Suurin osa vip-paketeista on vielä myymättä.

Kahdeksaa jalkapallon EM-lopputurnauksen ottelua isännöivälle Lontoon Wembleylle vapautuu mahdollisesti lisää myytäviä lippuja jo lähipäivinä.

Brittilehti The Guardian kertoi keskiviikkona, että Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) lisää tavallisia lippuja kannattajien saataville, mikäli vip-paketit eivät käy kaupaksi.

Vip-pakettien saatavuus on The Guardianin mukaan korkealla tasolla: vain yksi ottelu, Englannin ja Skotlannin välinen alkulohkon ottelu, on myyty loppuun.

Wembleyllä pelataan kolme Englannin alkulohko-ottelua, yksi neljännesvälierä, yksi puolivälierä, molemmat välierät sekä finaali.

Vip-pakettien hinnat alkavat Englanti–Kroatia- ja Tšekki–Englanti-pelien 1 500 eurosta ja kohoavat moninkertaisiksi jatkopeleissä. Vip-paketti finaaliin irtoaa 9 100 eurolla.

Pakettien kysynnän puutetta selittävät The Guardianin mukaan monet tekijät, kuten matkailurajoitukset sekä yritysten varovaisuus hankkia lippuja koronaviruspandemian aikaisiin viihdetapahtumiin.

Jokaisen EM-kisastadionin kapasiteetti on tarkkaan rajattu, ja osa kannattajista on menettänyt sen vuoksi lippunsa. Mikäli vip-pakettien myymättä jäävä kapasiteetti lisätään tavallisille katsomopaikoille, saa moni pettynyt kannattaja lippunsa takaisin.