajattele, että he menettäisivät pistettäkään Suomelle. Siihen on perusteet, jos katsotaan Fifa-sijoituksia.”

”Mikä on realistista? En spekuloi pistemäärillä. Uskon, että meillä on jokaista vastustajaa vastaan mahdollisuuksia saada pisteitä tai miksei jopa voittaa.”

”Kun kaikki osuu kohdilleen, kaikki on mahdollista. Sen olemme näyttäneet vuosien varrella. Se ei ole välttämättä todennäköistä, mutta se on mahdollista.”

”Toivon, että kyynelehdin ensimmäisen ottelun jälkeen sen takia, että olemme voittaneet.”