Suunnitelman taustalla on muun muassa lentämisen vähentäminen mc-kauden aikana.

Lahti on joutumassa puolet nykyistä pienempään rooliin hiihdon maailmancupin isäntäpaikkana, jos Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n suunnitelmat toteutuvat.

Norjalaislehti Dagbladet kertoi maanantaina suunnitelmista, joilla maailmancupia on tarkoitus keskittää entistä harvemmille paikkakunnille kaudesta 2022–2023 alkaen.

Tämä johtaisi siihen, että Lahti saisi isännöidä hiihdon maailmancupia vain joka toinen vuosi, koska se vuorottelisi Ruotsin Falunin kanssa.

Suunnitelman taustalla on edestakaisen lentämisen vähentäminen Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä mc-kauden aikana ja kaikkien parhaiden hiihtäjien saaminen mukaan osakilpailuihin.

”Emme voi myöskään jättää ilmastonmuutosta huomioimatta. Nykyisessä maailmancupissa lennämme liikaa, eikä se ole hyväksyttävää nykyajan yhteiskunnassa. Maailmancupista on tullut myös liian kallis monille maille”, FIS:n maastohiihtojohtaja Pierre Mignerey sanoi Dagbladetille.

Sotkamolainen Hannu Koivusalo on Suomen edustaja FIS:n maailmancup-komiteassa. Koivusalo vahvistaa Dagbladetin kertoman suunnitelman.

”Tällainen suunnitelma on kyllä olemassa. Tämä niin sanottu blokkikalenteri on ollut toki keskusteluissa jo aikaisemminkin. Sitä keskustelua on jatkettu nyt kevään aikana, ja varmaan sen jatkuu syksyllä”, Koivusalo kertoi tiistaina HS:lle.

Koivusalo muistutti, että Suomessa järjestettävissä mc-tapahtumissa eli Rukalla ja Lahdessa on pitkään kilpailtu kolmessa lajissa, hiihdon lisäksi mäkihypyssä ja yhdistetyssä.

”En tiedä, millaisia ajatuksia mäkipuolella ja yhdistetyllä on pitkällä tähtäimellä. Tässähän on tavoitteena, että tulisi mahdollisimman vähän edestakaista lentämistä”, Koivusalo sanoi.

”Se varmasti nousee keskusteluun, mitä tapahtuu näille kolmen lajin tapahtumille. Siinä asiassa odotetaan FIS:ltä näkemystä, ja se keskustelu on edelleen vaiheessa.”

Koivusalo painottaa, että kalenterin rakentamiseen liittyy paljon asioita mediasopimuksineen.

”Tämä on aina erittäin monimutkainen asia.”