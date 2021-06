Mira Potkonen odottaa pääsevänsä kansainvälisille leireille.

Nyrkkeilijä Mira Potkonen karsiutui Pariisin olympiakarsinta­turnauksesta sunnuntaina. Hän hävisi turnauksen avausottelussa kaikin tuomariäänin Britannian Caroline Dubois'lle.

”Se meni päin honkia”, Ranskasta kotiutunut Potkonen kuvailee ottelua.

Potkonen kertoo kevään olleen hänelle vaikeaa aikaa. Se vaikutti otteluun valmistautumiseen ja siten myös lopputulokseen. Kehässä nähtiin epävarma urheilija, jolla ei ollut luottoa omaan tekemiseen.

”Tämä kevät on ollut haastava erinäisistä syistä. En ole saanut sellaista valmistautumista kuin olisin halunnut, ja se näkyi kaikessa. En päässyt harjoittelemaan maailmalle huippujen kanssa enkä saanut sitä tunnetta, että kaikki on kunnossa.”

Jälkeenpäin Potkonen on pohtinut sitä, kuinka tärkeitä kaikki pienet asiat valmistautumiselle ovat.

”Kun tietää treenanneensa hyvin, saaneensa ja tehneensä kaiken mahdollisen niin kuin kuuluu, niin ne tekevät vahvan pohjan, josta tulee luottamus omaan tekemiseen.”

Vallitseva koronavirus­tilanne on vaikeuttanut huippu-urheilua kansainvälisellä tasolla kaikilla urheilijoilla, mutta Potkosen vaikeudet eivät liity ainoastaan siihen.

”Erinäisiä haasteita on ollut sen enempää erittelemättä. Omia haasteita.”

Tällä hetkellä Potkosen asiat ovat paremmalla mallilla eikä nyrkkeilijä anna minkään häiritä valmistautumista Tokion olympialaisiin. Hän toivoo pääsevänsä pian kansainvälisille leireille ja valmistautumaan ”niin kuin huippu-urheilijan kuuluu”.

”Toivon ettei enää tulisi mitään asioita, että elämä kohtelisi minua hyvin. Kaikki on nyt hyvin ja kunnossa, erinäiset asiat takanapäin. Ne ovat vain opettaneet ja kasvattaneet sisua. Se on elämää, elämässä tapahtuu kaikenlaista.”

Karsiutumisesta huolimatta Euroopan rankingin kärjessä olevan Potkosen mahdollisuus päästä olympialaisiin on silti hyvä. Yhdelle eurooppalais­nyrkkeilijälle suodaan paikka rankingin perusteella.

”Olympiakomitea julkaisee lopullisen rankingin 14. kesäkuuta ja vahvistaa olympiapaikan saajat 25.6. Rankingista pitäisi periaatteessa nähdä, kuka paikan saa”, Nyrkkeilyliiton varapuheenjohtaja Anna Laukkanen kertoo.

Potkosen jatkosta tiputtanut Dubois on nuori lupaus, joka on voittanut nuorten olympialaiset ja saavuttanut nuorissa maailman­mestaruuden ja Euroopan mestaruuden. Hän on jo saanut Ranskasta olympiapaikan.

Potkonen hankki Suomen ainoan mitalin Rio de Janeiron kesäolympiakisoista vuonna 2016, kun hän ylsi sarjassaan pronssille.

Riossa Potkosen sarjassa oli 12 ottelijaa, Tokiossa sarjaan otetaan 20 ottelijaa.

”Kovempi urakka on edessä”, Potkonen toteaa.