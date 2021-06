Koronaviruspandemia vaikuttaa MM-kisojen lisäksi mahdollisiin mestaruusjuhliin. Jääkiekkoliiton johto iloitsi finaalipäivänä Suomen menestyksestä ja toivotti onnea Huuhkajille EM-kisoihin.

Suomen jääkiekkomaajoukkue jahtaa sunnuntai-iltana historiansa neljättä maailmanmestaruutta.

Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen kertoi sunnuntaina aamupäivällä tunnelman Latviassa olevan odottava, iloinen ja jännittynyt.

”Kyllä fiilis on aivan loistava. Leijona on jälleen kerran näyttänyt kyntensä ja venynyt huimiin suorituksiin”, Nurminen sanoi HS:lle.

Myös Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela seuraa Kanadaa vastaan pelattavan MM-finaalin paikan päällä Riiassa.

”Joukkue on tehnyt hienon matkan ja loistavan suorituksen taistellessaan itselleen finaalipaikan. Tänään on varmasti päivä, jolloin on aika nauttia ja vielä kerran lähteä jäälle taistelemaan”, hän kertoi HS:lle.

Nurminen, Nummela sekä ensi kevään MM-kotikisojen pääsihteeri Heikki Hietanen matkasivat Latviaan Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) vuosikokousta varten.

”Se on ollut osin hybridikokous: osa kokousedustajista on ollut paikalla ja osa virtuaalisesti”, Nummela sanoi.

Leijonat kaatoi Kanadan edellisten, keväällä 2019 pelattujen MM-kilpailujen loppuottelussa. Maat kohtasivat myös meneillään olevien kisojen alkusarjan päätöskierroksella ottelussa, joka päättyi Suomen 3–2-voittoon voittomaalikilpailussa.

Suomi saavuttaa sunnuntaina 15:nnen miesten MM-mitalin jääkiekossa. Toistaiseksi Leijonilla on kolme kultaa, kahdeksan hopeaa ja kolme pronssia, eli finaalipaikka on joukkueelle 12:s.

”Kun näin lähellä Suomea ollaan, olisi ollut todella kiva nähdä aikaisemmissa matseissa ja illan matsissa muutama tuhat suomifania leijonapaidat päällä kannustamassa omiaan”, Nurminen sanoi.

Perinteinen karnevaalitunnelma jäi tänä vuonna kokematta koronaviruksen takia. Pandemia on tehnyt MM-kisoista täysin toisenlaiset kuin koskaan aiemmin.

”Erittäin hienoa kuitenkin, että MM-kisat on saatu pelattua niin, että nyt on finaalipäivä edessä”, puheenjohtaja Nummela sanoi.

Toimitusjohtaja Nurminen kiitteli järjestelyistä sekä IIHF:ää että latvialaisia järjestäjiä. Järjestelyt ovat hänen mukaansa olleet poikkeusoloissa erinomaiset.

”Kaikki on mennyt joukkueiden kannalta erittäin hyvin. Toki kuplaelämä on raskasta – he eivät paljon ole ulkoilmaa nähneet.”

Nurminen lisäsi erittäin rajoitetun liikkumisen mittaavan fyysisen kunnon lisäksi henkistä kanttia vielä voimakkaammin kuin normaalivuosina.

Nurmisen mukaan Suomi valmistautui sunnuntaina huipentuviin MM-kisoihin ”asteen verran eri tavalla” kuin muut eurooppalaiset maat.

”Peruimme vapaaehtoisesti kuusi harjoitusmaaottelua ja pelasimme suunnitellusta yhdeksästä pelistä vain kolme. Lisäksi pidimme lyhyemmän leirityksen sen takia, että minimoimme riskejä”, hän sanoi.

”Sen jälkeen se on ollut pilke silmäkulmassa sanottuna nenänkaivuuta. En tarkalleen osaa sanoa, kuinka monta kertaa joukkueen jäsenet on testattu kuplan sisällä karanteenin alusta lähtien, mutta päälle 20:n se kokonaismäärä taitaa mennä.”

Nummela iloitsi finaaliaamuna koko jääkiekkoperheen tekemästä hienosta työstä. Kiekkoväki on toiminut hänen mukaansa terveysturvallisuuden sallimissa puitteissa.

”Tämä on ollut hieno, hatunnoston arvoinen suoritus. Ei ole annettu periksi pandemialle vaan jatkettu elämää terveysturvallisuus kärkenä.”

Nummela iloitsi sekä Liigan että Mestiksen pelaamista loppuun. Toisaalta naisten MM-kisojen siirto elokuulle oli harmillinen takaisku.

Kesäkuu on suomalaisille penkkiurheilijoille hienoa aikaa, kun seurattavana on Leijonien MM-kisahuipennuksen lisäksi Huuhkajien historialliset EM-kisaottelut.

”’Kyllä tässä sitten heti päästään kannustamaan Huuhkajia, kun ensin toivon mukaan siivitetään Leijonat maailmanmestaruuteen. Upea urheilun alkukesä”, Nurminen sanoi.

”Ei muuta kun jääkiekon puolelta isot onnentoivotukset Huuhkajille ja tsemppiä omiin arvokisoihin. Historiallisen hieno kuunvaihde kertoo osaltaan, että elämä alkaa palata normaaliksi”, Nummela jatkoi.

Hänen mukaansa hienot urheiluelämykset ovat enemmän kuin tervetulleita suomalaisille toivottavasti jo loppusuoralle kääntyneen pandemiajakson jälkeen.

Leijonien menestys on saanut aiempina vuosina suomalaiset kaduille. Kiekkoliiton johto toivoi ihmisten muistavan terveysturvallisuuden mahdollisen juhlahumun aikana.

”Katsotaan juhlia, kun pelit on pelattu, mutta juhlitaan tai nautitaan näistä urheiluelämyksistä kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti terveysturvallisuus kärkenä”, Nummela sanoi.

Nurminen sanoi noudattavansa linjaa, jossa hän ei halua tietää eikä tiedä mahdollisista mestaruusjuhlien järjestelyistä mitään. Hän kertoi liiton varmasti miettivän, mikä on mahdollista ja mikä ei.

”Lähtökohtaisesti oletusarvomme on se, että terveys edellä mennään ja huomioidaan viranomaisten antamat ohjeet ja määräykset.”

”Meidän näkemyksemme mukaan Leijonat ei valitettavasti pysty suurelle kansalle näyttäytymään, kävi pelissä tänä iltana miten vaan. Pelataan ensin ja katsotaan sitten, miten täältä huomenna [maanantaina] kotiudutaan”, Nurminen jatkoi.

Jääkiekon MM-finaali Suomi–Kanada sunnuntaina 6. kesäkuuta kello 20.15. Ottelu on katsottavissa MTV3:lla, C More Sport 1 -kanavalla sekä C Moren suoratoistopalvelussa.