Maailman korkeimman vuoren, Mount Everestin, kiipeilykausi päättyi tällä viikolla. Kautta pidettiin erityisen hankalana koronaviruksen, pyörremyrskyjen ja väärän informaation takia, uutistoimisto AFP kertoo.

Viime vuonna Nepalin kiipeilytoiminta peruttiin kokonaan, mutta tänä keväänä kiipeilijät palasivat vuorille suurin joukoin. Vaikka Kiinan puolelta kiipeily oli tänäkin vuonna peruttu, Nepalista myönnettiin 408 kiipeilylupaa. Rahallinen arvo on noin 4,2 miljoonaa dollaria eli noin 3,5 miljoonaa euroa.

Karanteenirajoituksia lievennettiin, jotta kiipeily palautuisi, mutta suunnitelmat taudin tutkimiseksi, eristämiseksi tai torjumiseksi olivat puutteellisia, AFP toteaa.

Tämä johti siihen, että kiipeämisestä, joka muutenkin on tappavan vaarallista, tuli entistä vaarallisempaa.

Vain viikkoja kiipeilykauden avaamisen jälkeen norjalainen kiipeilijä Erlend Ness sairastui perusleirillä. Kun hänet siirrettiin Katmanduun, hänen koronatestituloksensa oli positiivinen. Sen jälkeen tartuntoja tuli lisää.

Silti kokenut kiipeilijä Lakpa Šerpa päätti, että hänen täytyy hoitaa 23 asiakkaan kiipeilyretken opastus.

”Tämä kausi oli erittäin vaikea. Työskentelimme jo paineen alla covid-19-taudin takia, ja sitten myös sää petti meidät", hän kertoi AFP:lle.

Nepalissa todettiin toukokuussa päivittäin yli 9 000 tartuntaa.

”Aikaisemmin oli yskää, yleisiä vilustumisvaaroja ja riski joutua lumivyöryihin ja halkeamiin. Mutta tänä vuonna vaarana oli, että saisimme koronavirustartunnan. Emme pystyisi kiipeämään ylös, koska se vaikeuttaa hengitystä ja aiheuttaa väsymystä”, opas Mingma Dorji Šerpa totesi.

Maskien käytöstä, käsienpesusta ja eristäytymisestä huolimatta koronavirus alkoi levitä. Vuorelta evakuoitiin kymmeniä koronaviruspotilaita ja ainakin kaksi retkikuntaa perui kiipeämisen tartuntojen takia.

Useat kiipeilijät kertoivat sosiaalisessa mediassa tartunnoistaan ja siitä, että he silti jatkoivat kiipeämistä. Kun islantilaiskaksikko Sigurdur Sveinsson ja Heimir Hallgrimsson alkoi yskiä 7 000 metrin korkeudessa, he epäilivät saaneensa tartunnan. Siitä huolimatta he jatkoivat ja saavuttivat Mount Everestin 8 849 metrin huipun.

Kun islantilaiset laskeutuivat alas, oireet pahenivat.

”Kakkosleirillä olimme molemmat erittäin sairaita yskimisestä, päänsärystä ja muista oireista johtuen. Epäilimme, että kaikki ei ollut kunnossa ja meidän täytyi tulla alas niin nopeasti kuin mahdollista”, kaksikko totesi tiedotteessaan.

Kun he pääsivät perusleiriin, molempien testitulos oli positiivinen ja heidät eristettiin telttaansa.

Erikoista Nepalissa on se, etteivät Nepalin viranomaiset ole tunnustaneet yhtään tartuntatapausta Mount Everestillä. AFP:n mukaan tämä johtuu siitä, että se voisi tarkoittaa miljoonien eurojen tulonmenetyksiä köyhälle maalle.

”Nepal kutsui ulkomaisia retkikuntia kiipeilemään ja vakuutti meille koronaturvallisuutta. Asiakkaani eivät tunteneet perusleiriä turvalliseksi”, Lukas Furtenbach toteaa. Furtenbach perui ensimmäisenä oman retkikuntansa kiipeämisen.

Retkikuntien järjestäjät ovat myös itse sensuroineet koronatapauksia. Siksi tartuntojen todellista määrää ei tiedä kukaan.

”[Nepalin hallituksen] tämän kauden räikeille valheille, kieltämisille ja peittelyille ei ole mitään tekosyitä”, vuorikiipeilybloggaaja Alan Arnette kirjoitti perjantaina AFP:n mukaan.

Jos koronaviruksessa oli jo riittävästi haastetta, oma lukunsa olivat kaksi pyörremyrskyä, jotka aiheuttivat lumimyrskyjä toukokuussa Mount Everestillä. Viimeisin lumimyrsky hautasi alleen kiipeilijöiden telttoja.