Elmo Lakan yllätysjuoksu oli komea alku suomalaiselle yleisurheilukesälle. Nyt urheilijoiden pitää pysyä kunnossa ja terveenä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Pusa.

Se on siinä! Elmo Lakka yllättyi täysin itsekin Suomen ennätyksestään 110 metrin aidoissa keskiviikkona Jyväskylässä.

Älämölöä. Sitä Elmo Lakka kertoi päästäneensä suustaan keskiviikkona Harjun kentällä Jyväskylässä.

Älämölöä päästivät myös Harjun kentän noin tuhatkunta katsojaa: noinko Arto Bryggaren lähes 37 vuotta vanha Suomen ennätys 110 metrin aidoissa rikkoutui tuosta vaan?

Kyllä se rikkoutui. Lakka sai elämänsä juoksun. Hyvä lähtö ja rytmi säilyivät ehjänä kangistumatta maaliin asti.

Bryggare juoksi suomalaisittain lyömättömänä pidetyn ennätyksensä 13,35 sekuntia Los Angelesin olympialaisten alkuerissä elokuussa 1984. Finaalissa Bryggare oli kolmas ajalla 13,40. Lakka syntyi vasta vajaat yhdeksän vuotta myöhemmin, huhtikuussa 1993.

Berliinissä asuva Bryggare liikuttui Lakan juoksusta kyyneliin. Bryggare on kilpakentillä kovanaama, mutta siviilissä herkkä kaunosielu.

”Olen saanut paistatella Suomessa ennätysmiehenä aika kauan. Elmo on osoittanut peräänantamatonta sinnikkyyttä. Kovissa kisoissa on tietenkin eri meininki. Toivottavasti Lakka pysyy terveenä”, Bryggare sanoi HS:lle myöhään keskiviikkona.

Bryggare arvioi, ettei Lakka ole vielä lähellekään rajojaan.

”13,05. Aikaa on vaikea arvioida, kun kelit ja vastustajat vaihtuvat. Toivon vain, että Elmo uskoo itseensä kovissa paikoissa aitakolinan keskellä. Siinä juoksija mitataan”, hän vastaa kysymykseen, kuinka pitkälle Lakan rahkeet riittävät.

Bryggare tietää, mistä puhuu. Esimerkiksi Los Angelesin olympiafinaalissa Bryggaren vierestä startannut yhdysvaltalainen Greg Foster nyki lähdössä ja häiritsi muita. Siihen aikaan se ei johtanut hylkäykseen.

Arto Bryggare (toinen vasemmalta) yleisurheilun ensimmäisissä MM-kisoissa Helsingissä elokuussa 1983. Bryggare juoksi kisoissa MM-hopeaa.

Jamaikalainen Omar McLeod voitti Riossa 2016 olympiakultaa tuolla Bryggaren mainitsemalla ajalla, 13,05. Lakan SE-ajalla 13,31 Riossa olisi sijoituttu viidenneksi.

Lue lisää: Elmo Lakka juoksi 110 metrin aidoissa SE:n: 13,31 – Arto Bryggaren lähes 37 vuotta vanha ennätys jäi vihdoin historiaan

Maailmantilastossa Lakka on nyt jaetulla 14. sijalla. Se ei riittäisi finaalipaikkaan Tokiossa, mutta tilastot ovat vain tilastoja ja tosi elämä on toisin. Lakan edellä on kovia aitureita aikahaarukassa 13,07–13,29.

Viime vuonna Lakka kertoi sairastavansa haavaista paksusuolen tulehdusta. Aituri on sinut asian kanssa, mutta hän halusi tuoda ilmoituksellaan näkyvyyttä näkymättömälle sairaudelle.

Lue lisää: Pika-aituri Elmo Lakka luuli olevansa vain herkkävatsainen ja odotti seitsemän vuotta lääkäriin menoa: diagnoosi oli haavainen paksusuolen tulehdus

”Kokonaisrasitusta pitää tarkkailla enemmän”, Lakka kertoi silloin.

Lakan SE-juoksu oli kirsikka kakun päälle kotimaisen yleisurheilukauden avaukselle, ja se vei tietysti illan päähuomion.

Harjulla tehtiin alkukesään nähden paljon hyviä tuloksia. Ensi kertaa sähköisen ajanoton historiassa kolme suomalaismiestä juoksi alle 21 sekunnin 200 metrillä. Sen tekivät Samuel Purola, Roope Saarinen ja Oskari Lehtonen.

Viivi Lehikoinen paransi neljän vuoden jälkeen ennätystään 400 metrin aitajuoksussa (56,33), maileri Sara Kuivisto alkaa olla huippukunnossa ja kohtaa vihdoin kovia ulkomaalaisia 800 metrillä maanantaina Paavo Nurmi Gamesissa Turussa. Aiturit Annimari Korte ja Reetta Hurske alittivat Harjulla 13 sekuntia (12,94 ja 12,96).

Viivi Lehikoinen oli yhtä hymyä juostuaan ennätyksensä 400 metrin aidoissa.

Poikkeuksellisesti naisaiturit eivät tällä kertaa olleet illan pääosassa.

Tokioon valittu estejuoksija Topi Raitanen osoitti kirikykyään 1 500 metrillä ja juoksi ennätyksensä 3.38,48. Aika alittaa estejuoksun vuoden 2005 Euroopan yllätysmestarin Jukka Keskisalon ennätyksen 1 500 metrillä 3.38,90.

Maailmalla mennään eri vauhtia, mutta sitä ei pidä tuijottaa liikaa. Esteiden tilastokärki eli marokkolainen Soufiane el Bakkali juoksi Dohassa viikko sitten 1 500metriä ajassa 3.31,95.

Arvokisoissa juoksut ovat eri juttu, kuten Bryggare tiivisti.

Vaikka kauden alku sujui suomalaisilta yleisurheilijoilta poikkeuksellisen mallikkaasti, siitä ei pidä tehdä ylivuotavan ylistäviä päätelmiä. Nyt täytyy pysyä kunnossa ja terveenä syksyyn asti.

Hyvä alkukausi saattaa hämätä, mutta suomalaisen yleisurheiluväen kannatta nauttia näistäkin hetkistä.

Koronaviruspandemian aikana suomalaiset ylsivät kärkipäähän joissain lajeissa, kuten miesten moukarinheitossa, pituushypyssä ja naisten sadan metrin aidoissa.

Tilastot vääristävät jälleen kerran, sillä joissain maissa ei edes päästy kunnolla kilpailemaan. Suomalaiset kilpailivat, harjoittelivat ja tekivät pandemian aikana hyviä tuloksia.

Viljami Kaasalainen (numero 6) pinkoo maaliin 400 metrillä. Vieressä Erik Back (2), takana Ville Lampinen (8) ja Eemeli Välimäki (9).

JYväskylässä nähtiin mielenkiintoinen kokeilu, kun sadan metrin Suomen mestari Viljami Kaasalainen juoksi 400 metriä.

Kaasalainen paransi ennätystään roimasti aikaan 48,10 sekuntia, mutta uuden matkan vauhdinjako tuottaa ongelmia.

Viikko sitten hän juoksi Harjulla 300 metriä ennätykseensä (34,11), mutta hyytyi lopussa täysin liian kovan alkuvauhdin takia. Keskiviikkona Kaasalainen aloitti liian hiljaa ja samalla vauhdilla kuin vieruskaveri.

Kaasalainen odotti loppuajan alkavan numeroilla 47. Paremmalla vauhdinjaolla se olisi tullutkin. Seuraavan kerran hän juoksee matkaa maanantaina Paavo Nurmi Gamesissa Turussa. Tiistaina hän kokeilee vauhtiaan 200 metrillä.

”Uskon, että 200 metriä menee lujaa.”

HS seuraa Kaasalaisen kehitystä 400 metrin juoksijaksi.

Lue lisää: Pikajuoksijasta varttimaileriksi