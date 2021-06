Nuori veteraani ja perinteiden jatkaja – Italialla on riveissään kaksi EM-kisojen nuorta huippua

Gianluigi Donnarumma on jo tähti, ja Alessandro Bastonista on tulossa sellainen. Turkki ja Italia kohtaavat EM-kisojen avausottelussa kello 22.

Gialuigi Donnarumma on ollut huipulla jo pitkään, vaikka on vasta 22-vuotias.

Kun Turkki ja Italia avaavat jalkapallon miesten EM-kisat tänään kello 22, saatetaan kentällä nähdä kaksi 22-vuotiasta pelaajaa, jotka kuuluvat kisojen kuumimpiin nuoriin.

Toinen on samalla veteraani ja nuorisotähti, ja toisella puolestaan on potentiaalia jatkaa maansa huipputoppareiden viitoittamalla tiellä.

Molemmat pelaavat Italian riveissä. He ovat Gianluigi Donnarumma ja Alessandro Bastoni.

Gianluigi Donnarumma on kuuma nimi etenkin Italiassa EM-kisojen alla. Syynä ei ole pelkästään EM-turnaukseen liittyvät odotukset ja ykkösvahdin asema.

Vuosia jatkuneet siirtohuhut ovat voimistuneet, ja AC Milan näyttää viimein kyllästyneen kohuagentti Mino Raiolan pyörittämään show’hun. Donnarumman uudeksi seuraksi on vahvimmin tyrkyllä Serie A:n valtaistuimeltaan pudonnut Juventus. Siellä nuori tähtivahti saisi periä saapasmaan kenties isoimmat jalkineet maalivahtilegenda Gianluigi Buffonin seuraajana.

Vaikka Donnarumma on vasta 22-vuotias, on häntä vaikea mieltää niin nuoreksi. AC Milanin kasvatti debytoi Serie A:ssa jo 16-vuotiaana ja on ollut huipputasolla monta vuotta.

Maajoukkueessa Donnarumma pelasi ensimmäisen ottelunsa 17-vuotiaana, ja viime aikoina hän on selvinnyt "Azzurrin” maalilla melko helpolla, sillä päävalmentaja Roberto Mancini on saanut Italian pelaamaan todella hyvää puolustuspeliä.

Kansojen liigassa kuudessa ottelussa omiin meni kaksi maalia, ja sama tahti jatkui EM-karsinnoissa. Suomen karsintalohkon voittanut Italia päästi kymmenessä ottelussa vain neljä maalia, joista Teemu Pukki teki yhden rangaistuspotkusta Tampereen Ratinalla 1-2-kotitappiossa.

Donnarummalle kertyi siis tukku nollapelejä, mutta kovinkaan moneen huippuvenymiseen hänen ei tarvinnut tiiviin puolustuksen takana venyä.

Osaamista huipputorjuntoihin toki löytyy, eikä merkittäviä heikkouksia löydy.

”196-senttisenä Donnarumma on todella ulottuva. Hän hallitsee isoa aluetta keskityspalloissa ja on tässä turnauksen parhaita”, HS:n asiantuntija Miika Nuutinen arvioi.

Donnarumma on tilastojen valossa erinomainen torjumaan laukauksia yli seitsemän metrin etäisyydeltä. Kehityskohteet liittyvät erityisesti lähitorjuntoihin ja 1v1-tilanteiden puolustamiseen.

”Varsinkin 1v1-tilanteissa työkalupakkiin mahtuisi pari mallia lisää.”

Pallon kanssa Donnarumma on melko tyypillinen italialaismaalivahti. Hän on perusvarma, mutta ei säkenöi. Parhaat modernit maalivahdit, kuten esimerkiksi Manchester Cityn Ederson tai Barcelonan Marc-Andre ter Stegen ovat todella taitavia pelinavaajia ja pallon kanssa toimijoita.

Eri mittaiset syötöt lähtevät heiltä millin tarkasti ja myös esimerkiksi pieniä nostoja vastustajan yli voidaan käyttää tarvittaessa. Donnarummalla riskitaso on selvästi matalammalla.

”Paineen alta pitkä pallo lähtee melko herkästi.”

Italiaa vastaan on tunnetusti vaikea tehdä maaleja, ja saman ison haasteen edessä ovat EM-kisojen alkulohkossa Turkki, Wales ja Sveitsi.

Italia on lohkon ennakkosuosikki, joka nojaa vahvaan puolustukseensa, vaikka laatua löytyykin kentän jokaiselta alueelta.

”Italian menestymismahdollisuudet eivät jää ainakaan maalivahtipelistä kiinni.”

Alessandro Bastoni on vakiinnuttanut paikkansa Italian mestarin Interin avauskokoonpanossa.

Siinä missä Donnarumma on jo monelle tuttu, ei ikätoverin Alessando Bastonin nimi sano useimmille jalkapallofaneille mitään.

Yksi syy on tietysti pelipaikka. Topparit eivät yleensä paistattele kirkkaimmissa kohdevaloissa, ja Bastonin pelityylillä suuria otsikoita ei ole tiedossa jatkossakaan kovin usein.

Bastoni kuuluu Atalantan maineikkaan akatemian tuoreimpiin helmiin, takana huippukausi Serie A:n mestarissa Interissä. Tasaisen varmat laatuesitykset ovat tuoneet vastuuta myös maajoukkueessa, mutta nähtäväksi jää, luottaako päävalmentaja Mancini sittenkin kaiken kokeneisiin Juventus-toppareihin Giorgio Chielliniin ja Leonardo Bonucciin EM-viheriöillä.

Bastoni pelaa Interissä kolmen topparin linjassa vasemmalla, mutta Italian maajoukkueessa pelipaikka on neljän linjassa vasempana topparina.

Vasenjalkainen Bastoni on profiililtaan moderni pallollinen toppari, joka pystyy murtamaan vastustajan prässin kuljettamalla ja syöttämällä. Häneltä ei nähdä jatkuvasti pitkiä näyttäviä syöttöjä, mutta pelaaminen on todella loogista ja tehokasta. Hän tekee jatkuvasti peliä edistäviä valintoja.

”Pelaamista leimaa tasaisuus, Bastonilla ei ole merkittäviä heikkouksia. Hän ei nuoresta iästä huolimatta tee käytännössä lainkaan merkittäviä maaliin johtavia virheitä. Se on kova juttu noin nuorelle pelaajalle”, Miika Nuutinen sanoo.

Puolustamisessa Bastonin suurimmat vahvuudet ovat sijoittuminen ja oikea-aikainen linjasta irtoaminen. Hän ei ole välttämättä se räjähtävin pelaajatyyppi, mutta nopeus riittää silti puolustamaan isoakin aluetta.

”Bastoni on hyvän sijoittumisensa ansiosta jatkuvasti valmis ’hyppäämään’ irti linjasta puolustamaan 10-alueelle suuntautuvia syöttöjä. Päätöksenteko on mainiolla tasolla, ja hän tunnistaa tilanteet hyvin.”

Pallollinen peli ei tuota Bastonille ongelmia, eikä hyökkäyspeli onnu hänen takiaan. Pelityyli ei ole näyttävin, mutta toppari on erittäin tasalaatuinen ja varma.

”Bastoni kestää hyvin prässiä ja tekee pallollisena loogisia valintoja. ’Hollywood-suoritukset’ loistavat poissaolollaan.”

Bastoni on älykäs pelaaja, joka pystyy pelaamaan usealla kentän alueella. Italian maajoukkueen ja Interin pelaamisessa on sekä pallollisen että pallottoman vaiheen osalta merkittäviä eroja. Maajoukkueen pelitapa on hieman yksinkertaisempi kuin Interin, mikä tarkoittaa, että siirtymän pitäisi olla verrattain helppo.

”On kulunut jonkin aikaa siitä kun huippupuolustajistaan tunnettu Italia on viimeksi tuottanut aivan maailmanluokan topparin. Bastonilla on kaikki edellytykset nousta tähän kerhoon Franco Baresin, Alessandro Nestan, Paolo Maldinin ja kumppanien jalanjäljillä.”

