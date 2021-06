WRC2-luokan voittoon ajanut Jari Huttunen kärkkyy näyttöpaikkaa pääluokkaan.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvalalla oli syytä hymyyn, kun Sardinian MM-ralli saatiin päätökseen sunnuntaina. Latvalan johtama Toyota nappasi kaksoisvoiton, sillä ykköstilaa juhli Sébastien Ogier 46 sekunnin erolla Elfyn Evansiin.

”Oli meillä toki tuuriakin matkassa. Kilpailijatiimillä oli paljon murheita. Se edesauttoi meitä. Kaikki kunnia kuitenkin Ogierille. Se mitä hän teki ensimmäisenä autona tiellä perjantaina, oli huima suoritus”, Latvala hehkutti.

”Paljon tuli keskeytyksiä, mutta Ogier osaa lukea tietä ja tilannetta äärimmäisen hyvin. Sen takia hän on moninkertainen mestari. Viikonloppu oli meille loistava. Suoritus­kykymme oli paremmalla tasolla kuin edellisessä kisassa, ja sen lisäksi olimme luotettavia ja tasaisia.”

Toyotalla jäi kuitenkin myös hampaankoloon Kalle Rovanperän perjantainen keskeytys. Rovanperälle keskeytys oli jo kolmas perättäinen.

”Kallelle olisi tärkeää myös saada onnistumisia, että ei jäisi autosta kiinni. Vaikka olemme saaneet loistavat tulokset, on listalla töitäkin tehtävänä”, Latvala sanoi.

Latvalan ura tallipomona on saanut satumaisen alun, kun Toyota on saavuttanut kauden viidestä kisasta kolme kaksoisvoittoa. Merkkimestaruuspisteissä Toyotalla on jo 49 pisteen johto ennen Hyundaita.

”En todellakaan osannut tällaista odottaa. Kovia tuloksia on nyt tullut. Hyundai on kuitenkin selvästi nostanut suorituskykyään. Haastavia kisoja on luvassa”, Latvala tokaisi.

Hyundain Thierry Neuville oli Sardiniassa kolmas. Toyotan Takamoto Katsuta tyylitteli neljänneksi ennen Jari Huttusta, joka ajoi Hyundain R5-autolla. Huttunen oli myös WRC2-luokan ykkönen.

”Vielä eilen ajattelin, että otetaan se toinen sija ja pisteet, mitä siitä saa. Toki se on näin paljon parempi”, Huttunen totesi.

”Meillä oli teknisiä ongelmia kisan aikana monta kertaa. Siellä oli mekaanisia juttuja ja sähköpuolen asioita. Siihen nähden tämä tulos on loistava”, WRC-näyttöpaikkaa kärkkyvä kiuruvetinen jatkoi.