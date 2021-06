Räikkönen tavoittelee Bakussa kauden ensimmäisiä MM-pisteitään.

Baku

Kimi Räikkönen on tehnyt tasaista jälkeä F1-kauden avauskisoissa, mutta Suomen konkarikuskin henkilökohtainen pistetili näyttää edelleen pyöreää nollaa. Räikkönen on kaasutellut Portugalin gp:n keskeytystä lukuun ottamatta neljässä kisassa sijoille 11–13.

Alfa Romeon kauden avauspisteet ajoi edellisessä kilpailussa Räikkösen tallitoveri Antonio Giovinazzi, joka sijoittui Monacon katuradalla suomalaista pykälän korkeammalle kymmenenneksi.

Räikköseltä kysyttiin Bakun gp-viikonlopun alla, onko kyse suomalaisen osalta vain huonosta onnesta.

"Ei, en sanoisi, että tässä on kyse onnesta. Jos laskee asioita onnen varaan, se ei ole kovin hyvä asia. Meidän täytyy onnistua aika-ajoissa paremmin. Monacossa ohittaminen on vaikeaa. Periaatteessa kaiken ratkaisee se, millä sijalla on aika-ajon ja ensimmäisen kierroksen jälkeen”, Räikkönen sanoi lehdistötilaisuudessa.

F1-sirkus palaa Bakuun nyt yhden välivuoden jälkeen.

"Yritämme parhaamme. Rata on tietysti täysin erilainen kuin Monaco, paljon nopeampi. Olosuhteet ovat täällä paljon kuumemmat siihen verrattuna, mihin olemme normaalisti tottuneet.”

Suomalaiskuski esiintyi torstain lehdistötilaisuudessa yhdessä Mercedes-tähti Lewis Hamiltonin kanssa, joka sai luonnollisesti valtaosan kysymystulvasta. Räikkönenkin sai toisaalta lähettää viestinsä maailmalle, kun suomalaiselta kysyttiin, mitä hän sanoisi, jos hänellä olisi koko maailman huomio 30 sekunnin ajan.

"Onneksi en ole koskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen! Ei aavistustakaan, toivottavasti kaikilla ihmisillä on hauskaa, kaikki nauttivat elämästään ja ovat mukavia toisilleen. On varmaan miljoona asiaa, jotka voisi sanoa, mutta sanoitpa mitä tahansa, jotkut aina pitävät siitä ja jotkut taas eivät”, Räikkönen sanoi.

