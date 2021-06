”Kaikki fasiliteetit ovat hyvät meidän tarpeisiin. Harjoituskenttä on hyvin hoidettu, ja siinä pystyy tekemään asiat, kuten haluamme”, sanoi Suomen apuvalmentaja Kari Martonen.

EM-turnaukseen matkannut Suomen miesten jalkapallomaajoukkue saapui maanantaina iltapäivällä Repinoon eli aikoinaan Kuokkala-nimellä tunnettuun Terijoen kaupungin kylään. Tiistaina joukkue veti lipun salkoon hotellin edustalla.

Joukkue asettui aloilleen hotelli Country Club ForRest Mixiin, joka on sama hotelli, jota Englannin maajoukkue käytti MM-kisoissa.

Hotelli sijaitsee vain kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Kuokkalan rautatieasemalta, minne joukkue saapui tilausjunalla. Koska koronavirustilanteen takia joukkueiden pitää eristäytyä tiukasti muista, ei senkään takia hotelliin ole muilla mitään asiaa. Toinen syy on tietenkin yleinen turvallisuus muuten, jonka takia ovat tiukasti vartioituja turnauksen aikana.

Tällaisella kuntosalilla Huuhkajat harjoittelevat kisojen aikana.

Tällaisessa paikassa Huuhkajat majoittuvat.

Joukkue saattaa olla Terijoella 24. kesäkuuta asti, sillä viimeistään edellisenä iltana selviää pääseekö Suomi jatkopeleihin. Jos Suomen jatkopaikka karkaa jo oman lohkon päättyessä, joukkue lähtee pois 22. kesäkuuta. Palloliiton työntekijät olivat tehneet jo ennakkoon töitä sen eteen, että joukkue viihtyisi hotellilla. Erilaisia tiloja on sisustettu Suomen joukkueen kuvilla.

Suomen tähtipelaajiin kuuluvan Glen Kamaran mukaan hotelli on hyvä ja tilat ovat hyvät.

”En usko, että kovin moni pelaajista on ollut tällaisella leirillä aiemmin. Tämä on täysin uutta minulle. Tämä on täysin erilaista, mutta totumme siihen kyllä”, Kamara sanoi tiistain lehdistötilaisuudessa.

Keskikenttäpelaaja Glen Kamara oli tiistain infossa.

Tiistain lehdistötilaisuus oli ensimmäinen, jossa pelaajia oli läsnä. Paikalla olivat Glen Kamara ja Joona Toivio sekä apuvalmentaja Kari Martonen.

Koronatilanteen takia joukkueen pelaajat saavat asua kukin omissa huoneissaan.

”Pelaan paljon Call of Dutya, joten olen Playstationin äärellä paljon. Minulla on pelikonsolilaatikko, jossa on televisioruutu sisäänrakennettuna. Joillakin muilla pelaajilla on samanlainen. Se on aika iso laukku, jonka voi kuljettaa lentokoneen matkustamossa. Vaivan väärti todellakin.”

”Hotellilla voi tehdä monenlaisia asioita. Siellä on koripallopeli, kuntosali ja allasalue. Huomasin, että Thomas Lam oli aika hyvä pelaamaan sellaista koripallopeliä, jossa heitetään palloa uudestaan ja uudestaan koriin. Daniel O’Shaughnessy on myös hyvä”, Kamara kertoi.

Joona Toivion mukaan matkalla on konkretisoinut kaikille, että Suomi on kisoissa. Toivion mukaan puitteet ovat hyvät leirillä.

Apuvalmentaja Kari Martonen sanoi, että ”oikeastaan kaikki toimii”.

”Kaikki fasiliteetit ovat hyvät meidän tarpeisiin. Harjoituskenttä on hyvin hoidettu, ja siinä pystyy tekemään asiat, kuten haluamme.”

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande, puheenjohtaja Ari Lahti ja A-maajoukkueen tiedotuspäällikkö Timo Waldén maajoukkueen infossa tiistaina.

Huuhkajien harjoituskenttä Terijoen Spartak-stadionilla sijaitsee vartin ajomatkan päässä joukkueen hotellilta.

Ruotsin maajoukkue päätti perustaa tukikohtansa Ruotsiin kisojen ajaksi. Kotimaahan jääminen olisi ollut mahdollista, mutta hyvin hankalaa, kertoi A-maajoukkueen joukkueenjohtajana vielä viime vuoteen asti työskennellyt Lennart Wangel. Hän oli valitsemassa Kuokkalan hotellia ja on edelleen maajoukkueen apuna.

”Tullimuodollisuudet olisivat hankalat, jos sen olisi joutunut tekemään moneen kertaan. Enkä tiedä, olisimmeko löytäneet näin hyvää paikkaa Suomesta”, Wangel sanoi.

Sekin rajoitti mahdollisuuksia, että joukkueen on Uefan sääntöjen mukaan oltava kisojen aikaisessa tukikohdassaan viisi päivää ennen ensimmäistä peliä.

Huuhkajien harjoituskenttä Terijoella.

Joukkueen hotelli oli yksi neljästä vaihtoehdosta, jota kisakaupunki Pietari tarjosi joukkueille. Yksi olisi ollut mökkikylä, toinen keskustan hotelli ja kolmas messualueella sijaitseva hotelli, jonka ympäristö ei ollut houkutteleva. Wangel varasi Kuokkalan hotellin ensimmäisenä, kun selvisi, että Suomi pelaisi Venäjällä.

Wangel kysyi hyvissä ajoin mielipiteitä myös Englannin jalkapalloliitolta, joka kertoi hyvistä kokemuksistaan.

”Arvonnan jälkeen päätimme, että Kuokkala olisi majapaikkamme. Hotelli on osoittautunut mukavaksi. Pelaajat viihtyvät täällä.”