Ottelun keskikatsojamäärä oli 1,6 miljoonaa.

Torstai-iltana pelattu Suomen puolivälieräpeli Tšekkiä vastaan nousi alkuvuoden katsotuimmaksi tv-ohjelmaksi Suomessa, MTV kertoo tiedotteessaan.

Ottelun keskikatsojamäärä MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä 1,6 miljoonaa ja kaikkiaan ottelu tavoitti 2,2 miljoonaa suomalaista, tiedotteessa todetaan. Lisäksi ottelua katsottiin C Moren suoratoistopalvelusta, joka ei ole tv-luvuissa mukana.

Korkeimmilleen keskikatsojamäärä nousi ottelun kolmannen erän ratkaisuhetkillä. Kello 22.15–22.30 välillä keskikatsojamäärä kohosi 1,78 miljoonaan ja katseluosuus oli 84 prosenttia.

Luvut perustuvat Finnpanelin tv-mittaritutkimukseen. Keskikatsojamäärällä tarkoitetaan minuuttiyleisöjen keskiarvoa ja tavoittavuudella vähintään kolmen minuutin yhtäjaksoista katselua.

Suomi voitti Tšekin 1–0 ja kohtaa lauantaina kello 18.15 välierässä Saksan. Toisessa välierässä pelaavat Yhdysvallat ja Kanada. Se alkaa lauantaina kello 14.15.