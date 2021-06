Joel Pohjanpalo sanoo kasvaneensa mieheksi Saksassa ja kertoo, ettei ole tulossa takaisin Suomeen. ”Sen verran vuodet ovat muuttaneet minua saksalaiseksi.”

Kahdeksan Saksan vuotta ovat tehneet tehtävänsä ja muuttaneet Joel Pohjanpaloa miehenä, pelaajana ja ihmisenä. Hän on asunut niin pitkään Saksassa, että ei ole ihme, että hän joutuu välillä pitkän haastattelun aikana hakemaan oikeaa suomen kielen taivutusta.

On kyllä vaikea kieli, hän äimistelee kerran.

Pohjanpalo siirtyi Saksaan 18-vuotiaana syyskuussa 2013. Lähes koko aikuiselämä on kulunut Saksassa jalkapalloammattilaisena. Sinä aikana hän on juurtunut niin maahan kuin myös sen kivikoviin ammattilaissarjoihin Bundesliigaan ja Kakkosbundesliigaan.

”Sanotaan näin, että Suomeen en ole takaisin tulossa”, hän sanoo ja nauraa sen jälkeen.

Pohjanpalon isä huomasi sen ilman, että pojan tarvitsi sanoa mitään.

”Faija sanoi, että minusta vähän tuntuu siltä, että olet jäämässä sinne. Vastasin, että siltä se vähän näyttää.”

”Sen verran vuodet ovat muuttaneet minua saksalaiseksi. Todennäköisesti en koskaan muuta takaisin Suomeen. Minulla on saksalainen tyttöystävä, ja olemme juuri ostamassa asuntoa täältä”, 26-vuotias Pohjanpalo kertoo.

Perhettään Pohjanpalo näkee lomilla, ja pikkuveli Juuso on käynyt hiihtolomilla Saksassa veljensä luona.

”Meidän perhesuhde on aika suomalainen. Kun lapset lähtevät talosta, niin eipä niistä paljon kuulu. Faijani hoitaa aika paljon asioitani Suomessa. Hän pitää huolta asunnoistani.”

Pohjanpalo istuu ennen EM-turnausta tehdyssä haastattelussa berliiniläisen asuntonsa sohvalla ja kertoo vuosistaan Saksassa videoyhteyden välityksellä.

”Aika kodilta Saksa tuntuu. Olen kasvanut mieheksi täällä.”

Pohjanpalo puhuu siitä, miten Saksassa on enemmän mahdollisuuksia kuin Suomessa. Pienen varauksen hän jättää sanomisiinsa.

”Koskaan ei voi sanoa koskaan. Minulla on kuitenkin toivottavasti vajaat kymmenen vuotta uraa jäljellä.”

” ”Loukkaantumiseni ovat rikkoneet pakettiani paljon ja laimentaneet uraani.”

Joel Pohjanpalon akrobatiaa Union Berliinin ottelussa Bayer Leverkusenia vastaan.

Pohjanpalo pelasi ennen EM-turnausta lainapestillä Union Berlinissä ehjän kauden Bundesliigassa. Se on saavutus, johon hän ei ole aiemmin urallaan Saksassa pystynyt. Loukkaantumiset ovat runnoneet hänen kroppaansa ja uraansa.

Bayer Leverkusen hankki Pohjanpalon syyskuussa 2013, mutta sen jälkeen hän on pelannut vain 23 ottelua Bundesliiga-seurassa.

”Loukkaantumiseni ovat rikkoneet pakettiani paljon ja laimentaneet uraani. Siihen taustaan nähden olen tyytyväinen uraani, ja onneksi sitä on vielä paljon jäljellä.”

Bundesliigassa Pohjanpalo on tehnyt 13 maalia 39 ottelussa ja Kakkosbundesliigassa 27 maalia 91 ottelussa.

Ensin hän oli lainalla puolen kauden ajan Kakkosbundesliigassa pelanneessa VfR Aalenissa ja sitten kaksi kautta samassa sarjassa Fortuna Düsseldorfissa. Seuraavat kaksi kautta menivät hyvin vähäisellä vastuulla Bundesliigassa ja Leverkusenissa. Syyskuussa 2016 Pohjanpalo teki hattutempun 18 minuutissa HSV:tä vastaan, mutta silti hän istui penkillä seuraavassa ottelussa.

Loukkaantumisten takia Pohjanpalolta on jäänyt pelaamatta Saksassa lähes sata ottelua.

Syyskuussa 2016 tuli jalkapöydän murtuma Leverkusenin harjoituksissa.

Maaliskuussa 2018 hän sai Huuhkajien leirillä nilkkavamman, josta aiheutui lopulta toista vuotta kestänyt kuntoutusaika.

Marraskuussa 2019 Pohjanpalo sai uuden nilkkavamman Huuhkajien harjoituksissa, ja marraskuussa 2020 maajoukkueen ottelussa nilkan kehräsluu murtui.

”Olen iloinen siitä, että saan edes pelata. Kolme vuotta sitten lääkäri tuli sanomaan, että emme voi luvata, että pelaat enää koskaan.”

”Olen aika hyvässä asemassa, että voin pelata futista, ja pystyn pelaamaan A-maajoukkueessa ja Bundesliigassa. Se vaatii paljon, että pääsee takaisin maailman huipputasolle. Jokainen päivä, jonka saan treenata terveillä jaloilla, on luksusta.”

” ”Varmasti minulla on ominaisuuksia, jotka tukevat sitä, että olen pystynyt tekemään hattutemppuja.”

Joel Pohjanpalo vaihdossa Union Berlinin kamppailussa Werder Bremeniä vastaan.

Pohjanpalossa on ollut aina suomalaishyökkääjälle poikkeuksellista itsevarmuutta ja jopa röyhkeyttä. Se ei vaikuta ylimielisyydeltä vaan siltä, että hän tietää kykynsä ja mille tasolle kuuluu.

”Ehkä yhden hattutempun voi Bundesliigassa tehdä tuurilla, mutta en usko, että toista tekisin tuurilla. Varmasti minulla on ominaisuuksia, jotka tukevat sitä, että olen pystynyt tekemään hattutemppuja.”

Uran toinen hattutemppu Bundesliigassa syntyi kuluneen kauden neljänneksi viimeisellä kierroksella Werder Bremeniä vastaan, kun Pohjanpalo oli avauskokoonpanossa.

”Siinä minun pitää kehittyä, että pystyn viikosta toiseen pelaamaan samalla tasolla. Ei se tarkoita sitä, että tarvitsee tehdä hattutemppu joka pelissä, mutta minun pitää saada paras osaamiseni kentälle joka pelissä oli tulos sitten mikä tahansa.”

Maaliskuussa 2018 tapahtunut loukkaantuminen oli lähellä päättää Pohjanpalon koko ammattilaisuran. Vasta saman vuoden heinäkuussa lääkärit löysivät jalkavaivan todellisen syyn.

Pohjanpalon nilkasta löytyi luumustelma ja verenkiertohäiriö. Ura oli vaakalaudalla. Samana päivänä seuralta oli tullut neljän vuoden jatkosopimustarjous, joka odotti allekirjoittamista toimistolla. Pohjanpalo luuli, että sopimus jäisi tekemättä.

”Urheilutoimenjohtaja sanoi, että tapahtunut ei vaikuta mitenkään. Se loi paljon uskoa. Tiesin, että minulla olisi turvana neljän vuoden sopimus. Olisi ollut hyvin aikaa valmistautua uran jälkeiseen aikaan. Onneksi ei tarvinnut sitä korttia katsoa.”

Hän sanoo, että selvisi henkisesti hyvin loukkaantumisesta ja pitkästä toipilasjaksosta. Masennus ei hiipinyt mieleen.

”Ei missään nimessä. Sellainen ei ollut lähelläkään. Piti vain hyväksyä tapahtunut. Sitten mentiin kuntoutukseen, ja tehtiin siellä kovaa duunia. Tämä on kuitenkin meidän ammatti, olit sitten loukkaantuneena tai kentällä.”

Pohjanpalo toteaa, että loukkaantumiset kuuluvat lajiin, vaikka pelaaja toivookin, että niitä ei sattuisi.

”Ehkä nuo olivat viimeiset. Menneisyys on tosin ehkä sitä ajatusta vastaan”, hän sanoo ja naurahtaa.

Pitkän kuntoutusjakson aikana Pohjanpalolle kertyi kymmenen kiloa lisää painoa, ne piti myöhemmin karistaa kropasta. Kuuteen kuukauteen hän ei saanut urheilla, ja painon pitäminen alhaalla osoittautui hyvin vaikeaksi.

”Totta kai piti myös syödä hyvin, että luu paranee. En voinut olla millään dieettikuurilla. Kun kuntoutus lähestyi loppuaan, painoa piti pudottaa. En ole koskaan aiemmin ollut näin hyvässä kunnossa. Rasvaprosentti on alle kymmenen.”

”Painoa on enemmän, mutta myös enemmän lihasta. Target-hyökkääjänä ei painosta ole haittaa, kunhan se on vain lihasta. Olen 186 senttiä pitkä ja painan 83,5 kiloa. Ne ovat hyvät mitat pelitapaani.”

” ”Minun piti olla siinä kunnossa, että pystyn oikeasti tönäisemään pelaajan sivuun.”

Joel Pohjanpalosta on kehittynyt Saksassa voimahyökkääjä, joka on parhaimmillaan vastustajan maalin edessä. Kuva Union Berlinin ottelusta Bremeniä vastaan.

Suomessa Pohjanpalo tunnettiin sähäkkänä hyökkääjänä ja nopeanakin pelaajana. Saksassa viimeistään kävi ilmi, että nopeus ei ollut hänen vahvuutensa.

”Piti hyväksyä se, että minun piti olla target-hyökkääjä, joka ei häviä boksikamppailuita. Piti rakentaa kroppa sellaiseksi, että pystyin pelaamaan siten.”

”Minun piti olla siinä kunnossa, että pystyn oikeasti tönäisemään pelaajan sivuun. Siihen se kroppa rakennettiin. Tällä hetkellä näyttää erittäin hyvältä.”

Pohjanpalo kertoo huvittuneena, miten Unionin pelissä apuvalmentaja oli huutaen käskenyt häntä tekemään enemmän pystyjuoksuja.

”Huusin kentältä takaisin, että ei se ole minun vahvuuteni, että miksi minä sinne juoksisin. Pitää miettiä, mitkä ovat omat vahvuudet ja käyttää niitä mahdollisimman usein. Sitä olen yrittänyt tehdä viime aikoina.”

Miten olet kokenut jatkuvan kiertolaisuuden, kun olet pomppinut seurasta toiseen?

”Se on ollut ymmärrettävää, kun olen ollut paljon loukkaantuneena. Hampurin tasoiseen seuraan pääsy oli yllätys. Se sauma tuli käytettyä hyväksi. Sitten pääsin taas vuoden lainalle Unioniin.”

Pohjanpalo oli ollut lähes kaksi ja puoli vuotta pelaamatta, kun hän pääsi tammikuussa 2020 HSV:hen.

”En tiedä, miten Suomessa suhtaudutaan, mutta HSV ja Kakkosbundesliigan kärkijoukkueet ovat suuria seuroja. Niiden taso tiedetään. Se, että pääsee edes pelaamaan niihin ammattilaiseksi on helvetin iso saavutus saksalaisten mielestä.”

Pohjanpalo sanoo kuulleensa, että hänen siirtoaan HSV:hen epäiltiin laajasti esimerkiksi kannattajien keskuudessa ja mediassa.

”Hampurin fanit ihmettelivät siirtoani, kun en ollut pelannut kahteen ja puoleen vuoteen ja minun piti nostaa seura Bundesliigaan. Sieltä täältä tuli spekulaatiota, olinko oikea vaihtoehto. Se myös motivoi minua. Pystyin osoittamaan, että olen pelipaikkani arvoinen.”

Epäilykset osoittautuivat turhiksi. Neljässätoista ottelussa syntyi yhdeksän maalia.

Lukuisat vammat ovat vähentäneet Joel Pohjanpalon esiintymisiä maajoukkueessa.

Pohjanpalo juoksukilpailussa Irlannin Robbie Bradya vastaan Kansojen liigan ottelussa viime syyskuussa.

Saksan vuodet ovat tuoneet Pohjanpaloon myös kovuutta, jota vaaditaan niin treenikentällä kuin neuvottelupöydissäkin.

Pohjanpalon mukaan Union Berlin ja Leverkusen väänsivät pitkään kättä summista.

”Totta kai myös sanoin mielipiteeni. Sanoin, miten halusin asioiden menevän. Minun urastanihan tässä on kyse. Jos täällä istuu hiljaa kopissa tai tuollaisessa tilanteessa, sinua riepotellaan. Täytyy tietää oma arvonsa ja pysyä kovana. Se helpottaa asemaa, jos on jämäkästi mukana keskusteluissa.”

Oletko tehnyt virheitä urallasi?

”Onhan sitä nuorempana hölmöilty kaiken näköistä. Tekisin varmaan aika montakin asiaa toisin. Kaikki varmasti muistavat Disco-Jolle-skandaalin. Typeräähän se oli, mutta aika huono tuuri siinä kävi samalla. Se, että jäin itse kiinni”, hän sanoo ja nauraa päälle.

”Siellä oli monta muutakin, jotka olisivat voineet jäädä kiinni siitä. Sillä kertaa otin syyt niskoilleni. Typerä homma, mutta jälkikäteen hauska tarina. Siitä on aika paljon opittu. Viime vuosina olen ollut paljon ammattimaisempi.”

Kaudella 2015–2016 Pohjanpalo taisteli Fortuna Düsseldorfin kanssa putoamista vastaan. Helmi-maaliskuussa joukkueella oli härkäviikko: kahdeksaan päivään kolme peliä. Kaikissa tuli tappio. Viimeinen oli perjantain kotiottelu Karlsruher SC:tä vastaan. Lauantaina ja sunnuntaina odottivat vapaapäivät, ja seuraava harjoitus oli vasta maanantai-iltapäivällä.

”Menimme syömään parin Karlsruhen pelaajan kanssa, jotka olivat pelanneet aiemmin kanssamme. Sitten menimme ulos. Lauantaina lensin Suomeen, ja lauantai-illan aikana oli joku sen klubin työntekijä kirjoittanut Facebook-sivuilleen, että kukaan Fortunan pelaaja ei ole tervetullut klubille, kunnes Fortuna on säilyttänyt paikkansa Kakkosbundesliigassa.”

”Sunnuntaina kapteenimme sai viestin yökerhon omistajalta, että päivityksen tehnyt henkilö oli saanut potkut. Yksikään Fortunan pelaaja ei ole mennyt sinne sen jälkeen.”

Maanantaina Pohjanpalo oli matkalla stadionille, kun kuva yökerhoreissusta tuli julki mediassa.

”Sitten se oli menoa. Tapasin seuran puheenjohtajan, urheilutoimenjohtajan ja valmentajan. Keskustelimme asiasta. Silloin he halusivat sysätä huonoa kautta minun niskaani. Leverkusenin urheilutoimenjohdolla meni kuppi nurin siitä, että minua syytettiin.”

Pohjanpalo toteaa, että samanlaisia tilanteita tapahtuu usein seuroissa, niitä ei vain näe mediassa. Usein tapaukset käsitellään visusti seuran sisällä. Tapauksen jälkeen Pohjanpalo sai myös liikanimen Disco-Jolle tai Party Pohjanpalo.

”Olin sitten viikon kakkosjengissä. Kahden kuukauden liksa jäi saamatta.”

”Kaikki me olemme kuitenkin ihmisiä, ja joskus nuoria. Pitää muistaa, että virheitä sattuu. Niitä ei vain kannata tehdä uudestaan.”

” ”Unelmia pitää olla.”

”Jos unelma ei toteudu, sitten se pitää vain hyväksyä”, Joel Pohjanpalo sanoo.

Loukkaantumiset ovat vaikuttaneet myös Pohjanpalon maajoukkueuraan. Hän toteaa, että ilman loukkaantumisia hänellä voisi olla parempi asema maajoukkueessa, vaikka ei se huono olekaan.

”Joillain on ollut ehkä huolia siitä, miten pystyn pelaamaan ahtaissa tiloissa pallollisena. Jos on Sveitsi-ottelun katsonut, en usko, että on enää huolia.”

Keillä on ollut huolia?

”Huhuja kuulee sieltä täältä. Nimeltä en halua ketään mainita.”

Oletko ollut missään vaiheessa kateellinen Teemu Pukille?

”En ole missään nimessä kateellinen. Teemun menestyminen on vain positiivinen asia Suomen jalkapallolle ja kaikille suomalaisille hyökkääjille. On ollut ilo katsoa, miten Teme on noussut. Ei hänelläkään ole aina mennyt putkeen. Se antaa motivaatiota myös muille, että kaiken ei tarvitse heti natsata 20-25-vuotiaana. Asiat voivat natsata myöhemminkin.”

Millainen näytönpaikka EM-turnaus on sinulle?

”EM-turnaus on tietenkin EM-turnaus, niitä ei voi näytönpaikkana oikein verrata mihinkään muuhun. Bundesliigassa jokainen matsi on näytönpaikka. Monelle maajoukkuepelaajalle EM-turnaus on suurempi näytönpaikka kuin niille, jotka pelaavat kärkisarjoissa. En ota mitään paineita siitä, että siellä täytyy onnistua. Totta kai jokainen maali siellä nostaa omaa arvoa.”

Pohjanpalolla on vuosi jäljellä sopimusta Leverkusenissa, mikä tarkoittaa hänen mukaansa joko jatkosopimuksen tarjoamista tai myyntiä muualle. Bundesliigassa pysyminen on hänelle päävaihtoehto ja Valioliiga on toinen vaihtoehto.

”Lähtökohta on se, että pysyn Saksassa.”

17-vuotiaana sanoit, että unelmasi olisi pelata jonain päivänä Liverpoolissa. Onko se vielä unelma?

”On se unelma vieläkin, ja siihen uskon, että se toteutuu. Pitää varmaan pelata ainakin yksi kausi jossain tosi hyvin ennen kuin voin siitä tosissani haaveilla. Unelmia pitää olla.”

”Jos unelma ei toteudu, sitten se pitää vain hyväksyä, ja sitten syytetään loukkaantumisia”, hän sanoo sarkastisesti ja hymyilee.

