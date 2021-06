Latvian MM-kisoissa hopeaa saanut Leijonat palaa maanantaina iltapäivällä Suomeen.Yleisölle ei ole luvassa minkäänlaisia tilaisuuksia, koska sellaisia ei voida toteuttaa koronaturvallisesti.

Hopeaa Riian MM-kisoissa saavuttanut Leijonajoukkue palaa Latviasta Suomeen maanantaina charter-lennolla, joka laskeutuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle iltapäivällä.

Lentokentällä joukkuetta vastassa on perheenjäseniä sekä median edustajia.

”He kun tulevat kentälle, perheet ovat siellä vastassa ja normaaliin tapaan he saavat ruusut käteensä”, jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmberg kertoo.

Joukkue on elänyt kisoja edeltävän ajan ja MM-kisat kuplaolosuhteissa, joissa on tehty lukuisia koronatestejä. Kaikki testitulokset ovat olleet negatiivisia.

Siksi joukkueen jäsenet vapautuvat tartuntatautilääkärin päätöksellä karanteenista saapuessaan Suomeen.

Kovin kummoisia hopeajuhlallisuuksia ei ole luvassa. Leijonista osa lähtee kotiin ja osa jää vielä yöksi Helsinkiin, jossa joukkueelle järjestetään yksityistilaisuus.

Malmberg uskoo, että aika moni joukkueen jäsen haluaa pitkän erikoisoloissa vietetyn turnauksen jälkeen nopeasti kotiin.

”Uskon, että aika moni lähtee kotiin perheidensä luokse. Takana on pitkä reissu kuplaolosuhteissa. He saattavat kokoontua kesällä myöhemmin uudelleen. Sen verran tuore on tämä mitali etteivät varmaan itsekään vielä tiedä”, Malmberg toteaa.

Yleisölle ei ole luvassa minkäänlaisia tilaisuuksia, koska sellaisia ei voida toteuttaa koronaturvallisesti. Ehkä jotain olisi jouduttu miettimään, jos lopputulos olisi ollut erilainen.

”Vaikka hopea on hieno saavutus, joukkueelta kestää vähän aikaa finaalitappion sulatteluun. Siksi joukkue ei yleensä edes halua tähän yhteyteen juhlallisuuksia. Noudatamme ja kunnioitamme sitä toivetta.”

Jääkiekon MM-kisat päättyivät Kanadan kultajuhliin.

