Riika

Jääkiekon MM-turnaus siirtyy 12 päivän pelaamisen jälkeen hyvin yksinkertaiseen vaiheeseen. Pisteet ja maalierot voi jättää sikseen, vain voitot ratkaisevat.

Leijonat lähti hakemaan Kanadaa vastaan hyvää viimeistelyä ennen puolivälieriä. Kanadan kaataminen voittolaukauskisassa toi kaksi pistettä ja B-lohkon kakkospaikan.

Oliko valmistautuminen hyvä, kun kerran voitto irtosi?

Oli ja ei ollut.

Kanadan tehottomuus ja Jussi Olkinuoran torjunnat pelastivat Leijonat ensimmäisessä erässä.

Samanlaista alkua tuskin saa anteeksi Tšekkiä vastaan torstain myöhäisillassa.

Vastaavanlaisen ensimmäisen erän pelaaminen puolivälierissä voi pyyhkiä ottelun ohi, ja turnauksen siinä samassa.

Pelillinen muutos toiseen ja kolmanteen erään oli selvä. Se pelasti Leijonat jatkoajalle ja rankkarien kautta voittajaksi.

Lue lisää: Leijonat voitti dramaattisesti voittolaukauksilla

Ennen Kanada-ottelua Suomen ongelmat kasautuivat toisien erien pelaamiseen. Niissä tempo ja intensiteetti laskivat.

Kanadaa vastaan heikon alun jälkeen tätä ei käynyt, ja jos olisi, ei Kanadan olisi tarvinnut jännittää jatkopaikkaansa iltaan asti.

Leijonien isoin muutos kohti parempaa alkoi joukkueen sisältä. Pelaajat alkoivat löytää paikkansa, kiitos valmennusjohdon vauhdittaman pienen rotaatiokierroksen.

Arttu Ruotsalaisen tuskan ensimmäisissä otteluissa näki katsomon yläparvelle. Anton Lundell etsi itseään laitahyökkääjänä. Ketjun kolmas lenkki Niko Ojamäki ei edes pelannut kahdessa ensimmäisessä ottelussa.

Ruotsalainen yritti liikaa, laukoi, kun olisi pitänyt syöttää. Maalinälkä kasvoi liian suureksi ja kasvatti paineita. Kun yhteistyö Lundellin kanssa alkoi löytyä, väkisin pelaamisen paine helpotti.

Kokoonpanon uudelleen muovaamiseen meni kaksi ottelua, eikä silloinkaan tarvinnut muurata peruskiveä uudelleen.

Riitti, että viilaus osui kahteen ketjuun. Hannes Björnisen nelosketju toimi silloin, samoin Petri Kontiolan kolmikko.

” Kaksi vuotta sitten Lankinen tarjosi pohjat voittosuoralle. Olkinuoralta kysytään samaa. Enempään ei tarvitse venyä.

Jussi Olkinuora on ollut Leijonien tuki vaikeilla hetkillä.

Lue lisää: Leijonat varjelevat tarkasti ykkösvahtiaan – Kaksi vuotta sitten taktiikka oli toinen ja tulos ”ihan kiitettävä”

Maalivahtipelissä on menty harvinaisen demokraattisesti, mutta kuvio on toiminut. On oletettavaa, että Olkinuora pelaa Tšekkiä vastaan ja siitä turnauksen loppuun, jos kiekot tarttuvat.

Jos kiekot eivät jää räpylään, voi olla, ettei kukaan pelaa Leijonien maalilla enää tänä kesänä. Kuvio on raaka, mutta jokaisen tiedossa. Leijonat tarvitsee aina hyvää maalivahtipeliä.

Kaksi vuotta sitten Kevin Lankinen tarjosi pohjat voittosuoralle. Olkinuoralta kysytään samaa. Enempään ei tarvitse venyä.

Päävalmentaja Jukka Jalonen korosti Kanada-pelin alla hyvää kenraalia ennen puolivälierää. Osittain hän näki toivomansa.

Kaksi vuotta sitten alkusarjan päätös sujui erilaisissa tunnelmissa. Leijonat hävisi Saksalle, mutta siitä alkoi kolmen ottelun riemumarssi kohti MM-kultaa.

Olisi liiallista yksinkertaistamista kääntää vertailu päälaelleen ja sanoa, että voitokas Kanada-ottelu johtaisi puolivälierätappioon.

Eniten kyse on joukkueen toimivuudesta ja pelillisestä ilmeestä. Hyvä puoli on se, että ne alkavat olla kunnossa.

Asetelma Kanadaa vastaan ei ollut helpoin mahdollinen. Jatkopaikka varmistui aikaisemmin ja panoksena oli lohkovoitto, jolla ei sinänsä ole mitään merkitystä.

Alkulohkoissa pyyhki sellainen yllätysten aalto, että myös maiden perinteiset järjestykset heittivät kuperkeikkaa.

Pitää mennä 11 vuoden päähän Saksan kisoihin vuoteen 2010, että Kanada olisi lähtenyt pudotuspeleihin sijoituttuaan lohkossa neljänneksi. Riiassa Kanada sai neljännen lähtöruudun.

Slovakian MM-kisoissa 2019 paljastui mielenkiintoinen ilmiö. Kaapo Kakko kuljetti maaleillaan Leijonia alkusarjassa. Kakko ei tehnyt enää yhtään osumaa pudotuspelissä.

Silloin kapteeni Marko Anttila astui esiin neljällä huipputärkeällä maalillaan. Suomalaiset kiekkofanit ottaisivat mielellään vastaan Anttilan toiset neljä maalia Riiassa.

Ihan tämän varaan ei silti voi laskea, vaan ratkaisijoiden täytyisi nousta esiin muualta.

” Luvassa on uran isoimmat ottelut. Paineet ovat sen mukaiset.

Anton Lundell on tehnyt MM-turnauksessa jo neljä maalia ja lisää vastuuta on luvassa.

Suomi teki alkulohkoissa 18 maalia, joista Lundell, Ruotsalainen ja voimahyökkääjä Iiro Pakarinen peräti 11.

Hyvä puoli on se, että nämä maalit jakaantuivat kahteen ketjuun.

Tehokaksikko Lundell-Ruotsalainen tunnetaan läpikotaisin jokaisessa vastaan tulevassa maassa. Nyt katsotaan, millaisiin urotekoihin nuoret hyökkääjät pystyvät. Lundell on vasta 19, eikä Ruotsalainenkaan 23-vuotiaana vanhoihin pelaajiin lukeudu.

Kiekkomaailma osaa palkita nuoret pelaajat, jos tulosta tulee tärkeimmällä hetkellä. Näissä peleissä mitataan luonnetta ja kovuutta, ja sen molemmat tietävät.

Luvassa on uran isoimmat ottelut. Paineet ovat sen mukaiset.

Mielenkiintoinen on myös joukkueen maalitasapaino. Neljässä ensimmäisessä ottelussa puolustajat tekivät neljä maalia. Kolmessa viimeisessä alkusarjan ottelussa pakit jäivät ilman osumia, mutta Lundell ja Ruotsalainen tekivät seitsemästä maalista peräti viisi.

Puolustaja Oliwer Kaskella on joukkueen paras laukaus. Yksikin osuma sieltä auttaisi paljon. Tony Sund teki Italiaa vastaan kaksi maalia. Joukkue ottaisi mielellään lisää.

Kaski on turhaan säästellyt kutiaan tai laukonut maalin yli. Sihti alemmas, hyökkääjille ohjausmahdollisuus ja nimi tilastoihin – joko maalintekijänä tai syöttäjänä.

Yksi asia on varmaa.

Puolivälierässä panoksesta tai ottelun tärkeydestä puhuminen on turhaa. Nyt pelataan turnauksen kolmanneksi tärkein ottelu.

Kaksi tärkeintä ottelua tulevat vasta Tšekki-pelin jälkeen.

Puolustaja Tony Sund on tehnyt MM-turnauksessa jo kaksi maalia ja lisää kaivataan.

Lue lisää: Näin Leijonien MM-turnaus jatkuu: tässä ovat puolivälieräparit – vaihtoehtoja Suomen mahdolliseksi välieräpariksi on useita

Lue lisää: Tässä ovat MM-jääkiekon tulokset ja ohjelma