Tokion kesä­olympialaiset alkavat kuukauden kuluttua. Gallupeissa kisat tyrmätään. Lääkärit ja HS:n haastattelemat asukkaat vastustavat kisoja, joista on tulossa vieläpä historiallisen kalliitkin.

Tokion olympialaiset lähestyvät, halusivat japanilaiset sitä tai eivät.

Ja valtaosa ei halua – viime kuukausien aikana kansalaisilta on kysytty mielipidettä olympialaisista lukuisissa eri gallupeissa, ja kysymyksenasettelusta riippuen noin 60–80 prosenttia vastaajista on sanonut, että urheilutapahtuma tulisi perua tai siirtää.

Tokiossa olympialaisia on vastustettu myös esimerkiksi taidenäyttelyin, mielenosoituksin, sanomalehtien pääkirjoituksissa ja lääkäreiden puheen­vuoroissa. Jopa Japanin suuri mitalitoivo, tennistähti Naomi Osaka on sanonut, että hänellä on kotikisoista ristiriitaiset tunteet.

Silti olympialaisten avajaisia on määrä viettää Tokiossa 23. heinäkuuta. Tokion kisojen presidentti Seiko Hashimoto on sanonut olevansa 100-prosenttisen varma siitä, että kisat toteutuvat.

Mielenosoittajat vaativat kisojen perumista helmikuussa Tokiossa.

Kyodo News -uutistoimiston toissa viikolla teettämässä valtakunnallisessa kyselyssä 86 prosenttia vastaajista oli huolissaan korona­tartuntojen ryöpsähtämisestä, jos olympialaiset pidetään suunnitellusti.

Toukokuun puolivälissä arvostetun Asahi Shimbun -sanomalehden teettämässä kyselyssä 83 prosenttia vastasi, että kisoja ei tänä vuonna pitäisi järjestää. Juhannusviikon maanantaina sama luku oli 62.

Suomalainen Anni Pyykkö, 41, vastaa puhelimeen tokiolaisesta Koishikawa Korakuen -puistosta.

Miltäs siellä näyttää?

”Ihmisiä on hyvin vähän, varmaan osittain siksi, että tänne on pääsymaksu. Tämä on perinteinen japanilais­tyylinen puisto lampineen ja kiviaskelma­polkuineen.”

Matkailualalla työskentelevä Pyykkö on asunut Japanissa 3,5 vuotta ja seurannut maan valmistautumista olympia­isännyyteen.

” Valtaosa japanilaisista peruisi tai siirtäisi kisat.

Pyykkö itse on vahvasti sitä mieltä, että olympialaisia ei pitäisi järjestää tänä vuonna.

”Täällä valtiojohto on sillä tavalla, että jee jee, voimme taata kaikille turvalliset olympialaiset, vaikka tyypit eivät pysty takaamaan rokotuksia edes omille kansalaisilleen”, Pyykkö sanoo.

Tokion tilanne on Pyykön mielestä jokseenkin holtiton.

Tokiossa ja yhdeksällä muulla Japanin alueella on ollut kansallinen hätätila huhtikuusta asti vaarallisten virusvarianttien ja kohonneiden tartuntalukujen vuoksi.

Kansallista hätätilaa jatkettiin kolmesti, mutta juhannusta edeltävänä maanantaina hätätilan tasoa lievennettiin Tokiossa pykälää alemmaksi. Korkeampi hätätila jäi vielä voimaan Okinawalle.

Anni Pyykkö työasussaan Tokiossa.

Tällä hetkellä Tokiossa rajoitukset vaikuttavat lähinnä ravintoloihin, joiden on suljettava ovensa iltakahdeksalta. Kokoontumisrajoitus on 5 000 henkeä.

Ihmisiä kehotetaan hyvään käsihygieniaan, turvaväleihin, maskien käyttöön ja tarpeettoman matkustamisen välttämiseen.

Kansallinen hätätila kalskahtaa vakavalta, mutta Anni Pyykkö sanoo, ettei se ole juuri Tokion katukuvassa näkynyt.

”Shibuyan kuuluisassa risteyksessä on yhtä paljon ihmisiä kuin aina ennenkin.”

Hän listaa arkihavaintojaan: maski kyllä on ihan jokaisella, kuumeen­mittaus­paikkoja on joka puolella ja ravintoloissa syöjien välillä on muoviset pleksit.

Toisaalta tungokset ovat sellaisia kuin ennenkin, ja esimerkiksi elokuvateatterit ja kauppakeskukset avattiin jo ennen hätätilan lievennystä.

Jos työpaikalla havaitaan koronatapaus, usein siitä ei saa kertoa kenellekään, ja työt jatkuvat normaalisti, Pyykkö sanoo. Työyhteisössä ollut koronatapaus ei myöskään tarkoita, että muut työntekijät pääsisivät koronatestiin.

Etätyökulttuuri on Japanissa ohutta. Virallisesti etätöitä toki suositellaan, mutta Pyykön kokemus on, että monien on silti mentävä toimistolle, koska työnantaja niin määrää.

”Täällä puhutaan paljon yksilöille, että tehkää etätöitä. Jokainen kuitenkin tietää, että jos työnantaja sanoo, että mene toimistolle, niin silloin on pakko mennä. Viesti ja paine täytyisi suunnata yrityksille: mahdollistakaa etätyö.”

Tokion olympiatuli sytytettiin Kreikassa maaliskuussa.

Japanin koronatartuntojen tilanne oli pahimmillaan toukokuussa, kun päivä­kohtaiset tartuntaluvut kävivät 7 000:ssa. Japanissa asuu 126 miljoonaa ihmistä.

Pahimpina aikoina Tokion, Osakan ja muiden metropolien sairaalakapasiteetit olivat koetuksella.

Japanissa koronatartuntoja on todettu koko epidemian aikana 794 805. Tautiin liittyviä kuolemia oli raportoitu sunnuntaihin mennessä 14 611.

Tällä hetkellä tartuntoja raportoidaan noin runsaat tuhat päivässä. Juhannusviikon päätteeksi japanilaisista runsaat yhdeksän prosenttia oli saanut täyden rokotussuojan.

Japanin kansanterveys­asiantuntijat ovat toistuvasti vaatineet, että olympialaiset pidettäisiin ilman katsojia.

Kisajärjestäjät päättivät jo hyvissä ajoin, että ulkomailta saapuvia kansainvälisiä kisaturisteja ei päästetä Tokioon.

Hiljattain tehtiin odotettu päätös Japanissa asuvien katsojien kohtelusta. Kullekin kilpailupaikalle saa tulla 10 000 katsojaa sillä ehdolla, että määrä on alle puolet katsomopaikkojen kokonais­kapasiteetista.

” Lippuja on myyty hieman alle 4,5 miljoonaa.

Avajaisiin saa mahdollisesti osallistua 20 000 ihmistä. Päästadionille mahtuisi normaalitilanteessa 68 000 katsojaa.

Tokion olympialaisissa kilpaillaan kaikkiaan noin 40 eri paikassa, ja lippuja on myyty hieman alle 4,5 miljoonaa.

Japanin pääministeri Yoshihide Suga on sanonut pitävänsä oven raollaan myös mahdollisuudelle, että kisat pidetään kokonaan ilman katsojia, jos Tokion virustilanne pahenee ja tarvitaan uusi hätätila.

Tokion kuvernööri Yuriko Koike ilmoitti, että kaikki Tokioon suunnitellut olympialaisiin liittyvät yleisötapahtumat perutaan.

”Pyytäisin kaikkia tukemaan urheilijoita kotoa, televisiota katsomalla”, pääministeri Suga totesi toissa viikolla eri japanilais­medioiden mukaan.

Japanilaisten huoli kisojen korona­turvallisuudesta huokuu paikallisten puheenvuoroista.

Ryoji Yamasaki

Kun HS kysyi satunnais­otannalla valituilta kolmelta japanilaiselta heidän tunnelmiaan olympialaisista, kaikki kertoivat olevansa kisoja vastaan. Haastattelut on tehty sähköpostitse.

Ryoji Yamasaki, 32, Tokio:

”Henkilökohtainen mielipiteeni on, että Tokion olympialaiset pitäisi perua. Japanin hallinnon tärkein tehtävä on nyt pelastaa ihmishenkiä. Sitä ei pitäisi muuttaa muutaman poliitikon ja virkamiehen intressin tähden.”

Setsuko Kamiya

Setsuko Kamiya, 48, Tokio:

”Vaikka Japanissa rokotetaan ihmisiä, valtaosa väestä on itseni tavoin edelleen rokottamatta. Elämme monien rajoitusten alaisena. Kaikki tulevien kisojen valmisteluun käytetyt resurssit olisi pitänyt käyttää ihmisten suojelemiseen ja niiden tukemiseen, joita pandemia on koetellut taloudellisesti.”

Hiroyuki Tanaka

Hiroyuki Tanaka, 57, Kanagawa:

”Vastustan voimakkaasti Tokion olympiakisojen järjestämistä. Olisi koko maailman näkökulmasta reilua, että tapahtuma peruttaisiin ilman rangaistus­maksuja, ja katsottaisiin sitten uudelleen, kun pandemia on ohi. Olympialaisten takana on pimeyden ja ahneuden maailma, jossa operoivat ne, jotka hyötyvät kisoista itse. OIympialaisista on tullut ylikaupallinen tapahtuma, jonka olemassa­ololla ei ole todellista merkitystä.”

Myös Japanin terveydenhuolto­alan työntekijät ovat ilmaisseet vastustavansa kisoja.

Pääministerille osoitetun vetoomuskirjeen allekirjoitti noin 6 000 lääkäriä, jotka toivoivat kisojen perumista. Tokiossa sairaaloissa on kädet täynnä töitä ja vapaita sänkypaikkoja on vähän, kirjeessä luki.

Kesäkuun puolivälissä arvostettu lääkärilehti The Lancet peräänkuulutti globaalia keskustelua olympialaisista. Lehti huomautti, ettei esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO ole ottanut olympialaisten järjestämiseen kantaa, mitä The Lancet kutsui vastuun välttelyksi.

Kisajärjestäjät ovat vakuuttaneet, että Tokiossa kaikki tehdään niin varman päälle kuin voidaan. Suunnitelmat ovat olympia­historian mitta­kaavassa täysin poikkeukselliset.

Maahantulon yhteydessä jokaiselta tulijalta vaaditaan kaksi 96 tunnin sisällä tehtyä negatiivista koronatestiä, ja jokainen saapuja testataan vielä kertaalleen Japanissa.

Olympialaisten kupla on tiukka. Valtaosa kisapaikoista on ulkona eikä julkista liikennettä saa käyttää. Esimerkiksi median edustajilta vaaditaan etukäteen tiedot kaikista paikoista, joissa he aikovat ensimmäisten kahden viikon aikana vierailla.

” Kisat voidaan vielä perua, mutta se ei ole todennäköistä.

Muutama viikko sitten muut G7-maat eli Iso-Britannia, Kanada, Ranska, Saksa, Italia ja Yhdysvallat ilmaisivat tukensa Tokion olympialaisille. Yhteisessä julki­lausumassa valtion­päämiehet totesivat pitävänsä olympialaisia yhtenäisyyden symbolina covid-19:n vastaisessa taistelussa.

Kisojen ensimmäiset koronavirustartunnat ilmenivät kuitenkin jo juhannusviikolla, kun kahdella Ugandan joukkueen jäsenellä todettiin covid-19 Japaniin saapumisen jälkeen. He sairastavat viruksen deltavarianttia, jota on kutsuttu myös intialaiseksi muunnokseksi. Tutkijoiden mukaan muunnos vaikuttaa olevan herkemmin tarttuva ja aiheuttaa aiempia muunnoksia useammin vakavan koronavirustaudin.

Kesäolympialaisten järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Seiko Hashimoto sanoi perjantaina, että varotoimia täytyy kiristää, kertoi uutistoimisto Kyodo. Molemmat positiivisen koronatestin tehneet ugandalaiset olivat saaneet kaksi AstraZenecan rokoteannosta ennen saapumistaan Japaniin.

Tokion olympialaiset voidaan teoriassa vielä perua, mutta se ei näytä todennäköiseltä.

Sekä japanilaiset kisaisännät että Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) ovat vakuuttaneet, että Tokiossa urheillaan heinä–elokuun taitteessa.

Kisojen peruminen olisi KOK:n vallassa.

Olympiastadionille mahtuu 68 000 katsojaa. Kuva on korjaustöistä vuodelta 2019.

Tokion kisoissa kyse on ikään kuin uhka­pelaajasta, joka on jo menettänyt liikaa. On pakko riskeerata ja pelata lisää, jotta tilanne paranisi, politiikan tutkija Koichi Nakano kuvaili uutistoimisto AP:n haastattelussa.

Kansan tuki on joka tapauksessa jo menetetty, rahaa on käytetty valtavia summia ja peruminen maksaisi lisää.

BBC:n tietojen mukaan noin 70 prosenttia KOK:n tuloista tulee televisio- ja radiolähetysten oikeuksista ja noin 18 prosenttia sponsoreilta. Jos olympialaiset peruttaisiin viime hetkellä, se voisi vaarantaa KOK:n talouden ja sitä kautta tulevat olympiakisat.

Olympialaisten peruminen tarkoittaisi Kansainväliselle olympiakomitealle 5-6 miljardin dollarin menetystä, yhdysvaltalainen ekonomisti Andrew Zimbalist arvioi HS:lle.

Professori Andrew Zimbalist.

Zimbalist on professori Smith Collegessa Massachusettsissa ja kirjoittanut urheilu­taloudesta useita kirjoja.

Hänen mukaansa Tokiossa on mennyt legendaarisella tavalla pieleen melkein kaikki, mikä voi mennä pieleen.

On lahjontaepäilyjä kisa­isännyydessä, plagiointi­syytteitä logosta ja huolta siitä, voiko ydin­onnettomuudesta kärsineellä Fukushiman alueella ylipäätään järjestää urheilutapahtumaa.

Sitten iski globaali pandemia, kisojen siirrosta tuli valtavat kulut ja kisojen järjestely­komitean johtaja laukoi seksistisiä kommentteja.

Japanilaiset riemuitsivat vuonna 2013, kun kisaisännyys varmistui.

Tokion olympialaisten hintalappu oli alun perin 12,6 miljardia dollaria. Nyt rahaa on Japanin virallisten tietojen mukaan kulunut 15,4 miljardia – tosin valtion tarkastuksista tihkuneiden tietojen mukaan todellinen summa voi olla jopa kaksinkertainen.

”Arvioisin, että Tokion olympialaisten hinta tulee lopulta olemaan yli 35 miljardia euroa”, Andrew Zimbalist sanoo.

Oxfordin yliopiston viimesyksyisen tutkimuksen mukaan Tokion kisat ovat kaikkien aikojen kalleimmat olympialaiset.

Professori Zimbalist sanoo, että sinänsä siinä ei ole mitään poikkeavaa, että olympiakisojen hinta esimerkiksi kaksin­kertaistuu. Niin käy tutkitusti keskimäärin melkein jokaiselle isäntä­maalle.

”Olympialaisten järjestäminen ei ole yleisesti ottaen hyvä sijoitus millekään maalle. Se on hyvää bisnestä rakennus­teollisuudelle.”

” Tokion kisat ovat kaikkien aikojen kalleimmat olympialaiset.

Anni Pyykkö aikoo olla kotonaan Tokiossa myös olympiakisojen aikaan. Hän ei ole sillä tavalla urheilunaisia, että yrittäisi paikan päälle katsomoon, varsinkaan nyt.

Kisojen aikaan Tokiossa on sitä paitsi hyvin tukalaa, kuumaa ja kosteaa.

Pyykköä risoo kaikissa olympiavalmisteluissa se, että Japanissa koronauhka nähdään nimenomaan ulkomailta tulevaksi. Pyykkö ihmettelee, miten olympialaisiin tulijoille on tiukat kriteerit ja testausohjeet, mutta japanilaiset itse saavat mennä miten tykkäävät, eikä kukaan sano mitään.

”Minulle on yks hailee, tuleeko koko kisoja koskaan, mutta joku järki ja logiikka pitäisi olla.”

Pyykkö asuu kissansa kanssa Ikebukuron liepeillä, jossa oympialaiset eivät ainakaan vielä hallitse katukuvaa.

”Kun olympialaiset tulevat paikallisten kanssa puheeksi heidän yleis­reaktionsa on, että voi hemmetti, olympialaiset, ihan älytöntä”, Pyykkö sanoo.

”Mutta ihmiset sanovat myös, että shouganai – no can do, mitäs me tälle voidaan. Bisnespiirit päättävät.”