Leijonat hävisi jääkiekon MM-kullan tavalla, jota voisi verrata kolikonheittoon kaksiviikkoisen työrupeaman päätteeksi.

Kanadaa vastaan pelattu finaali ratkaistiin jatkoajalla kolmella kolmea vastaan. Suomi hävisi, ja moni alkoi miettiä, oliko tämä todellakin oikea tapa ratkaista näin tärkeä ottelu.

3v3-jatkoaika pelataan finaalissa ratkaisuun saakka, eikä rankkareita lauota ollenkaan. Uusi sääntö otettiin käyttöön jo vuonna 2019, mutta tuolloin siihen ei tarvinnut turvautua. Leijonat kaatoi Kanadan ja voitti kultaa jo varsinaisella peliajalla.

Muita vaihtoehtoja jatkoajan pelaamiseen olisivat perinteisemmät viidellä viittä vastaan ja neljällä neljää vastaan.

Kun kentällä on enemmän pelaajia, ratkaisu syntyy kuitenkin hitaammin.

C Moren jääkiekkoasiantuntija, pitkän valmentajauran tehnyt Kari Jalonen ei pidä nykyisestä jatkoaikamallista.

”Onkohan tätä ihan loppuun asti mietitty, että MM-kulta ratkaistaan tällä tavalla?” hän kysyy.

”Ymmärrän Liigan runkosarjassa kolme-kolmosen ja rankkarit. Mutta jos MM-finaali ratkaistaan niin, niin en ymmärrä sitä. Olen vahvasti sitä mieltä.”

Kari Jalonen ihmettelee IIHF:n sääntöjä.

Kolmella kolmea vastaan pelattaessa jännitys kasvaa huippuunsa, kun maalipaikkoja syntyy liukuhihnalta. Tätä finaaliottelu ei kuitenkaan Jalosen mukaan kaipaa.

”MM-finaalissahan on aina draamaa, ei siihen tarvita mitään jippoja.”

”Kannattaa miettiä, että halutaanko viihteellinen vai oikeasti urheilullinen loppu, jolla ratkaistaan MM-kulta.”

Leijonien vahvuus läpi turnauksen oli tiivis ja organisoitu viisikkopelaaminen. Kun kaukaloon hypätään kolmen miehen kentällisissä, peliä on lähestyttävä täysin eri tavalla.

”Jääkiekkopeli muuttuu valtavasti, jos puhutaan taktisesta puolesta. [5v5-pelissä] Jukka Jalosen Leijonat ja Suomi yleensäkin on ollut ihan kärkimaita. Sehän muuttuu ihan totaalisesti”, Kari Jalonen toteaa.

”Neljä-neljäkin on vielä OK, koska normaalissakin pelissä tulee niitä tilanteita. Mutta harvemmin tulee kolme-kolmosia. Se on ihan spesiaalipeliä.”

Vuosina 2014–2016 Leijonia valmentanut Jalonen tietää, että lyhyen MM-turnauksen aikana harjoitustunnit pyhitetään 5v5-pelille ja tavallisemmille erikoistilanteille.

Jatkoaikoja varten valmennus kehittää joukkueelle yksinkertaisen ohjeen, joka käydään suullisesti läpi. Ohjeeseen kuuluu vain muutama yleinen tilanne, jotka kolmella kolmea vastaan toistuvat usein.

”Ei sitä pysty harjoittelemaan”, Jalonen paljastaa.

Kokenut valmentaja tiedostaa, että vaikka nykymuotoinen jatkoaika tuntuu arpapeliltä, vaihtoehdot sen korvaamiseksi ovat vähissä. Tv-yhtiöt eivät halua otteluiden venyvän liian pitkiksi.

”Ymmärrän sen, että jatkoaikaa ei voida pelata samoin kuin normaaleissa sarjoissa”, Jalonen korostaa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola vahvistaa tiedon tv-yhtiöiden asettamista aikarajoista.

”Kun on kansainväliset tv-yhtiöt ja muut, niin ei näitä voi pelata koko yötä niin kuin NHL:ssä”, Kummola sanoo.

”Me olemme sen tehneet kolme-kolmoseksi, jotta pelit saadaan päättymään. Mielestäni tämä on kuitenkin parempi kuin että 20 minuutin jälkeen alettaisiin vetää rankkareita.”

Kalervo Kummola seisoo IIHF:n ratkaisun takana.

Ideaalimaailmassa Kummola katsoisi jatkoaikaa vaikka aamuun asti. IIHF:n kahvipöydässä on jouduttu pyörittelemään mitä erikoisimpia ratkaisumalleja finaaliottelun pulmaan.

”Toinen vaihtoehto olisi, että pelattaisiin kymmenen minuuttia viidellä viittä vastaan ja sitten neljällä neljää vastaan ja lopuksi kolmella kolmea vastaan”, Kummola miettii.

”Onhan se peli ihan erilaista. Tai ei se oikeastaan ole mitään peliä, jos pelataan kolmella kolmea vastaan. Mutta siinä ei vain saa tehdä virheitä.”

Ratkaisevan virheen Kanadaa vastaan teki Leijonien konkarihyökkääjä Petri Kontiola. Syöttö taaksepäin jäi hyökkäysalueella vastustajan lapaan, eikä Suomen kolmikko enää ehtinyt pelastaa tilannetta.

Kaikki olisi kuitenkin voinut olla myös toisin. Anton Lundell ja Hannes Björninen saivat jatkoajalla tuta kisojen löysän tuomarilinjan.

Kolmella kolmea vastaan pelattu jatkoaika olisi unohtunut sillä sekunnilla, kun Marko Anttila olisi nostanut MM-pokaalia.

”Jos Suomi olisi voittanut, niin kukaan ei olisi sanonut mitään”, Kummola muistuttaa.