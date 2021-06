Jääkiekon MM-kisojen A-lohko pelattiin Riian olympiaurheilukeskuksessa, joka on tavallisesti jalkapalloareena.

Jalkapalloareena muutettiin väliaikaiseksi jääkiekkohalliksi kuukaudessa.

Suomen Tekojää oy:llä on ollut jääkiekon MM-kisoissa Latviassa poikkeuksellinen urakka.

Parkanossa tehdastaan pitävä yhtiö on vastannut täysin MM-kisojen toisen areenan eli olympiaurheilukeskuksen jääurheiluolosuhteista. Kyse ei ole ollut vain perinteisestä jään tekemisestä, vaan koko paketista ilmanlaadun huolehtimisesta lähtien.

”Ei ollut kuin seinät ja katto valmiina”, Suomen Tekojään toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita luonnehtii.

MM-kisojen kakkoshalliin tehtiin siirrettävät katsomotkin turnausta varten, mutta se ei kuulunut suomalaisyhtiön vastuulle. Muuten suomalaisten kädenjälki näkyy kaikkialla.

Kisat piti alun perin järjestää puoliksi Valko-Venäjän Minskissä.

Kun Valko-Venäjältä vietiin isännyys, piti toinen halli löytää nopealla aikataululla. Lopulta sellainen tehtiin aivan Riika-areena viereen, kun jalkapalloareena keksittiin muokata jääkiekon käyttöön.

Tekonurmimaton alta paljastui betonilattia, joka oli Suomen Tekojään iloksi hyvä ja suora. Sen päälle asennettiin suodatinkangas.

Jäädytysputkisto asennettiin hiekkapedille. Kaukaloa pystytettiin samanaikaisesti, kun jäätä tehtiin, ja kattoon asennettiin ilmankäsittelytekniikka. Hallin ilmastoinnilla ja ilmalla on suuri vaikutus myös jään laatuun.

”Jos olisi ollut monta osapuolta mukana, olisi ollut melkoinen soppa.”

Yhtiö halusi välttää Tanskan MM-kisajärjestäjien virheet kevään 2018 turnauksessa, jonka aikana jään kuntoa kritisoitiin laajalti.

Suomen Tekojää oy:n toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita esitteli hiilidioksidilla jäähdyttävä koneistoa vuonna 2019.

”Siellä oli käytössä siirrettävät letkumattoradat. Se oli lähes katastrofi”, Mansikkaviita sanoo.

MM-kisojen ajan Suomen Tekojää on huoltanut jäätä. Paikan päällä Riiassa on kahdeksan hengen suomalaistiimi pitämässä jään pelikunnossa. Paikalla on myös Mansikkaviita.

Jäänhoitajat tekevät töitä kahdessa vuorossa. Työpäivät alkavat aamuseitsemältä ja loppuvat vasta kahden, kolmen aikaan yöllä.

Kolmen pelin päivät ovat olleet raskaimpia.

”Tähän asti on mennyt hyvin. Olemme saaneet pidettyä olosuhteet jopa paremmassa kunnossa kuin Riika-areenassa.”

Kisojen alkumetreillä ruotsalaisen SVT:n asiantuntija Nils Ekman totesi jään olevan hälyttävässä kunnossa. Ruotsin joukkueen puolustaja Nils Lundkvist puolestaan luonnehti jäätä aika sohjoiseksi.

”Nuo kommentit tulivat ihan ensimmäisissä harjoituksissa, mutta pelaajilta ei ole moitteita tullut. Varmasti on ollut huolta ja epäilyksiä siitä, onnistuuko tämä, koska tämä on näin ainutkertainen projekti”, Suomen Tekojään toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita sanoo.

Hän kiittää sitoutunutta työntekijäporukkaa.

”Osalle tulee seitsemän viikon projekti ennen kuin pääsee kotiin.”

Yhtiö valmistautui urakkaan jo ennen kuin tarjouskilpailun voittaja oli selvillä. Mansikkaviita sanoo, että muuten onnistuminen ei olisi ollut mahdollista.

Osa kisoissa on käytettävistä laitteista on jo myyty Latviaan, joten yhtiö ei tarvitse tuoda kaikkea takaisin Suomeen.

Viime vuodet ovat olleet hyviä Suomen Tekojäälle. Liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut 13 miljoonaan euroon vuodesta 2017. Samaan aikaan yhtiö on tehnyt voittoa noin 350 000–500 000 euroa vuosittain.

”Kotimaassa kysyntä on kehittynyt mukavasti, vaikka voisi ajatella, että tämä on kypsä markkina. Uusia jäähalleja tehdään kuitenkin koko ajan, ja nyt on ollut ulkotekojääbuumi.”

Vanhan tekniikan uusiminen eri halleissa on niin ikään tuonut töitä.

Suomen Tekojää on mukana myös Tampereen Uros-areenassa, jonka jään tekniikkatoimituksesta yhtiö vastaa. Ulkomaisia projekteja on ollut muun muassa Venäjällä, Kiinassa, Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kiinassa yhtiö on mukana myös Pekingin olympialaisten jäähalliprojekteissa.

Ensi viikolla taas on edessä jäähallireissu Mongolian pääkaupunkiin Ulan Batoriin.

Riian-kisat ovat toimineet näyttöpaikkana.

”On jo tullut potentiaalisia hommia. Täällä on alan ihmisiä paikalla, ja tämä toteutustapa on herättänyt mielenkiintoa.”

