Kamuela Kirk voitti ensimmäisen UFC-ottelunsa kaikin tuomariäänin.

Makwan Amirkhani kohtasi Shane Burgosin New Yorkin UFC-illassa marraskuussa 2019. Kuva punnituksesta. Burgos voitti ottelun tyrmäyksellä.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani hävisi UFC-debytantti Kamuela Kirkille, 27, Las Vegasissa käydyssä ottelussa sunnuntain vastaisena yönä.

Tasaisen ensimmäisen erän jälkeen yhdysvaltalainen Kirk pääsi ottelussa niskan päälle ja voitti täysien erien jälkeen ottelun kaikin tuomariäänin.

Kirk kertoi ottelun jälkeisessä haastattelussa olevansa pettynyt tulokseen. Aiemmat 11 voittoaan Kirk on saanut ennen täyttä aikaa.

”Olisin toivonut voivani lopettaa ottelun. Haluan aina lopetusvoiton. Olen pettynyt siihen, etten nyt voittanut lopetuksella.”

Amirkhania Kirk kehuu kovaksi kaveriksi, joka on otellut huippuottelijoiden, kuten Shane Burgosin ja Edson Barbozan, kanssa. Siksi hän ei halunnut soimata itseään liikaa siitä, ettei onnistunut lopettamaan ottelua ennen täyttä aikaa.

UFC-illassa otteleminen oli Kirkin isoin ottelu tähän mennessä. Mahdollisuuksia on ollut ilmassa aiemminkin, mutta ottelu­suunnitelmat ovat menneet pieleen syystä tai toisesta.

Aiempien tarjouksien kohdalla vastustajien nimet eivät olleet tuttuja, mutta Amirkhanin nimen Kirk kyllä tunsi.

”Nyt kun sain puhelun, jossa tarjottiin Amirkhania, tiesin, kuka on kyseessä, ja se teki tästä vielä hienompaa. Sain tulla ottelemaan kaveria vastaan, joka on tunnettu ja menestynyt. Toivon, että seuraava vastustajani on vielä astetta korkeammalla tasolla.”

Kirk otti ottelutarjouksen vastaan varsin lyhyellä varoitusajalla Amirkhanin alkuperäisen vastustajan Nate Landwehrin loukkaannuttua.

Kirk on otellut tänä vuonna jo kolme kertaa, joista kaksi tuoreinta ottelua kolmen viikon aikana. Se on varsin ripeä tahti ammatti­vapaa­ottelussa. Hän toivoo saavansa vielä kaksi ottelua loppuvuoden aikana.

Tappio oli 32-vuotiaalle Amirkhanille toinen peräkkäinen. Hän on voittanut kymmenestä UFC-ottelustaan kuusi. Amirkhanin tämänhetkinen sopimus UFC:n kanssa umpeutui kyseiseen otteluun.