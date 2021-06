Superlupaus Elina Aarnisalo, 15, on saanut Pohjois-Haagan yhteiskoulussa arvokasta oppia koripallolegenda Lea Hakalalta, jonka hän ohitti helmikuussa historian nuorimpana naisten maajoukkueen pelaajana. ”Haluan olla itsekin yhtä hyvä tai jopa parempikin”, Aarnisalo kertoo tavoitteekseen.

15-vuotias Elina Aarnisalo on koripallon suurlupaus. Naisten maajoukkueessa jo pelannut espoolainen on saanut kasvaa urheilijana perheensä, koulunsa, seuransa sekä maajoukkueen tukemana.

Elina Aarnisalo, 15, debytoi helmikuussa naisten koripallomaajoukkueessa nuorimpana pelaajana koskaan. Kausi naisten Korisliigassa päättyi hopeamitaliin ja Vuoden tulokas -palkintoon.

Nyt 176-senttisen Aarnisalon harteille sovitellaankin nuoren superlahjakkuuden viittaa.

Aarnisalo kertoo kauden olleen hänelle positiivinen yllätys. Hän ei vielä syksyllä ollut varma, löytyykö pelipaikka Tapiolan Hongan naisten korisliigajoukkueesta vai junioreista.

”Yllätyin itsekin siitä, miten hyvin pärjäsin, mutta kyllä minä olin tietyllä tavalla tosi valmistautunut niihin peleihin”, Aarnisalo kertoo.

Hän sanoo katsoneensa koripalloa pienestä pitäen ja kokee sen auttaneen sopeutumisessa naisten peleihin.

”Ja se, että [valmentaja] Kimmo [Kujansivu] luotti minuun ja antoi vastuuta peleissä, nosti omaa itseluottamusta. Halusin myös näyttää osaamistani ja päästä tekemään asioita, joissa olen hyvä.”

Aarnisalo on saanut kasvaa urheilijana paitsi perheensä, myös koulun, seuran sekä reilun vuoden ajan myös maajoukkueen tukemana.

Lupaava koripalloilija on juuri päättänyt peruskoulun Pohjois-Haagan yhteiskoulussa (PHYK) urheilupainotteisella luokalla. Siellä tukea on tullut niin opettajilta kuin luokkakavereiltakin.

”Kun kaikki ovat urheilijoita, pystymme samaistumaan samoihin asioihin. Koulun kautta saa tukea koripallovalmentajilta ja muulta henkilökunnalta, fyssareilta ja sellaisilta”, Aarnisalo kertoo.

Suomen kaikkien aikojen menestynein naiskoripalloilija Lea Hakala vastaa sekä PHYK:n urheilutoiminnasta että tyttöjen koripallovalmennuksesta. Urheiluluokille on tarjolla oma oppiainekin: urheilijaksi kasvaminen.

”Siinä käydään läpi urheilijan muuhun elämään liittyviä asioita: ajankäytön, levon, ravinnon ja lihashuollon merkitystä”, Hakala kertoo.

”Jos ajatellaan koripalloilijaa, niin yläkouluaika on tosi tärkeää aikaa siihen, että he oppivat olemaan urheilijoita ja ymmärtävät, mitä kaikkea urheilijan elämään oikeasti kuuluu.”

Tausta Erilaisia polkuja Elina Aarnisalon polku vie Pohjois-Haagan yhteiskoulusta Mäkelänrinteen urheilulukioon. Samalla hän jatkaa HBA-ohjelmassa. Helsinki Basketball Academy (HBA) on 13–19-vuotiaille lahjakkuuksille suunnattu ohjelma, josta Pohjois-Haagan yhteiskoulu (PHYK) vastaa yläkouluvaiheessa ja Mäkelänrinteen urheilulukio lukiovaiheessa. Naisten maajoukkueessa viime aikoina pelanneista pelaajista Janette Aarnio, Sanni Tuomisto, Kati Ollilainen, Henna Sandvik ja Elina Aarnisalo ovat kaikki osallistuneet HBA-yläkouluohjelmaan. Heistä Aarnio, Ollilainen ja Aarnisalo jatkoivat yläkoulun jälkeen HBA-polkua HBA-Märskyyn. Tuomisto jäi Pohjois-Haagan urheilulukioon ja Espoo Basket Teamiin. Sandvik meni Mäkelänrinteen urheilulukioon, mutta ei siirtynyt HBA-Märskyyn vaan jatkoi Tapiolan Hongassa. HBA-ohjelmaan yläkoulussa ja lukiossa osallistuneista pelaajista Sara Bejedi, Elina Arike, Nina Augustin, Sini Mäkelä ja Tuuli Menna opiskelevat koripallostipendillä yhdysvaltalaisissa yliopistoissa.

Syksyllä Aarnisalo aloittaa opinnot Mäkelänrinteen urheilulukiossa. Siellä toimii myös Aarnisalolle tuttu Helsinki Basketball Academy (HBA).

HBA on 13–19-vuotiaille lahjakkuuksille suunnattu valmennusohjelma. Yläkouluvaiheessa sen toiminnasta vastaa Pohjois-Haagan yhteiskoulu. Mikäli pelaajat haluavat jatkaa ohjelmassa myös lukiossa, on suuntana Mäkelänrinteen urheilulukio.

Aarnisalon syksyyn on tiedossa muitakin muutoksia. Hän siirtyy kasvattajaseurastaan Tapiolan Hongasta toiseen naisten Korisliigassa pelaavaan seuraan, koulun omaan HBA-Märskyyn.

”Pystyisin jatkamaan myös Hongassa, mutta koen Märskyyn ja HBA-joukkueeseen siirtymisen tällä hetkellä helpommaksi. Sinne valmistuu uusi halli, niin kaikki on lähellä koulun yhteydessä”, Aarnisalo perustelee.

”Harjoittelu ja pelityyli kuulostavat mielestäni hyvältä, ja valmennuskin on tosi osaavaa. Koen, että siellä on hyvä mahdollisuus kehittyä.”

Aarnisalo ajattelee saaneensa HBA:n aamuharjoituksista paljon taitoa, fysiikkavalmennusta sekä uusia näkökulmia ja ideoita peliin.

”Se on tosi kehittävää pelaajalle, kun saa paljon enemmän henkilökohtaista palautetta. Ja tietenkin kaikki harjoitukset ovat erilaisia kuin normaalisti omassa joukkueessa, niin saa monipuolisuutta harjoitteluun.”

Vuoropuhelu seurojen kanssa on tärkeä osa HBA-ohjelmaa, Hakala sanoo. Harjoittelu suunnitellaan aina yhteistyössä seuravalmentajan kanssa. Suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota urheilijan kokonaisrasitukseen.

”Siinä on iso riski, jos lähdetään joka suunnasta vetämään. Tiedon pitää kulkea seuravalmentajan ja kouluvalmennuksen kesken, että tiedetään pelaajan viikkorasitus ja tulossa olevat ottelut”, Hakala kertoo.

”Elinakin pelasi nuorena pelaajana jo naisten ringissä. Ylikuormituksen vaara pitäisi välttää ehdottomasti.”

Hongan naisia vielä päättyneellä kaudella valmentanut Kimmo Kujansivu kertoo menneen kauden olleen poikkeuksellinen koronaviruspandemian vuoksi. Se näkyi harjoittelussakin.

”Meillä oli viime kaudella niin, että koululta tuli joka jaksossa pelaajalle oma aikataulu. Elina oli kaikissa meidän harjoituksissa iltaisin ja kerran viikossa myös aamuisin”, Kujansivu sanoo.

Yhteydenpito koulun suuntaan tapahtuu hänen mukaansa lähinnä sähköpostitse. Yhteys oppilaitokseen on kuitenkin erityinen, sillä PHYK:n valmentajiin kuuluva Harri Jokela valmentaa myös Hongassa.

Poiminta Legenda listaa Lea Hakala toimii Pohjois-Haagan yhteiskoulun tyttöjen koripallovalmentajana. Koripallolegenda ja Pohjois-Haagan yhteiskoulun tyttöjen koripallovalmentaja Lea Hakala listaa asiat, joita koulu pystyy tarjoamaan uransa alussa olevalle koripalloilijalle. Urheilijaksi oppiminen, mukana kasvaminen sekä pohjan luominen tulevien vuosien harjoittelulle. Samalla nuoren on pystyttävä hoitamaan koulutyöt. HBA-ohjelman mahdollistama säännöllinen harjoittelu koulupäivän aikana maajoukkuevalmentajan ohjauksessa. Koulussa urheilijoita auttaa päätoiminen fysioterapeutti. Opettajat tietävät urheilijoiden vaativat aikataulut. Opiskelu voidaan järjestää joustavasti ja tuetusti. Kansainvälisiä otteluita ja turnauskokemusta eurooppalaisessa EYBL-liigassa.

Lahjakkaimmat vuonna 2005 syntyneet koripalloilijat, kuten Aarnisalo, ovat aloittaneet maajoukkuepolkunsa reilu vuosi sitten.

15-vuotiaiden maajoukkuetoiminta alkaa aina helmikuussa, ja puolitoista vuotta myöhemmin ohjelmassa ovat 16-vuotiaiden EM-kilpailut. Nyt kisoja ei pelata koronan takia.

”Meillä tulee tämmöinen 18 kuukauden prosessi, jonka aikana leiritämme pelaajia aika runsaasti”, alle 16-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Jussi Räikkä kertoo.

Tuona aikana ohjelmassa on jopa 15 maajoukkuetapahtumaa, mikä tarkoittaa noin sataa vuorokautta.

”Olemme kokeneet Koripalloliitossa, että meidän kannattaa pistää paukkuja maajoukkuepolun alkupäähän ja tukea sitä mahdollisimman vahvasti, että he saisivat buustia omaan urheilijuuteensa”, Räikkä sanoo.

Tänä syksynä Aarnisalo ja muut maajoukkuepelaajat kisaavat EM-kisojen sijaan paikasta kesällä 2022 pelattaviin 17-vuotiaiden MM-kisoihin. Karsintaturnaukset pelataan kuuden joukkueen lohkoissa.

Maajoukkue pyrkii tarjoamaan pelaajille neuvoja myös arkeen. Etuna onkin, että valmentajien on mahdollista antaa paljon aikaa valikoiduille urheilijoille.

”Valmentajat ovat tosi taitavia ja hyviä, ja heiltä saa vinkkejä, mitä pystyy hyödyntämään oman joukkueen peleissä ja tulevissa maaotteluissa. Lisäksi heille saa soittaa myös leirien ulkopuolella”, Aarnisalo kertoo.

”Leireillä on usein luentoja, joilla käydään läpi urheilijan elämään, esimerkiksi ruokailuun tai uneen, liittyviä asioita.”

Alle 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue leireili Lohjan Kisakalliossa viimeksi touko–kesäkuun vaihteessa. 22 pelaajan apuna oli kolme valmentajaa ja fysioterapeutti. Kesällä ryhmään liittyy yksi valmentaja lisää.

”Leirillä olemme 24 tuntia vuorokaudessa yhteisen asian ympärillä ja pyrimme kehittymään koripallossa sekä siihen vaikuttavissa asioissa. Oppijan ja ajattelijan taidot ovat yksi asia, mihin pyrimme laittamaan paljon paukkuja”, valmentaja Räikkä kertoo.

Maajoukkuevalmennus miettii myös jatkuvasti sekä pelaajien että joukkueen kehityskohteita.

Maajoukkue Lisätukea ja rohkaisua Maajoukkueen valmennuksella on aina aikaa Elina Aarnisalolle ja muille pelaajille. Alle 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueen päävalmentaja Jussi Räikkä kertoo valmennuksen luovan ilmapiiriä, jossa nuori koripalloilija uskaltaa ajatella urheilun olevan heidän ensimmäinen ammattinsa. Räikkä korostaa, ettei kyse ole missään nimessä ainoasta eikä viimeisestä ammatista vaan siitä, että nuoret urheilijat rohkenisivat kokeilla siipiään myös koripalloammattilaisena, mikäli siihen tarjoutuu tilaisuus. Maajoukkueen pelaajilla on mahdollisuus saada palautetta suorituksistaan muun muassa videoklippien avulla. Pelaajille on tarjolla vähän normaalia isompi valmennusresurssi ja enemmän aikaa. Tehtävänä on olla lisätuki kaikelle seuroissa ja kouluissa tehtävälle työlle. Maajoukkuevalmennuksen näkökulma on ”toisen diagnoosin” antaminen puolueettomasti ja ulkopuolelta.

Honka on ollut Tapiolassa varttuneelle Aarnisalolle yhteisö, jossa nousu edustukseen on valmentaja Kimmo Kujansivun mukaan ollut helpompaa tutun toimintaympäristön ansiosta. Silti menestyskausi yllätti.

”Luulen sen olleen ihan kaikille yllätys, että joku 15-vuotias voi pelata niin hyvän kauden kuin Elina pelasi. Hän pystyi ottamaan hyvin sen stepin junioripeleistä naisten korisliigaotteluihin”, Kujansivu sanoo.

Seuravalmentaja korostaa vuosia Euroopassa pelanneen kapteenin Gabriela Bronsonin sekä kokeneen Taru Tuukkasen merkitystä sekä esikuvana että tukena nuorille pelaajille niin kentillä kuin niiden ulkopuolella.

Pääsy naisten maajoukkueeseen oli iso hyppäys Aarnisalon kehitykselle ja uralle. Jo kutsu pelaajaryhmään sekä yllätti että innosti.

”Minua jännitti tosi paljon ennen peliä. Se oli tosi iso asia, ja tulen aina muistamaan sen pelin”, hän sanoo Portugalissa pelatusta Ukraina-ottelusta, jossa hän avasi heti myös pistetilinsä onnistuneella vapaaheitolla.

”Tavoitteeni ovat olleet tosi korkealla pienestä pitäen. Haluan päästä Eurooppaan pelaamaan korkean tason pelejä, ja tietenkin tavoitteena on päästä ehkä naisten NBA:han (WNBA) pelaamaan. Mutta ainakin ammattilaiseksi.”

Tavoite on lahjakkaalle koripalloilijalle täysin realistinen, mikäli hänen kehityksensä jatkuu kuten tähän asti.

”Elina on äärettömän fiksu ikäisekseen. Hän on nuoresta pitäen seurannut paljon koripalloa, ja tavoitteet ovat olleet jo nuorena mielessä. Toisaalta hän on pystynyt hoitamaan kouluhommat ihan loistavasti”, Lea Hakala sanoo.

Maajoukkuevalmentaja Jussi Räikkä pitää Aarnisaloa kypsänä. Innostus ja kiinnostus koripalloa kohtaan näkyvät – peli on imaissut nuoren lahjakkuuden mukaansa.

”Hän miettii pelaamistaan ja tekee sen positiivisesta tulokulmasta eikä ole pakottaja- tai suorittajatyyppi. Hän on ahkera, määrätietoinen, motivoitunut ja fyysisesti lahjakas harjoittelija, mutta ennen kaikkea hän on poikkeuksellisen hyvä koripallossa sekä taidollisesti että päätöksentekijänä eli pelillisesti.”

Räikkä näkee Aarnisalon pystyvän kilpailemaan taidoillaan ja ominaisuuksillaan Euroopan korkeimmalla tasolla.

”En ota kantaa siihen, onko Elina top kolme, top viisi vai top kymmenen omalla pelipaikallaan, mutta hän on joka tapauksessa kiistatta sillä tasolla, että pystyy pelaamaan parhaita vastaan. Se on tosi hieno asia.”

Kuka? Elina Aarnisalo 15-vuotias Elina Aarnisalo on suomalaisen koripallon superlupaus. 15-vuotias maajoukkuekoripalloilija. Syntynyt heinäkuussa 2005. Asuu Espoon Tapiolassa. Pelasi Tapiolan Hongassa kevääseen 2021 saakka. Edustaa ensi kaudesta alkaen HBA-Märskyä. Opiskeli Pohjois-Haagan yhteiskoulun urheiluyläkoulussa, jatkaa Mäkelänrinteen urheilulukioon. Debytoi naisten maajoukkueessa helmikuisessa EM-karsintaottelussa Ukrainaa vastaan. Saavutti kaudella 2020–21 koripallon naisten SM-hopeaa ja valittiin naisten Korisliigan Vuoden tulokkaaksi.

