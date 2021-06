Riika

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen lähes vaivaantui, kun häneltä kysyttiin Suomen sunnuntaisesta jääkiekon MM-turnauksen loppuottelusta Kanadaa vastaan.

Jalonen oli hetkeä aikaisemmin saanut pulssinsa tasaantumaan, eikä Kanadan kohtaaminen ehtinyt jäsentyä mieleen.

Saksa pani Suomen niin ahtaalle, että harvat olisivat uskoneet. Leijonat voitti välierän 2–1, mutta kolmannessa erässä Saksa ajoi Suomen erittäin ahtaalle.

”Molemmille tosi kova kamppailu, ja siellä oli todella kovia kamppailuja, niin kovia, ettei moni tajuakaan”, Jalonen sanoi välierän vaatimuksista.

”Kyllä siellä sai tosissaan töitä tehdä.”

Saksaa vastaan Leijonien peli meni alussa kyttäilyksi ja lopussa puolustamiseksi. Taas tarvittiin hyvää maalivahtipeliä, ja sitä Jussi Olkinuora tarjosi.

”Hän oli tänäänkin erittäin hyvä. Iso pelaaja meille”, Jalonen sanoi.

Suomi voitti Kanadan alkusarjassa, mutta niin tiukasti kuin voittolaukauskisassa yleensäkin voi käydä.

Kun Jalonen sai ajatukset kääntymään kohti finaalia, hän arveli ottelusta tulevan erilainen. Kanada hyökkää toisella tavalla kuin Saksa, eikä peli mene niin paljon keskialueen trapiksi.

”Me tiedämme, että Kanada tulee keskialueelta suoraan maalille”, Jalonen sanoi ja lisäsi, että Suomen valtti voisi olla saada kiekkoa kanadalaisten alueelle.

Omalla alueella Kanada ei pelaa yhtä hyvin kuin hyökkäyksessä.

”Meillä on vuorokausi aikaa palautua”, Jalonen sanoi ja uskoi sen riittävän.

”Molemmat vetävät varmaan nappi laudassa huomenna [sunnuntaina].”

Leijonien voittomaalin tehnyt Hannes Björninen erikoistui loppusekunneilla puolustamisessa. Ensimmäisessä erässä hän napautti Marko Anttilan syötöstä maalin, joka kantoi summeriin asti.

”Anttila antoi tosi hyvän syötön, ja sain ihan avopaikan. Oli vähän liikaakin aikaa”, Björninen kertasi maaliaan.

”Se oli valtava taistelu.”

Hän uskoi samaa finaalista. ”Se on meidän viimeinen peli. On pelattava kovaa ja taisteltava. Varmaan todella tiukka peli tulossa. Pikkupojasta asti on unelmoitu, että pääsisi MM-finaaliin pelaamaan.”

Saksa voitti laukaukset Suomea vastaan ja oli muutamien senttien päässä tasoituksesta mutta joutui silti pronssiotteluun. Toisinkin olisi voinut käydä.

Saksan päävalmentaja Toni Söderholm yritti peittää pettymystään, mutta takaisku oli valtava. Mahdollinen mitalikin olisi iso juttu mutta kullasta pelaaminen aivan toista.

”On vain kunnioitettava tulosta ja onniteltava Suomen joukkuetta. Turnauksemme on mennyt nousujohteisesti, ja laitoimme peliin kaiken, mitä oli laitettavissa”, Söderholm sanoi.

Hän arveli, että tappiosta huolimatta välierässä Suomea vastaan oli paljon hyvääkin.

”Kyllä tämä oli kokonaisuutena paras pelimme. Kauttaaltaan oli hieno esitys joukkueeltamme.”

Saksa pelaa pronssista Yhdysvaltoja vastaan. Söderholm oli hädin tuskin ehtinyt pukuhuoneen ovelle ottelun jälkeen, kun pelaajat nostivat esille pronssimitalien arvon.

Hopea maistui saksalaisille Etelä-Korean olympialaisissa vuonna 2018, vaikka kulta jäi vajaan minuutin päähän. Riiassa Saksa ottaisi mielellään pronssin.

