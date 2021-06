Suomi pelasi Bratislavassa ylivoimaa noin neljä ja puoli minuuttia ottelussa. Nyt aika on ollut alle puolet siitä.

Jääkiekon MM-turnauksen kääntyessä kohti loppuhuipennustaan puheenaiheeksi on noussut turnauksessa annettujen jäähyjen määrä. Keskustelu sai alkunsa, kun Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen hämmästeli tutun kiekkokliseen tyyliin, ettei turnauksessa vihelletä kuin ruumiit.

Jalonen mielestä selviä jäähynpaikkoja jätettiin viheltämättä.

Myös Ilta-Sanomien haastattelema Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn sanoi tehneensä samantapaisia havaintoja linjan sallivuudesta. Rönn kuuluu Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n erotuomarikomiteaan. Komitea ei linjaa yksittäisten turnausten linjaa, mutta Rönn on keskustellut turnauksessa viheltävien tuomarien kanssa.

”Kuulopuheiden mukaan peliä on linjattu niin, että ainoastaan selvät rikkeet vihelletään pois”, hän kertoi IS:lle.

Tilastojen perusteella Rönnin ja Jalosen havainnot pitävät paikkansa erityisesti Suomen pelien osalta. Koko turnauksesta tulkintaa on haastavampi tehdä.

Määrällisesti jäähylinjassa ei ole kovin selkeää eroa kahden vuoden takaiseen MM-turnaukseen, joka pelattiin Bratislavassa. IIHF:n verkkosivujen tilastoista voi laskea, että turnauksessa jaettiin kaikkiaan 451 kahden minuutin rangaistusta. 64 ottelun turnauksessa lukema tarkoittaa 7,04 jäähyä ottelua kohden.

Tämänvuotisessa turnauksessa lukema on ennen välieräotteluita 377. Toistaiseksi on pelattu 60 MM-ottelua, joten lukema on 6,28 ottelua kohden. Bratislavassa tuomittiin siis alle yksi kaksiminuuttinen enemmän ottelua kohden.

Tilastovertailu luonnollisesti yksinkertaistaa jossain määrin: se ei kerro pelin siisteydestä eli jäähyjen antamisen tarpeesta. Samaten huomiotta jää se, millaisissa vaiheissa ottelua jäähyjä on annettu ja onko tilastoissa paljon samanaikaisia jäähyjä, jotka eivät tuo ylivoimaa.

Huomioitavampi ero tilastoista löytyy joukkuekohtaisesta vertailusta. Juuri Suomen saama ylivoima-aika on romahtanut kahden vuoden takaisesta ja jää reilusti alemmaksi, ellei viimeisissä peleissä tule jäähysumaa.

Suomi pelasi Bratislavan kisoissa ylivoimaa 44 minuuttia ja 50 sekuntia. Seitsemän kertaa jäähy katkesi siksi, että Suomi teki maalin. Siis liki 4,5 minuuttia per peli.

Riiassa Leijonille on tarjottu kahdeksassa ottelussa ylivoimaa yhteensä vain 17.35. Hieman reilut kaksi minuuttia per peli ja alle puolet Bratislavassa tulleesta ottelukohtaisesta ylivoima-ajasta. Suomi on pääsyt ylivoimalle 11 kertaa, mikä on turnauksessa vähiten.

Vertailun vuoksi välierävastustaja Saksa on pelannut ylivoimaa reilut 32 minuuttia, Yhdysvallat reilut 37 minuuttia ja Kanada reilut 54 minuuttia.

Suomi on pelannut merkittävän osan peleistä tasakentällisin, sillä alivoimallakin Suomi on ollut 11 kertaa ja reilut 18 minuuttia.

Suomi kohtaa välierässä Saksan lauantaina kello 18.15.