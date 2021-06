Veikkauksen mukaan kyseessä on lähtökohdiltaan hyvin epänormaali peli.

Jääkiekon mahtimaan Kanadan mahdollinen jatko Latvian MM-kisoissa on tiistain myöhäisottelussa Saksan ja isäntämaa Latvian käsissä.

Jos Saksa–Latvia-ottelu päättyy varsinaisella peliajalla tasan, molemmat jatkavat puolivälieriin, ja Kanadan kisat päättyvät.

Lue lisää: Kanadan kohtalo on nyt Latvian ja Saksan käsissä

Tilanne on erikoinen myös vedonlyönnin näkökulmasta ja sai tiistaina iltapäivällä rahapeliyhtiö Veikkauksen reagoimaan.

Veikkaus sulki koko Saksa–Latvia-kohteen hetkeksi, ja sen jälkeen tasapelin pelaaminen kohteeseen oli jonkin aikaa kiinni.

Myöhemmin kohde kuitenkin avattiin, ja myös tasapelin pelaaminen on mahdollista, mutta sen kerroin on tavanomaista pienempi (2,10).

Veikkauksen viestintäpäällikön Tomi Auremaan mukaan kyseessä oli normaali riskienhallintaprosessi.

”Kohdetta arvioitiin uudelleen. Tämähän on kertoimen asettelultaan meille hyvin hankala kohde, joita tulee hyvin harvoin. Luonnollisesti tilanne on huomioitu kertoimissa. Asetelma on sellainen, että tasapeli on normaalia jääkiekko-ottelua todennäköisempi”, Auremaa kommentoi HS:lle.

Auremaa painotti, että tilanne on hyvin epätavallinen urheilullisesta lähtökulmasta, koska molemmat joukkueet tietävät, että tasapelillä ne ovat jatkossa.

Lue lisää: Kanadaa on kerran kyykytetty sopivalla tasatuloksella: Neuvostoliitto ja Tšekkoslovakia pelasivat legendaarisen 0–0:n Helsingin MM-kisoissa

Epäilettekö sopupelin mahdollisuutta?

”Emme epäile mitään. Tämä on ihan normaalia riskienhallintaprosessia, kun kertoimia arvioidaan. Tämä on hyvin epänormaali peli lähtökohdiltaan”, Auremaa sanoi.