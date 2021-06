Leijonien hopea kirkastui yön aikana, vaikka superlupaus Anton Lundell harmittelikin hukattua saumaa: ”Kyllä tässä on ihan hyvät fiilikset eteenpäin”

Läheiset ottivat hopeamitalistit lämpimästi vastaan Helsinki-Vantaan lentoaseman vip-terminaalissa. Leijonille ei järjestetä koronatilanteen vuoksi kansanjuhlaa.

Kesäisen lämmin auringonpaiste ja Helsinki-Vantaan lentoaseman paloautojen tykittämät vesisuihkut ottivat jääkiekon MM-hopeaa saaneet Leijonat vastaan maanantaina.

Latvian pääkaupungista Riiasta myöhässä matkaan lähtenyt Air Balticin kone rullasi lentoaseman liikelentoterminaaliin kuuluvan vip-terminaalin eteen hieman kolmen jälkeen iltapäivällä.

Maailmanmestaruuden menettäminen Kanadalle täpärästi jatkoajalla harmitti tuoreita mitalisteja edelleen. HIFK:n superlupaus Anton Lundell kertoi HS:lle finaalin olevan vielä maanantainakin iso pettymys.

”Olimme niin lähellä, ja oli tsäänssit voittaa. Se totta kai tulee harmittamaan varmasti pidemmän aikaa: noin isoja pelejä ei pääse pelaamaan ihan joka päivä, ja se jäi noin pienestä kiinni.”

19-vuotias keskushyökkääjä voitti uransa ensimmäisissä aikuisten MM-kisoissa Leijonien sisäisen pistepörssin. Lundell tehtaili kymmenessä ottelussa pisteet 4+3=7. Tuore MM-hopea oli hänelle kauden kolmas mitali. Alle 20-vuotiaiden MM-kisoista tuli pronssia, samoin Liigassa HIFK:n kanssa.

”Kyllä aika vaiherikas kausi oli. Jos miettii positiivisesti, sai mitaleita kaikkialla, missä pelasi, mutta sitä kirkkainta ei tullut mistään. Se jää totta kai harmittamaan ja olisi ollut huipennus kaudelle”, Lundell tiivisti.

”Pystyin tuottamaan tulosta, pelaamaan omilla vahvuuksillani ja olemaan johtava pelaaja kaikkialla, missä pelasin. Kyllä tässä on ihan hyvät fiilikset eteenpäin.”

MM-kisat järjestettiin koronaviruspandemian takia tiukassa kuplassa. Lundellin mukaan kuplaelämä sujui Leijonilta mainiosti.

”Tosi kivaa oli. Pääsimme olemaan ja tekemään tosi paljon kaikkea kimpassa. Pelasimme pingistä ja korttia sekä järjestimme turnauksia. Siinä oli melkein koko jengi mukana. Tosi hyvin meni.”

Päävalmentaja Jukka Jalonen koki kuplakisat loppujen lopuksi hyvin tavallisina MM-kisoina.

”Totta kai oli muutamia hetkiä, jotka olisi voinut viettää kaupungilla ja käydä syömässä jossain muualla. Se erosi, mutta ei se muuten ollut erilaista”, hän sanoi HS:lle.

”Pojat tulevat tosi hyvin toimeen keskenään, ja meidän johtoryhmä tulee tosi hyvin toimeen keskenään. Ei se mikään iso juttu ollut, emmekä miettineet yhtään sitä. Se oli meille varmaan etu suhteessa muihin joukkueisiin – ainakin jollain tasolla.”

Lundellin mukaan kuplaelämä oli Riiassa samankaltaista kuin vuodenvaihteessa Kanadan Edmontonissa järjestetyissä nuorten MM-kisoissa.

”Hotellilta ei saanut poistua mihinkään, ja hallillakin oli alue, jolla sai olla. Olin ainakin itse tottunut näihin olosuhteisiin tämän kauden aikana, eikä niissä ollut hirveästi uutta. Olimme paljon kimpassa ja otimme välipäivät aika rauhassa. Kun pelattiin, niin vedettiin kunnolla. Muuten palauteltiin.”

Leijonaluotsi Jalonen näkee tuoreen hopeajoukkueen isosydämisenä, sitoutuneena ja epäitsekkäänä joukkueena, joka haluaa lyödä kehoa likoon sekä pelikaverien että koko maan puolesta.

”Tämmöistä joukkuetta on äärettömän helppo valmentaa – kaikki roolit käyvät pelaajille, eikä kukaan kiukuttele. Se on ainoa sauma taistella voitoista ja mestaruuksista. Koskaan ei tiedä, voittaako, mutta tällä tavalla annamme itsellemme mahdollisuuden siihen. Niin teimme nytkin”, menestysvalmentaja sanoi.

Lundell puolestaan luonnehti Leijonia todella yhtenäiseksi ja hyväksi joukkueeksi, joka pystyi hitsautumaan sitä paremmin yhteen, mitä pidemmälle kisat etenivät.

”Se kertoo paljon, että emme hävinneet varsinaisella peliajalla yhtään peliä. Voitimme kahdeksan ja hävisimme kaksi peliä jatkoajalla. Peli oli hyvässä kuosissa, ja pystyimme haastamaan kenet vain.”

Ymmärrys siitä, mitä joukkue saavutti, alkaa valmentaja Jalosen mukaan selvitä pikkuhiljaa jokaiselle pelaajalle. Hän uskoo kaikkien olevan ylpeitä siitä, mitä joukkue saavutti ja miten se pelasi.

”Alkuhan oli šokki. Hiljaista poikaa oltiin pitkän aikaa, mutta sitten elämä jatkuu. Kaikki ymmärtävät sen. Ollaan kimpassa, puhutaan asiat halki ja vapaudutaan.”

Suomen MM-kisajoukkueen jäsenet vapautuivat tartuntatautilääkärin päätöksellä karanteenista maahan saapuessaan.

Päätös perustui siihen, että joukkue oli sekä ennen MM-kisoja että niiden aikana kuplaolosuhteissa ilman kuplan ulkopuolisia kontakteja ja kaikkien tuona aikana tehtyjen koronatestien tulokset olivat negatiivisia.

Anton Lundell tosin kertoi olevansa karanteenissa armeijan takia. Hänen palvelusaikansa urheilujoukoissa on jo alkanut.

”Heti karanteenin jälkeen mennään sisään. Se on suunnitelma tällä hetkellä. Muuten [ohjelmassa] on vähän huilia, ja samalla alan keskittyä treenaamiseen, että saan hyvän ja kovan kesän alle. Sitten on valmis ensi kauteen.”

Lundell on NHL-seura Florida Panthersin ensimmäisen kierroksen varaus viime vuodelta, ja hänen sopimuksensa IFK:n kanssa päättyi menneeseen kauteen. Joko ensi kauden osoite on selvillä?

”On”, Lundell vastasi.

Onko se kotimaassa vai Pohjois-Amerikassa?

”Se selviää aikanaan teille”, hän sanoi ja vaikutti hymyilevän kasvomaskinsa takana.