Jääkiekko on levittäytynyt Yhdysvalloissa yhä laajemmalle. Kun vielä 1980-luvulla NHL-seurat olivat keskittyneet pitkälti maan koillispuolelle, on nykyään lapsilla jääkiekko­esikuvia Kaliforniassa, Floridassa, Arizonassa ja Nevadassa.

Kehitys näkyy jo nykypelaajien taustoissa. Yksi heistä on Los Angelesin metropolissa syntynyt ja kasvanut Jason Robertson, Yhdysvaltojen tämän vuoden MM-joukkueen tähtihyökkääjä.

Erilaisen kasvuympäristönsä lisäksi Robertson, 21, edustaa jääkiekkopiireissä epätavallista mutta yhä kasvavaa erilaisten etnisten taustojen kirjoa. Hänen äitinsä syntyi Filippiineillä, ja hänen isänsä on skotlantilaistaustainen.

Robertson on vasta kolmas NHL:ään varattu filippiiniläistaustainen pelaaja Minnesotan Matt Dumban ja Jokereistakin tutun Tim Stapletonin jälkeen.

NHL:n levittäytymisellä on ollut suora vaikutus siihen, että Robertson päätyi kiekkoilun pariin, sillä hänen isällään ja isoisällään oli kausikortit Los Angeles Kingsin peleihin.

Vaikka amerikkalainen jalkapallo ja koripallo olivat ja yhä ovat Kaliforniassa valtalajeja, päätyivät Robertson ja hänen kaksi veljeään kaikki juniorikiekkoilun pariin.

Myös veljestrion nuorin, Nicholas Robertson, on edennyt aina NHL:ään asti Toronto Maple Leafsin organisaatiossa.

Robertson muisteli ESPN:n haastattelussa, kuinka eri puolilla jättimäistä ja liikenneruuhkistaan tunnettua Los Angelesia olleet harjoitukset ja pelit tuottivat heidän vanhemmille suuresti päänvaivaa.

Ratkaisuksi Robertsonit keksivät asuntoauton. Kun joku pojista oli jäällä, viettivät kaksi muuta aikansa asuntoautossa koulutehtävien parissa tai muuten aikaansa kuluttaen.

”Toimme maantielaivan parkkipaikalle ja annoimme sen marinoitua paikallaan neljä–viisi tuntia, kunnes oli taas aika mennä”, Robertson muisteli.

Vuonna 2010 perhe muutti Michiganiin, joka on yhtenä kovimmista kiekko-osavaltioista kuin Kalifornian vastakohta.

Viimeistään Michiganissa Robertsonin kyvyt huomattiin, ja hän päätyi pelaamaan OHL-juniorikiekkoa Kanadaan Kingston Frontenacsin joukkueeseen.

Viimeisellä juniorikaudellaan 2018–2019 Robertson voitti koko OHL:n pistepörssin tehtyään 62 runkosarjaottelussa 117 tehopistettä.

Jo kahta vuotta aiemmin Dallas Stars oli varannut hänet kakkoskierroksella, ja kesällä 2019 Robertsonin olikin aika siirtyä Texasiin.

Viime vuonna Dallas Stars eteni NHL:ssä aina loppuotteluihin saakka. Stars vietti Edmontonin kuplassa kaikkiaan 66 päivää, pidempään kuin yksikään muu joukkue.

Robertson oli mukana koko tuon jakson niin sanotussa ”Mustien ässien” eli varapelaajien ryhmässä. Kahdessa kuukaudessa hän ei saanut ainuttakaan peliminuuttia vaan pääsi lähimmäksi toimintaa osallistumalla pari kertaa alkulämmittelyihin.

Turhauttavan kokemuksen jälkeen Stars oli etsinyt täksi kaudeksi Robertsonille Euroopasta joukkueen, jossa pelaamalla hän voisi kehittyä. Robertsonin vastaus oli kiitos, mutta ei kiitos.

”Arvostan, että teitte tämän, mutta tiedän mitä minun on tehtävä päästäkseni NHL:ään, eikä se ole pelien pelaaminen. Minun täytyy tulla paljon vahvemmaksi ja nopeammaksi”, Starsin pelaajakehityksen koordinaattori Rich Peverley kertoi ESPN:lle Robertsonin sanoneen.

Jason Robertson (toinen vas.) on päässyt Dallas Starsissa usein juhlimaan maaleja suomalaisten joukkuetovereiden kanssa. Kuvassa Robertsonin maalia tuulettaa hänen lisäkseen Esa Lindell (vas.), Roope Hintz ja Joe Pavelski.

Johtopäätös oli oikea. Kesän vahvan treenikauden jälkeen Robertson murtautui Starsin NHL-kokoonpanoon, jonka tulosrooleihin oli syntynyt tilaa muun muassa Tyler Seguinin poissaolon vuoksi.

Kauden aikana Robertson muodosti toimivan tutkaparin suomalaissentteri Roope Hintzin kanssa. Pisteitä yhdysvaltalaiselle kertyi 51 ottelussa 45 (17+28).

Vahva tulokaskausi on riittänyt nostamaan Robertsonin keskusteluun parhaan tulokkaan Calder-palkinnon voittajasta. Todennäköisimmin tuo tunnustus menee kuitenkin Minnesota Wildin venäläishyökkääjä Kirill Kaprizoville.

Nuorelle pelaajalle jäi virtaa ja nälkää vielä MM-jäille. Aikuisten arvokisat ovat hänen ensimmäisensä.

Vuonna 2019 Robertson oli Yhdysvaltojen alle 20-vuotiaiden joukkueen parhaimmistoa, kun joukkue eteni MM-finaaliin saakka. Loppuottelussa Yhdysvallat joutui kuitenkin taipumaan Suomelle Kaapo Kakon viime minuuttien ratkaisumaalin vuoksi.

MM-joukkueet ovat tänä vuonna poikkeustilanteesta johtuen saaneet riveihinsä heikosti NHL-pelaajia. Täten Robertsonin tasoinen kyky oli Yhdysvalloille kuin taivaan lahja.

Riiassa hän on myös täyttänyt odotukset: lohkovaiheessa seitsemään otteluun syntyi yhtä monta tehopistettä. Robertsonin, sentteri Trevor Mooren ja oikean laiturin Conor Garlandin muodostama ykkösketju on ollut Yhdysvaltojen selvästi vaarallisin.

Torstain iltapäiväottelussa he yrittävät auttaa Yhdysvallat pudotuspeleihin Slovakian kustannuksella. Viimeksi Yhdysvallat on voittanut miesten maailmanmestaruuden vuonna 1960, minkä jälkeen sen mitalitili on karttunut vain kuudella pronssilla.

MM-puolivälierä Yhdysvallat–Slovakia kello 16.15 alkaen.