Vammat vaivaavat aitureita. Annimari Korte kärsii takareiden jänteen tulehduksesta, Nooralotta Neziri parantelee selkäänsä. Lotta Harala odottaa päätöstä toimintakiellostaan ja kärsii jalkavammasta.

Jyväskylä

Lentokielto muutti aitajuoksija Annimari Kortteen suunnitelmia kilpailukauden avauksesta.

Korte aitoo keskiviikkona Jyväskylässä, vaikka gp-kilpailu ei alkujaan kuulunut hänen suunnitelmaansa. Kortteen piti kisata Espanjassa ja Ranskassa, mutta kipeytynyt istuinkyhmy estää matkustamisen.

”En voi yhtään tietää, mitä tulee. Treeneissä on mennyt kovempaa kuin vuosi sitten”, Korte sanoi tiistaina Jyväskylän gp:n lehdistötilaisuudessa.

Vuosi sitten Korte juoksi 100 metrin aidat aloituskisassaan Lahdessa aikaan 12,84 sekuntia. Kauden parhaan aikansa hän juoksi Jyväskylän Harjulla heinäkuussa, 12,74.

Kipeän istuinkyhmyn lisäksi Korte on kärsinyt viime vuoden helmikuusta asti takareiden jänteen tulehduksesta. Hänelle on myös selkävaivaa. Vammoista huolimatta vain muutama harjoitus on jäänyt väliin.

”Punttitreeniä en ole tehnyt, kaikkea muuta.”

Korte on rikkonut kahdeksan kertaa Tokion olympiarajan 12,84, joten kisanäyttöjä häneltä ei enää vaadita.

”Selän vamman kanssa on ollut selviytymistä. Siellä on nivelsiteen repeämä.”

Jyväskylässä Korte kohtaa suomalaisista huippuaitureista Reetta Hurskeen, jonka hallikausi päättyi talvella kesken.

Aitureilla on muutenkin ollut vammojen vaivaama kevät. Nooralotta Neziri parantelee selkäänsä ja aloittanee ulkokautensa vasta juhannukselta Kuortaneella.

Neziri ei ole rikkonut olympiarajaa, mutta hän on kärkipaikalla rankingissa. Se riittää edustuspaikkaan, jos terveys kestää.

Lotta Harala odottaa kurinpitolautakunnan päätöstä piristekärystään tällä viikolla, mutta myös hänellä on jalkavaivoja ja tuskin tavoittelee olympiapaikkaa.

Haralan epäillyn toimintakieltorikkomuksen käsittely antidopingasioiden riippumattomassa kurinpitolautakunnassa on viivästynyt.

Miesten 110 metrin aidoissa Elmo Lakka tavoittelee jo tässä vaiheessa kautta ennätystään 13,49. Sunnuntaina hän juoksi yksin Lahdessa ajan 13,57.

Miten olisi käynyt, jos olisit lähdön ainoana juoksijana ottanut vilppilähdön? Olisiko sinut hylätty?

”Jaahas, enpä tiedä, mitä olisi tapahtunut. Hyvä, ettei niin käynyt”, Lakka sanoo nauraen.

Miesten pika-aitojen olympiaraja on kova: 13,32. Lakka tavoitteleekin olympiapaikkaa rankingin kautta. Yleisurheilijoiden ehdoton takaraja olympianäyttöihin on 5. heinäkuuta.