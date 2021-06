Urheilutoimittaja ja Suomi-fani Artjom Tatarinov on kannustanut Suomen maajoukkuetta 1990-luvulta lähtien.

Nettisivun yläpalkissa teksti vaihtuu, mutta yksi niistä kertoo: Huuhkajat, tervetuloa Pietariin! Alla on kuvagalleria Suomen joukkueesta. Tutut naamat mutta kyrilliset aakkoset.

Kyseessä on venäläinen fanisivu Huuhkajille. Sitä ylläpitää venäläinen toimittaja ja suuri Huuhkaja-fani Artjom Tatarinov. Suomen joukkueen fanittaminen ei ole kovin yleinen ilmiö Venäjällä, joten Tatarinov on halunnut jakaa tietämyksensä ja rakkautensa joukkuetta kohtaan kaikille venäläisille.

”Varsinkin, kun Venäjä ja Suomi ovat samassa lohkossa, joten ihmiset täällä miettivät, millaista suomalainen jalkapallo ylipäänsä on.”

Teemu Pukki ja muu Suomen joukkue aloittivat EM-kisamatkan hyppäämällä Pietarin junaan maanantaina. Joukkue majoittuu ja harjoittelee Pietarissa kisojen ajan.

Suomen maajoukkueen saapuminen Pietariin innosti, ei nyt ehkä ainoan, mutta suurimman Huuhkaja-fanin myös suunnittelemaan suomalaisten fanien leiriä Pietariin. Tatarinov ehti olla alkuvuodesta 2020 yhteydessä konsulaattiin, mutta koronapandemia sotki suunnitelmat.

”Voimme kuitenkin järjestää suomalaisen marssin Pietarin pääkatua Nevski prospektia pitkin”, Tatarinov pohtii.

Suomi on kiehtonut maana Tatarinovia jo 10-vuotiaasta alkaen. Häntä on kiinnostanut urheilun ohella myös Suomen historia ja kirjallisuus.

Tatarinovin kirjakokoelmista löytyy esimerkiksi ensimmäinen venäjän kielelle käännetty Kalevala vuodelta 1888 sekä Väinö Linnan harvinaisia teoksia. Yhteensä suomalaista kirjallisuutta kokoelmissa on 200 teoksen verran.

Tatarinov on työskennellyt urheilutoimittajana 25 vuotta. Huuhkajissa yhdistyy kaksi intohimon kohdetta: urheilu ja Suomi.

”Aloin seurata joukkuetta 1990-luvun lopulla, ja 2000-luvun alussa kävin silloin tällöin otteluissa kannattamassa heitä. Muistan Jari Litmasen viimeisen pelin San Marinoa vastaan vuonna 2010. Vuonna 2019 olin mukana molemmissa Liechtensteinia vastaan käydyissä otteluissa Vaduzissa ja Helsingissä.”

Suomen joukkue juhli voittoa Lichtensteinista jalkapallon EM-karsinnoissa kesäkuussa 2019 Vaduzissa Liechensteinissa.

Nettisivuilla Tatarinov kuvailee Suomea taistelutahtoiseksi joukkueeksi, joka ei ehkä ole kisojen kirkkain tähti, mutta jonka fanittaminen tuo iloa, koska Huuhkajat aina yrittävät loppuun asti.

Suosikkipelaajia Tatarinovilla ei ole. Huuhkajissa on kyse ennen kaikkea joukkueesta, tiimipelaaminen on Suomen vahvuus. Valmentaja Markku Kanervaa Tatarinov ihailee kovasti. Eikä ainoastaan jalkapallosaavutusten takia, vaan hän on Tatarinovin mukaan myös hyvin mukava ja kohtelias ihminen.

”Se on aika epätavallista jalkapallobisneksessä. Haluan venäläisten tietävän, että on Kanervan kaltaisia johtajia. Minulle hän on todellinen sankari.”

Nettisivuilla Kanervasta löytyykin paljon tietoa. Niillä kerrotaan hänen valmennusurastaan, perheestään ja työstään opettajana. Myös suomalaisen Markku-liiton jakama palkinto on mainittu.

Paljon otteluita kiertänyt toimittaja tuntee hyvin molempien maiden jalkapallokulttuurin. Suomalainen ja venäläinen fanikulttuuri eroavat Tatarinovin mukaan toisistaan.

”Venäläisfanit ovat paljon aggressiivisempia. Toki joukkoon kuuluu erilaisia ihmisiä, mutta yleisesti on näin. Muistellaan vaikka kesää 2009, kun venäläisfanit marssivat Helsingin kaduilla. Tai parempi ehkä, ettei muistella.”

Tatarinovin mukaan Pietarissa ei uskota Suomen päihittävän Venäjää, joten suomalaisfanit otetaan todennäköisesti oikein hyvin vastaan.

”Täällä pidetään Suomesta ja odotetaan jo suomalaisia jalkapallofaneja, jotta päästään yhdessä oluelle.”