Maalivahdit

1 Lukas Hradecky

Ikä: 31

Seura: Bayer 04 Leverkusen

Pituus: 187 cm

65 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Bundesliigan parhaisiin pelipaikallaan kuuluva Hradecky on joukkueen selkeä ykkösmaalivahti.

12 Jesse Joronen

Ikä: 28

Seura: Brescia Calcio

Pituus: 195 cm

14 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Kakkosmaalivahti, joka on laadukas paikkaaja, mikäli Hradecky ei jostain syystä pääsisi tolppien väliin.

23 Anssi Jaakkola

Ikä: 34

Seura: Bristol Rovers

Pituus: 196 cm

3 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Jaakkola on Suomen maalivahtikolmikossa kolmosmaalivahti, jonka tärkein tehtävä on pitää itsensä valmiina, jos yllätyksiä sattuu.

Tim Sparv, Teemu Pukki ja Jere Uronen harjoituksissa.

Puolustajat

2 Paulus Arajuuri

Ikä: 32

Seura: Pafos FC

Pituus: 192

51 maaottelua / 3 maalia

Rooli: Puolustuksen kivijalka. Avauksessa riippumatta siitä pelaako Suomi kahden vai kolmen topparin alakerralla.

3 Daniel O’Shaughnessy

Ikä: 26

Seura: HJK

Pituus: 190 cm

11 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Vasenjalkaisena pelaajana luonteva vaihtoehto kolmannelle topparin paikalle, kun Toivio pelaa oikealla ja Arajuuri keskellä. Linkoaa pitkiä rajaheittoja. Ainoa Veikkausliigassa pelaava Huuhkajissa.

4 Joona Toivio

Ikä: 33

Seura: BK Häcken

Pituus: 186 cm

73 maaottelua / 3 maalia

Rooli: Suomen varmuudella avaavasta keskuspuolustajakaksikosta pallollisempi osapuoli. Kentällä sekä kahden että kolmen topparin alakerrassa. Vaihtoehto vapaapotkujen laukojaksi pitkiltä etäisyyksiltä.

5 Leo Väisänen

Ikä: 23

Seura: IF Elfsborg

Pituus: 188 cm

8 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Yksi monista vaihtoehdoista kolmen topparin linjaan avaukseen. Monipuolinen pelaaja tuo vaihtoehtoja valmennukselle. Pelasi laitapuolustajana Ranskan kaataneessa miehistössä.

13 Pyry Soiri

Ikä: 26

Seura: Esbjerg FB

Pituus: 183 cm

30 maaottelua / 5 maalia

Rooli: Soiri valittiin yllättäen puolustajaksi. Juoksuvoimainen hyökkäysten tukija. Huuhkajissa vaihtopelaaja, joka tarjoaa vaihtoehdon myös keskikentän laidalle siinä vaiheessa, jos Huuhkajat siirtyy 4-4-2 -muodostelmaan.

15 Niko Hämäläinen

Ikä: 24

Seura: Queens Park Rangers

Pituus: 178 cm

7 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Hämäläinen valittiin joukkueeseen Sauli Väisäsen loukkaantumisen jälkeen. Vasemmalla puolella viihtyvä Hämäläinen voi saada jossain ottelussa tilaisuutensa vaihdosta, jos Huuhkajat tarvitsee hyökkäysvoimaa.

17 Nikolai Alho

Ikä: 28

Seura: MTK Budapest

Pituus: 172 cm

12 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Aktiivisesti hyökkäyksiä ja nousuja hakeva vaihtoehto wingbackin paikalle. Ongelmat kansainvälisissä peleissä puolustussuuntaan. Ei mahdu avaukseen, mutta saa vastuuta vaihtopelaajana.

18 Jere Uronen

Ikä: 26

Seura: KRC Genk

Pituus: 177 cm

49 maaottelua / 1 maali

Rooli: Selkeä valinta avaukseen vasemmalle laitapuolustajan tai wingbackin rooliin. Vasenjalkaisen puolustajan nousuja kaivataan hyökkäyksen tueksi.

22 Jukka Raitala

Ikä: 32

Seura: Minnesota United

Pituus: 181 cm

56 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Kokenut Raitala pelasi kevään MM-karsinnoissa sekä topparikolmikossa että laitapuolustajana. EM-kisoissa todennäköinen aloittaja oikean laitapuolustajan paikalla.

25 Robert Ivanov

Ikä: 26

Seura: Warta Poznan

Pituus: 197 cm

4 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Viimeisimpänä pelaajana maajoukkuerinkiin noussut Ivanov pelasi vahvan kauden Puolassa. Huuhkajissa kuuluu useamman muun tapaan siihen joukkoon, josta valitaan kolmas toppari.

Tim Sparv oli keväällä loukkaantuneena, mutta kuntoutui ennen kisoja.

Keskikenttäpelaajat ja hyökkääjät

6 Glen Kamara

Ikä: 25

Seura: Rangers FC

Pituus: 183 cm

31 maaottelua / 1 maali

Rooli: Huuhkajien pallollisen pelinrakentelun sielu. Antaa nopeita ja varmoja peliä edistäviä syöttöjä. Taitava selviytymään paineen alla ja ahtaassa tilassa. Ratkaisevan tärkeä pelaaja hyökkäyssuuntaan.

7 Robert Taylor

Ikä: 26

Seura: SK Brann

Pituus: 182 cm

20 maaottelua / 1 maali

Rooli: Viime Kansojen liigassa vahvasti pelannut Taylor kuuluu pelaajiin, joiden rooli kasvaisi 4-4-2-järjestelmässä. Nopea ja taitava Pystyy pelaamaan keskikentän keskelläkin sekä ylempänä että alempana, mutta niillä pelipaikoilla jää joukkueen hierarkiassa kauemmas paikasta kentällä.

8 Robin Lod

Ikä: 28

Seura: Minnesota United

Pituus: 180 cm

45 maaottelua / 4 maalia

Rooli: Pelintekijä ja Pukin tutkapari hyökkäyksessä. Lodin syötöt ovat tärkeässä osassa, jotta Pukki saa palloja. Pystyy pelaamaan hyökkäävässä roolissa useammalla pelipaikalla. Yksi avauksen rakentamisen avainkysymyksiä on se, sijoitetaanko Lod keskikentälle vai kärkeen Pukin pariksi.

9 Fredrik Jensen

Ikä: 23

Seura: FC Augsburg

Pituus: 183 cm

18 maaottelua / 7 maalia

Rooli: Jensenin urakehitystä ovat haitanneet runsaat vammat. Ollut tehokas peliminuutteihinsa nähden. Todennäköisesti vastuuta hyökkäyspäässä luvassa.

10 Teemu Pukki

Ikä: 31

Seura: Norwich City

Pituus: 180 cm

91 maaottelua / 30 maalia

Rooli: Viimeistelytaitoinen ja juoksuvoimainen Huuhkajien ykköstykki, joka on tehnyt kovalla tahdilla maaleja Norwichille ja maajoukkueelle. Pukilta Suomi kaipaa maaleja myös EM-turnauksessa jatkopaikasta taistellakseen.

11 Rasmus Schüller

Ikä: 29

Seura: Djurgårdens IF

Pituus: 177 cm

49 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Keskikentän pohjalla pelaava Schüller säkenöi harvoin, mutta on luotettava vaihtoehto peruspelaamiseen pallonriistoineen ja helppoine syöttöineen. Tullut usein vaihdosta kentälle ja minuutteja on tulossa EM-turnauksessakin. Sparvin kunnosta riippuen saattaa yltää avaukseenkin jossain pelissä.

14 Tim Sparv (C)

Ikä: 34

Seura: AE Larissa

Pituus: 195 cm

81 maaottelua / 1 maali

Rooli: Loukkaantuminen haittasi kevättä ja pelituntuma on arvoitus. Kapteeni, joka johtaa joukkuetta henkisesti ja ohjaa pelaajia aktiivisesti kentällä ollessaan. Erinomainen sijoittuja oli EM-karsinnan avainpelaajia keskikentän puolustamisessa. Pelikunto vaikuttaa siihen, miten keskikentän kokonaisuutta avauksessa rakennetaan.

16 Thomas Lam

Ikä: 27

Seura: PEC Zwolle

Pituus: 185 cm

26 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Lam pelasi seurajoukkueessaan sekä keskuspuolustajana että topparina. Valmennukselle kahta paikkaa pelaava pelaaja tuo mielenrauhaa valmentajille, mutta todennäköisesti vastuu jää vähäiseksi. Päässyt kentälle maajoukkueen kilpailullisissa otteluissa vain harvakseltaan.

19 Joni Kauko

Ikä: 30

Seura: Esbjerg fB

Pituus: 187 cm

25 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Kauko on nähty varsin säännöllisesti Huuhkajien keskikentällä. Puolustava pelaaja, jolla on eväitä myös tukea hyökkäyksiä sopivan paikan tullen. Rooli kolmen pelaajan keskikentällä pelatessa kasvaa, jos Tim Sparv ei pysty pelaamaan täysiä pelejä tai jos Robin Lodin paikka on hyökkäyksessä.

21 Lassi Lappalainen

Ikä: 22

Seura: Club de foot Montreal

Pituus: 183 cm

8 maaottelua / 0 maalia

Rooli: Puolitoista vuotta maajoukkueesta sivussa ollut Lappalainen on vahvimmillaan pitkissä kuljetuksissa. Jos Suomi siirtyy jossain kohden kisoja 4–4–2 -systeemiin, Lappalaiselle voi olla käyttöä keskikentän laidalla. 5–3–2:ssa tarjolla on selvemmin reservirooli.

22 Joel Pohjanpalo

Ikä: 26

Seura: Union Berlin

Pituus: 184 cm

42 maaottelua / 9 maalia

Rooli: Harvoja suurissa sarjoissa pelaavia Huuhkajia. Vahva ja laukaisuvoimainen vaihtoehto kärkeen. Saa vastuuta vähintään hyvissä ajoin kentälle tulevana vaihtopelaajana. Avauksen paikka ratkeaa osin sen kautta, millaiseksi Lodin rooli rakennetaan.

24 Onni Valakari

Ikä: 21

Seura: Pafos FC

Pituus: 187 cm

5 maaottelua / 1 maali

Rooli: Hyökkäävä keskikenttäpelaaja nousi valokeilaan komealla maalilla ystävyysottelussa Ranskaa vastaan. Viimeistelykyvystä kielivät myös 12 maalia Kyproksen liigassa. Oli joukkueen vaarallisin pelaaja hyökkäyssuuntaan ottelussa Ruotsia vastaan ja voi olla EM-kisojen jokerikortti. Tulevaisuuden avainpelaajia, ja saanee mahdollisuutensa myös EM-viheriöllä.

26 Marcus Forss

Ikä: 21

Seura: Brentford FC

Pituus: 182 cm

4 maaottelua / 1 maali

Rooli: Englannin Mestaruussarjassa pelaava Forss on saanut kehuja röyhkeydestään ja harjoitteluasenteestaan. Huuhkajien tulevaisuuden tärkeimpiä nimiä, mutta vielä näissä kisoissa tarjolla on lähtökohtaisesti pieniä minuutteja Pukin ja Pohjanpalon takana.