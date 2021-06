Voisi olettaa, että suomalaisten huippu-urheilijoiden joukossa vähemmistön muodostavat ne, joiden mielestä koronapandemia on niin sanotussa isossa kuvassa vaikuttanut myönteisesti heidän uraansa.

Todennäköinen tuleva olympiaurheilija, golfammattilainen Matilda Castren kuuluu ainakin tähän porukkaan.

Viime kaudella Castren oli tulokas maailman kovatasoisimmalla naisten ammattilaiskiertueella, amerikkalaisvetoisella LPGA:lla.

Siinä asemassa paineet pelioikeuden uusimiseen seuraavaksi kaudeksi ovat tuntuvat, mutta tällä kertaa tilanne oli toinen. Kuten muillakin kiertueilla, pelioikeudet niin sanotusti jäädytettiin pandemian pyyhkiessä kisoja kalenterista. Kukaan ei siis menettänyt korttiaan, vaikka menestys kilpailuissa olisi jäänyt vaatimattomaksi.

Tulokkailla on aina sopeutumista uuteen työympäristöön alalla kuin alalla. Tässä tilanteessa Castren pääsi rauhassa totuttelemaan talon tavoille.

”Se oli tosi hyvä harjoituskausi. Pääsin tutustumaan kenttiin ja näkemään, millaista se kisaaminen täällä on. Se oli tosi hyvä juttu minulle”, 26-vuotias Castren kertoi puhelimitse HS:lle San Franciscosta, jossa hän on valmistautunut uransa toiseen major-kilpailuun US Openiin.

Lopulta kävi niin, että suppeasta kilpailukalenterista huolimatta Castren pelasi mainion kauden ja sijoittui parhaimmillaan kahdeksanneksi. Lisäksi hän saavutti voiton haastajakiertueella.

”Kauden lopussa harmitti, että status ei parantunut. Mutta kaikki tiesivät sen etukäteen, ja se oli reiluin ratkaisu kaikkien osalta.”

Nyt Castren on siis edelleen siinä mielessä tulokkaan kirjoissa, että hänellä on syksyn 2019 karsinnoista saatu melko rajoitettu pelioikeus. Nyt kilpailuja toki pidetään jo normaaliin tahtiin, joten hänellekin niitä kertyy huomattavasti viime kautta enemmän.

”Olen kotiutunut tosi hyvin. Tuntuu, että tämä tour on minulle, enkä halua missään muualla enää pelata. Olen saanut paljon kavereita, ja tunnen henkilökunnan. Kaikki sujuu tosi hyvin, ja tuntuu, että kuulun tänne.”

Yksi Castrenin parhaista kavereista kiertueella on malesialainen Kelly Tan. Castrenin mukaan he tutustuivat haastajakiertue Symetralla muutama vuosi sitten.

”Vietämme tosi paljon aikaa yhdessä kentällä ja sen ulkopuolellakin. Hän on ollut pidempään tourilla ja auttanut minua tosi paljon, varsinkin viime vuonna, ja kertonut, miten hommat tehdään. Pelaamme usein harkkakierroksia yhdessä. On ollut tosi kiva, että on sellainen tyyppi, jolta voi aina kysyä, jos joku asia mietityttää.”

Tällä kaudella Castren on pelannut tähän mennessä vasta neljä kisaa pääkiertueella. Hänen pelioikeudellaan ei saanut suoraan paikkaa US Openiin, mutta sen hän hankki voittamalla karsintakilpailun.

”En ole vielä oikein päässyt kisarytmiin, koska kilpailuja on ollut yksi siellä ja toinen täällä. Tuntuu, että kausi on vasta alussa. Nyt alkaa pitkä putki kisoja.”

Viime viikkoina Castren on keskittynyt puttaamisen ja lähipelin hiomiseen. Siihen hän on saanut kisan aattopäivinä apua omalta valmentajalta Petteri Nykyltä, joka matkusti viikonloppuna Kaliforniaan.

”Tilastojen mukaan puttini ei ole ollut ihan kunnossa viime aikoina. Muutin vähän puttitekniikkaa. Täällä on aika vaativa kenttä, joten lähipeli voi pelastaa aika paljon. Yritän kuitenkin ajatella, että tämä on yksi kisa muiden joukossa.

Uransa ensimmäisessä major-kilpailussa, PGA Championshipissä, Castren sijoittui 23:nneksi viime syksynä.

”Olisi hienoa päästä nyt 20 parhaan joukkoon, eli se viime vuoden major-tuloksen rikkominen olisi kova juttu. Yritän pelata omaa parasta peliäni ja antaa itselleni mahdollisuuden pärjätä. Siitä lähdetään.”

US Open pelataan The Olympic Clubin kentällä Tyynenmeren rannikolla.

Kentän nimi viittaa osuvasti siihen, mikä on näillä näkymin yksi Castrenin kauden kohokohdista. Castren on maailmanlistalla korkeimmalle rankattu suomalainen (sijoitus nyt 184:s).

Hänen olympiapaikkansa on erittäin todennäköinen, sillä LPGA:lla jaetaan rankingpisteitä enemmän kuin Euroopan-kiertueella, jolla muut suomalaiset kärkinaiset pelaavat.

Tokion olympialaisten golfturnaukseen pääsee käytännössä maailmanlistan kaksi parasta suomalaista. Naisten toisessa paikassa on kiinni Sanna Nuutinen (247:s). Naisten olympiarankingiin huomioidaan tuloksia 28. kesäkuuta asti.

”Odotan, että olen kisakoneessa. Ihan huippua olisi päästä sinne pelaamaan. Se tulee varmasti olemaan yksi urani kohokohdista”, Castren sanoi.

Naisten golfturnaus pelataan Tokion kisojen loppupuolella 4. elokuuta alkaen. Runsaat kaksi viikkoa aikaisemmin Turussa pelataan Euroopan-kiertueen kilpailu.

Sinne Castren saisi villin kortin, mutta näillä näkymin kisa ei valitettavasti sovi hänen ohjelmaansa, vaikka hän matkustaakin Japaniin Suomen kautta.

”Tällä hetkellä Turun kisa näyttää aika hankalalta. Minulla on nyt 10–11 kisaa putkeen. Joku niistä täytyy jättää joka tapauksessa väliin, ja sitten pitäisi jättää toinenkin, jos pelaisin Turussa. Pitäisi pelata tosi hyvin nämä 4–5 seuraavaa kisaa, että pelaaminen Turussa olisi mahdollista.”

Tässä on kyse ensi kauden pelioikeuden varmistamisesta, josta viime kaudella ei ollut huolta.

”Täytyy kuitenkin ajatella rankingia täällä. Olisi kyllä niin kiva pelata Turussa, mutta se on aika hankalaa”, Castren sanoi.

Naisten US Open alkaa torstaina The Olympic Clubin kentällä San Franciscossa. V Sport Golf ja Viaplay seuraavat kilpailua suorissa lähetyksissä