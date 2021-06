E-lohkossa nähdään nuorten tähtien kohtaaminen avauskierroksella.

Kun Espanja ja Ruotsi kohtaavat EM-kisojen E-lohkon ottelussa maanantaina kello 22, juoksee kentälle kaksi nuorta, jotka tuovat mieleen molempien maajoukkueiden legendoihin kuuluvat tähdet.

Nimet Pedri ja Alexander Isak ovat tuttuja etenkin Espanjan La Ligan seuraajille, mutta EM-turnauksen jälkeen heidän nimensä tuntevat varmasti miljoonat uudet jalkapallofanit.

Barcelonan vasta 18-vuotiaan keskikenttäpelaajan peli muistuttaa monella tavalla seuralegenda Andrés Iniestaa. Kummankaan vahvuus ei ole suoranopeus tai räjähtävyys, mutta silti vastustajan ohittaminen onnistuu.

”Molemmat ovat erinomaisia kusettajia”, arvioi HS:n asiantuntijan Miika Nuutinen.

”Ohittaminen ei perustu esimerkiksi Kylian Mbappén tapaan räjähtävään nopeuteen tai opeteltuihin harhautuksiin. Laskemalla olkapäätä saa yhden väärän askeleen puolustajalta saat portin, jota käyttää välittömästi ja pystyy ohittamaan.”

Pedri saapui Barcelona Camp Noulle Las Palmasista ja onnistui tempussa, jossa moni nimekkäämpi on epäonnistunut. Hän löysi pelillisen yhteyden Lionel Messin kanssa lähes välittömästi.

”Messi otti Pedrin pelilliseksi veljeksi, mikä on hieno tunnustus nuorelle pelaajalle.”

Pedri on monikäyttöinen keskikenttäpelaaja, jonka vahvuudet ovat pienissä tiloissa pelaamisessa ja syöttämisessä. Hän on pelannut Barcelonassa useilla eri keskikentän pelipaikoilla, mutta parhaimmillaan hän on vasempana ylempänä keskikenttäpelaajana. Se on myös hänen todennäköisin roolinsa Espanjan maajoukkueessa.

”Mestarillinen ensimmäinen kosketus, kuljetuksen tiheä kosketusfrekvenssi palloon ja väkkärämäinen kääntyminen yhdistettynä hyvään havainnointiin ja tilojen hahmottamiseen tekevät Pedristä lähes mahdottoman prässättävän.”

Pitkiä syöttöjä ei Pedriltä juuri nähdä, vaan hän pelaa usein palloa lähelleen. Hän pystyy kuitenkin hyviin murtaviin syöttöihin ja vapauttamaan kanssapelaajiaan läpiajoihin.

Suurin heikkous on tehottomuus. Pedrin osaamisella varustetulta hyökkäävältä pelaajalta voisi odottaa suurempia maalimääriä.

”Se vaati merkittävää kehitystä boksiin liikkumiseen ja viimeistelytaitoon.”

Puolustaminen ei ole Pedrin vahvin osa-alue, mutta hän hoitaa silti puolustusvelvoitteet varsin tunnollisesti, ja tilastot ovat hyökkäävälle pelaajalle vähintään kohtuulliset. Prässäämisessä hyvä tilojen hahmotuskyky ja kova työmoraali luovat vahvan pohjan kehittymiselle.

Espanja käyttää jonkin verran pelaajien pelipaikkojen kiertoa vasemmalla laidalla. Pedri organisoi rotaatiota liikkeellään alemmas keskikenttälinjan eteen tai leveyteen.

”Pedrin pelaamista kannattaa seurata jo hyvissä ajoin ennen kuin hän vastaanottaa pallon.”

Alexander Isak (oik.) on taitava ja nopea hyökkääjä.

Ruotsin tuoreimman hyökkääjätähden Alexander Isakin urapolku on kulkenut Tukholman AIK:sta Bundesliigan Dortmundin ja Hollannin pääsarjan Willem II:n kautta Espanjan La Ligaan ja Real Sociedadiin, jossa ruotsalainen on puhjennut toden teolla kukkaan.

Isak teki päättyneellä kaudella peräti 17 maalia La Ligassa ja oli maalipörssin kuudes. Real Sociedad sijoittui sarjassa viidenneksi.

Maalien syntyyn on sopivaksi räätälöidyn pelitavan lisäksi luonnollisesti pelaajan ominaisuudet ja niiden hyödyntäminen. 192-senttinen Isak on nopea ja erinomainen pallonkäsittelijä.

”Pelityyliltään Isak muistuttaa hieman nuorta Zlatan Ibrahimovićia, eli hyökkääjää, joka pystyy luomaan etua itselleen ohittamalla ja rakentamaan itselleen maalintekotilanteita. Hänessä näkyy vähän katupelaajaa, mutta paljon myös opittua. Ei pelkästään vapaata jalkapalloa”, Miika Nuutinen arvioi.

Isak on taitava liikkumaan syvältä linjojen väliin ja toimimaan selkä kohti maalia. Hän voi toimia syöttöseinänä pelinrakentelussa, mutta hän pystyy myös irtoamaan vartijastaan ensimmäisellä kosketuksella.

Isak pystyy luomaan itselleen maalintekotilanteita ja viimeistelemään läheltä ja kaukaa molemmilla jaloilla.

”Kehittymisen kohde on, miten onnistuu tekemään parempia valintoja linjaa kohti juostessa. Nuorelle hyökkääjälle tyypillisesti päätöksenteko pallollisena voisi olla vielä parempaa, ajoittain Isak hukkaa etuja 10-alueella.”

Tilastoja tutkinut Nuutinen sanoo, että Isak on yksi harvoista hyökkääjistä, jotka ovat onnistuneet ylisuorittamaan omaan maaliodottamaansa nähden jo parin vuoden ajan.

”Tästä voidaan tulkita Isakin viimeistelyn olevan erinomaisella tasolla.”

Puolustussuuntaan Isakilla sen sijaan on vielä paljon parannettavaa. Hän ei pituudestaan huolimatta voita kovinkaan paljon pääpalloja, eikä pallon riistojakaan tule merkittävää määrää. Takaprässejä häneltä voi sen sijaan odottaa kurinalaisessa Ruotsin maajoukkueessa.

”Isak tarvitsee rinnalleen pelaajia, jotka pystyvät hyökkäämään puolustuslinjan selustaan hänen tullessa vastaan.”

”Vaikka Isakin ja Zlatanin yhteistyö olisi ollut kiehtovaa nähdä, saattaa pelaajaprofiilien kannalta Isakille olla parempi pelata toisenlaisen hyökkääjän kanssa. Nyt hänen ei tarvitse itse täydentää Zlatanin liikkeitä.”