Italia ryhdistäytyi MM-katastrofin jälkeen – hurja tahti jatkuu A-lohkossa

Kuka muistaa, koska Italia on viimeksi hävinnyt muun kuin harjoitusottelun? Italia-faneilla se lienee kirvelevänä muistona: 10. marraskuuta 2017. Tuolloin Ruotsi voitti Italian Friends-areenalla MM-jatkokarsinnan ensimmäisessä osaottelussa maalein 1-0.

Kun toinen osaottelu päättyi Italiassa 0–0, Italialta jäi kokematta Venäjällä pelattu MM-lopputurnaus.

Sen jälkeen tahti on muuttunut. Joukkue on kahlannut läpi Kansojen liigan ottelut, EM-karsinnat ja alkaneet MM-karsinnat ilman tappioita. EM-karsinnoissa joukkue voitti muun muassa Huuhkajat kahdesti – tosin Ratinan paineessa voittoon tarvittiin hieman erotuomarinkin apua.

Erikoinen tilastoharvinaisuus on se, että Italian viimeisimmät viisi ottelua (mukana ei harjoitusottelut) ovat päättyneet kaikki 2–0: viimeiset kaksi Kansojen liigan peliä ja kolme MM-karsintaottelua.

Yksi asia ei ole muuttunut: Italia luottaa puolustuksen voimaan kuten tuloksistakin voi päätellä.

Gianluigi Donnarumma on Italian selkeä ykkösmaalivahti.

Maalitolppien välissä Gianluigi Buffon on vaihtunut AC Milanin Gianluigi Donnarummaan eivätkä toppareinakaan aina hääri ikihongat Leonardo Bonucci ja Giorgio Chiellini. Tarjolla on muun muassa Interin 22-vuotias Alessandro Bastoni.

Italian päävalmentaja Roberto Mancini on ehtinyt kokea paljon. Hän oli managerina esimerkiksi silloin, kun uuden ajan Manchester City voitti ensimmäisen kerran Valioliigan mestaruuden keväällä 2012, mutta sai potkut seuraavana keväänä. Italian peräsimeen hän tarttui kolme vuotta sitten.

”Kukaan ei halunnut valmentaa Italian maajoukkuetta”, Mancini sanoi viime keväänä Football Italia -sivuston mukaan.

Nyt tilanne voisi olla melko lailla toinen.

Arvio: Maaleilla ei juhlita tässä lohkossa

Italia (Fifa-ranking 7.): Ylivoimainen ennakkosuosikki saattaa pelata alkulohkonsa kaikki ottelut päästämättä maaliakaan. Lisäksi Italialla on kotikenttäetu: sen ottelut pelataan Roomassa. Selkeän huippukärjen puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia hyökkäyksessä.

Sveitsi (13.): Lopputurnauksissa paikkansa vakiinnuttanut Sveitsi luottaa pallonhallintaa. Joukkueen kapteeni Granit Xhaka on Sveitsin ykköstähti ja keskikentän aivot, vaikka seurajoukkueessaan Arsenalissa hän saa kovaakin arvostelua.

Wales (17.): Paljon riippuu siitä, millaisessa vireessä Gareth Bale on. Edellisissä EM-kisoissa Wales yllätti melkein kaikki ja ylsi välieriin.

Turkki (29.): Turkki voi parhaana päivänään voittaa lähes minkä maan tahansa, mutta myös heikkoja päiviä on usein. Puolustukseen Turkilla on laittaa muun muassa Juventuksen Merih Demiral ja Leicesterin Çağlar Söyüncü.

Arvio: Italia on varma jatkaja. Sen jälkeen voi mennä kiharaiseksi, mutta Sveitsi on tyrkyllä kakkoseksi.

Belgian kultaisen sukupolven suuri mahdollisuus: B-lohkossa Suomi haastaa ennakkosuosikit

Belgia keikkuu jatkuvasti Fifa-rankingin ykkösenä. Vuoden 2018 MM-kisoissa joukkue sai jo pronssia, mutta vuoden 2016 EM-kisoissa matka katkesi yllättäen puolivälierissä Walesia vastaan.

Belgian niin sanotun kultaisen sukupolven pelaajat ovat nyt joko hiukan alle 30-vuotiaita tai hiukan yli 30-vuotiaita. Toisin sanoen tämän poikkeuksellisen lahjakkaan pelaajakatraan mahdollisuus voittaa arvoturnaus on juuri nyt – tai reilun vuoden päästä Qatarin MM-kisoissa.

Pelaajalista on suorastaan hämmentävä: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Eden Hazard...

Kaikki edellä mainitut pelaavat suurissa seuroissa eli kauden aikana on myös pelejä ollut runsaasti. Belgian suurin hankaluus voikin olla raskaan kauden tuoma väsyminen. Esimerkiksi De Bruyne liittyi joukkueeseen vasta kesäkuun harjoitusotteluiden jälkeen, koska hän pelasi 29. toukokuuta Mestarien liigan loppuottelussa.

Kevin De Bruyne juhli hillitysti viime marraskuussa maaliaan, jonka hän teki Tanskan verkkoon Kansojen liigassa.

Poikkeuksena on Hazard, joka ei ole pelannut Real Madrissa kovinkaan paljon, koska hän on ollut pääosin loukkaantuneena.

Vielä vuoden 2018 MM-kisoissa joukkueen selkeä ykköstähti oli Hazard, mutta nyt viitta on asetettu De Bruynen harteille. Manchester Cityn pelintekijä on joukkueen aivot, jonka oivallukset tuovat lisämausteen jo muutenkin taitavaan ryhmään. Hazard on kuitenkin edelleen Belgian kapteeni.

”Olemme huojentuneita, että Hazardin tilanne on menossa parempaan suuntaan ja odotamme hänen saavuttavan huipputason [ennen EM-kisoja]. Hän on kapteenimme ja tärkeässä roolissa”, päävalmentaja Roberto Martinez sanoi, kun hän nimesi toukokuussa EM-miehistönsä.

Hazardin uusi tuleminen voikin alkaa juuri EM-lopputurnauksessa.

Arvio: Belgialle ei löydy haastajaa

Belgia (Fifa-ranking 1.): Jos jokin heikko kohta pitää etsiä Belgian joukkueesta, se on puolustus. Sekin nousee esille vain siksi, että keskikenttä ja hyökkäys sekä myös maalivahti ovat maailman parasta a-ryhmää.

Tanska (10.): Lohkon toinen kotijoukkue pelasi rymistellen kevään kolme MM-karsintaotteluaan yhteismaalierolla 14–0! Vastustajat eivät olleet Euroopan terävintä kärkeä, mutta Tanska on erittäin vahva joukkue.

Venäjä (38.): Itäinen naapurimaamme pelaa ailahtelevasti, mutta kun palaset osuvat kohdalleen, Artjom Dzjuba iskee tarvittavat maalit.

Suomi (54.): Suuri kysymys on se, missä kunnossa Teemu Pukki on. Huuhkajien tärkeimmän pelaajan rooli on niin iso, että menestykseen tarvitaan kotkalaiselta huipputehoja. Käytännössä vähäisistä maalipaikoista on onnistuttava.

Arvio: Belgia voittaa kaikki ottelunsa, mutta Huuhkajilla on mahdollisuuksia muiden pelatessa sopivasti ristiin.

Koronavirus antoi Memphisille uuden mahdollisuuden

Hollanti on lähes aina mukana arvokisoissa, muttei koskaan voita. No, vuosi 1988 oli poikkeus. Joukkue on tälläkin kertaa hyvä, ja se on yksi kisojen mustista hevosista.

Koronaviruksen aiheuttaman vuoden lykkäyksen takia joukkue saa kisoihin mukaan yhden suurimmista tähdistään.

Matthjis de Ligt topparina, Frenkie de Jong, Donny van de Beek ja Georginio Wijnaldum keskikentällä sekä Memphis Depay hyökkäyksessä kelpaisivat monille kisojen huippumaista.

Etenkin Depay on ollut tällä kaudella häikäisevässä vireessä, ja miehen maaleja joukkue tarvitsee myös EM-nurmilla.

Memphis Depay on Lyonin ja Hollannin ykköstykki.

Depay, 27, teki tällä kaudella Lyonissa 20 maalia ja syötti 12, mikä oikeutti maalipörssin jaettuun kakkossijaan Paris Saint-Germainin Kylian Mbappén (27 maalia) jälkeen.

EM-karsinnoissa Hollannilla oli varsin helppo lohko, jossa se sijoittui toiseksi Saksan jälkeen. Huippuhetki oli 4–2-vierasvoitto Saksasta, mutta 2–3-kotitappio Saksalle ja maaliton tasapeli Pohjois-Irlannin kanssa veivät saumat lohkovoittoon. Valko-Venäjä ja Viro kaatuivat kahdesti, ja lopulta maaliero kahdeksasta ottelusta oli 24–7.

Depay pelasi karsinnoissa kuudessa ottelussa, teki kuusi maalia ja syötti peräti kahdeksan. Saksaa vastaan hän kokosi kahdessa ottelussa maalin ja kolme syöttöä.

EM-turnaus oli alun perin jäämässä maaliahneelta hyökkääjältä väliin, kun hän loukkasi nivusensa vuoden 2019 joulukuussa. Koronaviruspandemian vuoksi kisat kuitenkin siirtyivät, ja nyt mies on mukana.

Nopeajalkaisen ja kovaa laukovan kärjen selässä lukee tosin Memphis, koska isä ei ole ollut läsnä pelaajan elämässä.

Arvio: Hollannille ei löydy voittajaa

Hollanti (Fifa-ranking 16): Lohkon selkeä ennakkosuosikki. Karsiutui sensaatiomaisesti vuoden 2016 EM-kisoista ja 2018 MM-turnauksesta, joten nyt on kasvojen syväpesun paikka. Osoitti karsintojen Saksa-otteluissa, että taso riittää myös huippumaita vastaan.

Itävalta (23): Puola oli karsinnoissa liian kova, mutta Itävalta jätti helposti taakseen Pohjois-Makedonian ja Slovenian. Kiinassa pelaava Marko Arnautović oli joukkueen tehokkain maalintekijä ja iski yhdeksässä ottelussa kuusi maalia ja syötti kaksi. Bayern Münchenissä kaiken voittanut David Alaba on joukkueen kapteeni ja suurin tähti.

Ukraina (24): Suomen MM-karsintalohkon yksi päävastustajista selvisi ensimmäistä kertaa suoraan EM-kisoihin. Voitti karsintalohkonsa ja jätti taakseen Portugalin ja Serbian. Käynnissä olevien MM-karsintojen kolme 1–1-tasapeliä Ranskaa, Suomea ja Kazakstania vastaan osoittavat, että kaikki on mahdollista, kun kansallissankari Andri Ševtšenkon suojatit juoksevat nurmelle.

Pohjois-Makedonia (62): Pääsi kisoihin jatkokarsintojen kautta jäätyään karsintalohkossa kolmanneksi Puolan ja Itävallan jälkeen. Kaatoi Kansojen liigan jatkokarsinnoissa Kosovon ja Georgian, mikä varmisti maan historian ensimmäisen kisapaikan. Lohkojumbo.

Arvio: Hollanti voittaa lohkon. Itävalta ja Ukraina ratkaisevat toisen varman jatkajan paikan viimeisellä kierroksella. Tasapeli vienee molemmat jatkoon, jos alla on voitto Pohjois-Makedoniasta.

Joko nyt on Englannin vuoro? Tunteet voivat kuohua D-lohkossa

Ehkä jo hieman väsynyt kysymys kuuluu: tuleeko vihdoin jatkoa vuoden 1966 MM-voitolle? Englanti on usein ennakkoarvioissa korkealla, ja vuoden 2018 MM-kisoissa joukkue myös jo lunasti lupauksia yltämällä välieriin.

Kuinka ollakaan: EM-kisoissa avausvastustajana on välierästä loppuotteluun mennyt Kroatia.

Vaikka Englannin Valioliigassa, maailman parhaassa jalkapallosarjassa, on runsaasti ulkomaalaisia pelaajia, myös englantilaisia on tärkeissä rooleissa seuroissaan. Tämä on suuri etu Englannille: pelaajat pääsevät pelaamaan kovia otteluja jatkuvasti.

"Tämän pitäisi auttaa meitä”, sanoo Englannin kapteeni Harry Kane.

EM-karsintojen paras maalintekijäkin löytyy Englannin joukkueesta: Kane 12 maalillaan. Teemu Pukki teki kymmenen maalia. Valioliigassa Tottenhamia ainakin vielä kuluneella kaudella edustanut Kane teki 23 maalia, mutta etenkin loppukaudesta loukkaantumiset vaivasivat hyökkääjää.

Harry Kanelta odotetaan maaleja lopputurnauksessa.

Vaikka Kane iskee kaudesta toiseen maaleja tiuhaan tahtiin, hän on joutunut tyytymään urallaan henkilökohtaisiin palkintoihin. Tottenhamissa palkintokaappi ammottaa tyhjänä ja sama on Englannin maajoukkueessa.

”Olen tehnyt monia asioita, mutta yhä on useita asioita, joita haluan saavuttaa”, Kane totesi BBC:lle.

”Pelaan voittaakseni ja saadakseni niitä kokemuksia joukkuekavereitteni kanssa. Niin ei ole vielä tapahtunut, mutta minulla on vielä runsaasti aikaa. Kyllä niitä [mestaruuksia] tulee.”

Vaikka Kane saa maajoukkueessa hyökkäystukea muun muassa Manchester Cityn Phil Fodenilta, lopulta Englannin menestymiseen tarvitaan 27-vuotiaalta Kanelta vahvaa virettä.

Arvio: Englannin ja Skotlannin väännöstä tulee raju

Englanti (Fifa-ranking 4.): D-lohkon lohkovoittaja ratkaistaan heti lohkon avausottelussa, jossa Englanti ja Kroatia kohtaavat. Englanti vaikuttaa vahvemmalta: sillä on nälkäinen ja sopivasti nuorentunut joukkue.

Kroatia (14.): Luka Modrić on yhä Kroatian pelin sielu, vaikka Real Madridin keskikenttäpelaajan tahti on hieman hiipunut. Vuoden 2018 MM-finalistilla on edessään ”kultaisen sukupolven” ehkä viimeiset arvokisat.

Tšekki (40.): Suuria tähtiä ei ole, mutta kohtuullista laatua löytyy, kuten West Hamin Tomáš Souček. Otteet ovat olleet ailahtelevia: kotitasapeli Belgiaa vastaan maaliskuun MM-karsinnasta on vahva näyttö.

Skotlanti (44.): Wembleyllä nähdään kova paikallisvääntö, kun Skotlanti ja Englanti kohtaavat 18. kesäkuuta. Skotlannilta löytyy vahvaa tilanteisiin menoa Arsenalin laitapuolustajan Paul Tierneyn johdolla.

Arvio: Englanti ottaa lohkovoiton ja Kroatia on selkeä kakkonen. Tšekki ja Skotlanti kisaavat kolmannesta sijasta.

Espanja pyrkii takaisin huipulle – E-lohkossa kovimmaksi haastajaksi nousee Ruotsi

Espanja oli pelätyin jalkapallomaajoukkue vielä vajaat kymmenen vuotta sitten. EM-kultaa tuli vuosina 2008 ja 2012 sekä MM-kultaa 2010.

Tiki-taka-taktiikka oli kovaa valuuttaa kuten se oli FC Barcelonassakin. Maajoukkueen keskikenttä oli käytännössä sama kuin Barçassa: Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets...

Uusia xaveja ja iniestoja ei ole tullut, tai ehkä sellainen olisi 18-vuotias FC Barcelonan ”tulevaisuuden Messi” Ansu Fati, mutta hän toipuu edelleen polvivammastaan. Nuoriakin pelaajia joukkueessa on, kuten Manchester Cityssä pelaava Ferran Torres.

Oma lukunsa on se, että puolustuksen johtohahmona pitkään ollut Sergio Ramos jätettiin kisakoneesta.

Alvaro Moratalla on näytön paikka EM-kisoissa.

Espanjaa ei pidä kuitenkaan unohtaa, kun EM-menestyjiä veikataan. Takavasemmalta se voi olla kisojen musta hevonen. Se vaatii muun muassa hyökkääjä Álvaro Moratalta kovia tehoja. Välillä tuntuu, että Juventuksessa Morata ei osuisi edes niihin kuuluisiin ladonoviin – ja jos osuu tolppien väliin, on paitsiossa.

Jo virkansa puolesta Espanjan mahdollisuuksiin aina mestaruuteen asti uskoo päävalmentaja Luis Enrique. Hän on vakuuttunut, että Espanja on palannut tasolle, jolla sen kuuluu olla.

”Pystymme jatkuvasti toistamaan asioita, jotka tiedämme, ja itseluottamuksemme taso vie esitystämme kokoajan ylöspäin. Meillä on mahdollisuus saavuttaa kaikki. Ei epäilystäkään”, Enrique lateli Marcalle.

Alkusarjassa Espanjalla on myös kotietu, joskin pelipaikka vaihtui Bilbaosta Sevillaan koronarajoitusten takia.

”Pelaajana pelasin maaotteluita eniten juuri Sevillassa. Siellä kannattajat ovat kiihkeitä ja sitä me tarvitsemme”, Enrique totesi.

Arvio: Kova kisa lohkon kakkospaikasta

Espanja (Fifa-ranking 6.): Kisojen musta hevonen tai paha pettymys, siinä ovat Espanjan vaihtoehdot. Espanjan nuorista pelaajista jonkun tai joidenkin pitää nostaa selkeästi tasoaan.

Ruotsi (18.): Läntinen naapurimaamme on aina valmis yllätyksiin eikä sitä mahdollisuutta vähennä Zlatan Ibrahimovićin puuttuminen. Joukkueeseen on noussut uusia laatupelaajia, kuten Real Sociedadin 21-vuotias Alexander Isak.

Puola (21.): Ei ole vaikea nimetä Puolan kirkkainta tähteä: Robert Lewandowski. Puolan viimeaikaiset otteet eivät ole olleet kovinkaan vakuuttavia, mutta joukkueessa on tasokkaita pelaajia.

Slovakia (36.): Kohtuullisen hämmentävästi Slovakian suurin tähti Marek Hamšík siirtyi tälle kaudelle pelaamaan IFK Göteborgiin. Slovakialle on tarjolla E-lohkossa kiusaajan rooli, jonka joukkue mielellään ottaa vastaan.

Arvio: Espanja ottaa lohkovoiton, ja Ruotsi ja Puola kisaavat kakkospaikasta.

Supertähtien taistelu, väistyykö vanha mestari nuoren tieltä?

Kisojen ehdottomasti kovin – mutta ei kuitenkaan kuoleman – lohko. Ennen yksi kivikovasta kolmikosta olisi pudonnut kisoista jo alkumetreillä, mutta nyt Ranska, Portugali tai Saksa voi voittaa EM-kultaa, vaikka jäisi lohkon kolmanneksi.

Jokaisessa pelissä kentällä nähdään tukku kisojen tähdistöön ehdolla olevia pelaajia. Kirkkaimpina säihkyvät Ranskan Kylian Mbappé ja Portugalin Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo johtaa Portugalia kapteenin nauha käsivarressaan.

Ronaldo, 36, ei ole antanut ikääntymisen juuri näkyä maalintekotahdissa, vaan verkko heilui Juventuksessa peräti 29 kertaa 33 ottelussa Serie A:ssa. Ronaldo oli EM-karsintojen toiseksi paras maalintekijä 11 osumallaan jääden vain maalin päähän Englannin Harry Kanesta.

Ronaldo on pelannut maajoukkueessa erinomaisesti ja osoittanut myös aavistuksen vähemmän itsekkyyttä ja enemmän joukkuehenkeä kuin seurajoukkueissaan.

EM-turnaus voi jäädä Portugalin kaikkien aikojen maalintekijän viimeiseksi. MM-viheriöillä hänet sen sijaan varmasti vielä nähdään ensi vuonna Qatarissa.

Vaikka lohko on asetelmaltaan herkullinen, erityisen sähköistä ottelua voi odottaa viimeisen kierroksen kohtaamisesta Portugalin ja Ranskan välillä. Hallitseva Euroopan mestari kohtaa hallitsevan maailmanmestarin.

Samalla selviää, onko vasta 22-vuotias Mbappé valmis syrjäyttämään Ronaldon kirkkaimmasta valokeilasta.

Mbappé oli neljällä osumallaan joukkueensa paras maalintekijä vuoden 2018 MM-kisoissa, ja neljännesvälierässä jalkoihin jäi Lionel Messin johtama Argentiina. Onko nyt toisen kuninkaan vuoro?

Mbappé voitti Ranskan liigan maalikuninkuuden PSG:n riveissä, mutta EM-karsinnoissa hän pelasi vain viisi ottelua. Moldovaa, Islantia ja Andorraa vastaan syntyi yhteensä kolme maalia ja kolme maalisyöttöä.

Arvio: Kolme maata tyrkyllä jatkoon

Ranska (Fifa-ranking 2): Jokaiselle pelipaikalle löytyy maailman ehdoton huippupelaaja, monille paikoille useampikin. Hyökkäystrio Kylian Mbappé–Karim Benzema–Antoine Griezmann on turnauksen tulivoimaisin. Keskikentältä löytyy pelintekovoimaa erityisesti Paul Pogban voimin, mutta oman pelipaikkansa suurin – ja vaatimattomin – tähti on kuitenkin keskikentän pohjalta kaikkialle ehtivä N’Golo Kanté.

Portugali (5): Hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Cristiano Ronaldon laukaukset löytävät edelleen verkkoon. Lisää pelinteko- ja viimeistelytaitoa tuo Valioliigassa 18 maalia ja 12 maalisyöttöä tehtaillut Manchester Unitedin Bruno Fernandes. Puolustuksen johtaja on Manchester Cityssä loistokauden pelannut Rúben Dias, ja saman seuran João Cancelo on yksi parhaita oikeita puolustajia turnauksessa.

Saksa (12): Joachim Löwin viimeinen turnaus maajoukkueen päävalmentajana. Joukkue on erittäin laadukas, vaikka aivan kirkkaimmat supertähdet puuttuvatkin. Serge Gnabry oli karsinnoissa joukkueen paras maalintekijä kahdeksalla osumallaan, mutta ratkaisuvoimaa löytyy laajalti. Kun puolustuksen viimeisenä lukkona on maailman parhaisiin maalivahteihin edelleen kuuluva Manuel Neuer, ei Saksaa kannata unohtaa mestaruuskaavailuista.

Unkari (37): Jäi karsinnoissa Kroatian, Walesin ja Slovakian taakse, mutta lunasti paikkansa kisoissa Kansojen liigan lisäkarsintojen kautta. Nousi karsintafinaalissa viime hetkien maaleilla 2–1-voittoon Islannista. Teki karsinnoissa vain kahdeksan maalia kahdeksassa ottelussa, ja paras maalintekijä oli kolmesti osunut toppari Willi Orbán.

Arvio: Ranska on aavistuksen Portugalin ja Saksan edellä, mutta pienten marginaalien ottelut voivat kääntyä yhdellä yksilösuorituksella. Kaikki kolme jatkoon. Unkarille yksikin tehty maali olisi saavutus.

Tilaa EM-kisojen uutiskirje osoitteessa hs.fi/urheilu