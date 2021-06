Päävalmentaja Markku Kanerva toisti jälleen, että hyökkääjätähti Teemu Pukki saatetaan nähdä tositoimissa.

Miesten jalkapallomaajoukkue pelaa kenraaliharjoituksensa ensi viikon lauantaina alkavaa EM-lopputurnaustaan varten, kun se kohtaa perjantaina Helsingin Olympiastadionilla Viron.

Lähtökohdat viime lauantain Ruotsi-kohtaamiseen verrattuna ovat erilaiset: nyt käytössä ovat kaikki tulevat EM-avausmiehet.

”En nyt paljasta, millä ryhmityksellä lähdetään. No, tässä on kaksi herraa (tiedotustilaisuudessa valmentajan vierellä istuneet Jukka Raitala ja Robin Lod), jotka eivät pelanneet Ruotsi-pelissä, ja saattaa olla muitakin (sellaisia) Viroa vastaan avauksessa. Moni varmasti miettii, onko Viro-avauskokoonpano sama kuin millä lähdemme Tanskaa vastaan (EM-avauspelissä). No, jokainen saa itse sen päätellä, en minä sitä paljasta”, päävalmentaja Markku Kanerva kertoi naurahtaen.

Kanerva toisti jälleen, että hyökkääjätähti Teemu Pukki saatetaan nähdä Viroa vastaan tositoimissa. Valmentajan mukaan Pukin kuntoutuminen nilkkavammastaan on "mennyt erittäin hyvin".

Viro ei välttämättä tyystin optimaalisesti palvele valmistautumista kohti monta astetta kovempia vastustajia vastaan. Tiettyä hiomista perjantai-illan kohtaaminen toki tarjoaa.

”Maalipaikkojen luonti on yksi avainjuttu ja se, että pannaan ovet säppiin ja katsotaan, ettei vastustaja tee maaleja. Jos ajatellaan EM-kisoissa menestymistä, on tärkeää, että puolustus toimii niin hyvin, etteivät vastustajat pääse vaarallisille maalipaikoille”, Kanerva tiivisti.

Huuhkajien ryhmään liittyneet Pohjois-Amerikan MLS-liigan pelaajat Raitala ja Lod näkevät myös Viro-pelin arvon.

”Tämä on viimeinen peli, missä pystytään hitsaamaan joukkue yhteen”, Lod totesi.

”Puolustajana tuntuu, että viime aikoina omissa on soinut vähän liikaa. Toivon, että pystytään lyömään puolustus lukkoon ja hankkimaan nollapeli, siinä ainakin yksi iso tavoite. Upeaa myös, että saadaan faneja messiin”, Raitala mietti viitaten Viro-peliin pääseviin 1 250 katsojaan.

Torstaina ilmeni myös jobinpostia, kun toppari Sauli Väisäsen EM-haave mureni tylysti Ruotsi-ottelussa sattuneen selkävamman osoittauduttua arveltua pahemmaksi. Väisäsen korvaa EM-ryhmässä laitapuolustaja Nicholas Hämäläinen.

Topparin korvaaminen laitapakilla herättää kysymyksiä, mutta Kanerva vakuutteli, että topparina seurajoukkueessaan pelaava Raitala voi täyttää paikkaa.

Tiettyä draamaa kuitenkin nosti torstaina toppari Juhani Ojala, jonka putoaminen EM-joukkueesta oli jonkinasteinen yllätys ja sai Ojalan purkamaan pettymystään keskiviikkona MTV:lle.

Varmana EM-pelaajana itseään pitänyt Ojala kertoi tunteneensa olonsa nöyryytetyksi päätöksen jälkeen.

Kanerva kertoi sanoneensa Ojalalle, kuten muillekin pudonneille, että "mitä vain voi tapahtua". Ojala oli kuitenkin Kanervan mukaan ilmoittanut, että "tämä on tässä". Ojala kuitenkin kiistää kieltäytyneensä.

”En ole missään vaiheessa kieltäytynyt varamiehen paikasta”, Ojala sanoi torstaina MTV:lle.