Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff on turhautunut Monacon ja Bakun pettymyksiin.

Mercedes-talli on vaikeuksissa kahden epäonnistuneen kisan jälkeen. Tallipäällikkö Toto Wolffin mukaan tiimi on alisuoriutunut ja nyt tarvitaan ryhtiliike, jos Mercedes aikoo päihittää Red Bull -tallin tällä kaudella. Wolff kertoo ajatuksistaan Autosportin haastattelussa.

Toukokuun loppupuolella Monacossa Valtteri Bottaksen kisa päättyi varikolle, kun hänen oikeaa eturengastaan ei saatu irti. Lewis Hamilton puolestaan otettiin renkaidenvaihtoon väärässä kohdassa, lopputuloksena seitsemäs sija.

Sunnuntaina Bakussa Bottas ei vain saanut autoon vauhtia, ja Hamilton ajoi mutkan pitkäksi ja putosi 15:nneksi.

Sunnuntain kisan jälkeen Wolff tunsi olonsa turhautuneeksi. Moni asia ei ole sujunut nyt yhtä hyvin kuin aiempina vuosina, eikä auton parhaita ominaisuuksia ole saatu vielä esiin.

”On paljon parannettavaa, jos haluamme varmistaa, että kykenemme kilpailemaan mestaruudesta. Emme voi vain jatkaa pisteiden menettämistä niin kuin Monacossa ja täällä [Bakussa]. Se ei vain ole hyväksyttävää.”

Tallipäällikkö myöntää, että tämänhetkinen tilanne on hänelle vaikeinta aikaa Mercedeksellä.

”Nämä ovat olleet kovimmat viikot. Meillä ei ollut suorituskykyä Monacossa, ja Valtteri tarvitsisi 36 tunnin renkaanvaihdon. Tämä ei tosiaankaan ole suuri saavutus verrattuna niihin standardeihin, joita olemme itsellemme asettaneet.”

Max Verstappenin rengasrikko Bakussa sentään varmisti sen, että tallin asema mestaruustaistossa pysyi jotenkin vakaana. Silti Hamiltonin epäonnistumista on ollut vaikea hyväksyä.

"Rehellisesti sanottuna – olemme molemmat hajalla.”

Wolff on turhautunut etenkin siksi, että talli ei pysty vastaamaan odotuksiin.

"Meidän on vain oltava parhaita ja annettava parasta, mitä meillä on. Emme ole voineet antaa kuljettajille kilpailukykyistä pakettia tänä viikonloppuna. Se on ollut kaukana siitä.”