Pieniä futaajia kirmaa aurinkoisella nurmella, aidan takana kannustusjoukot ovat hakeutuneet puiden varjoon seuraamaan pelejä. Tyttöjen jalkapalloturnaus Stadi Cup on täydessä vauhdissa.

Infopisteen luona turnauksen toiminnanjohtaja Minna Kauppinen neuvottelee käsidesiä paikalle toimittavan yrityksen kanssa.

Viime vuonna perinteinen turnaus jäi koronaviruksen takia välistä, mutta nyt tapahtuma saatiin järjestettyä. Toki terveysturvallisuus huomioiden.

Stadi Cupilla on tärkeä merkitys tyttöjen ja naisten jalkapallokulttuurin edistämisessä. Kannustaminen ja rohkaisu ovat turnaukselle tärkeitä arvoja.

”Täältä haetaan elämyksiä ja paloa futikseen. Näissä tapahtumissa voidaan antaa tytöille sellaisia fiiliksiä, että he oikeasti haluavat satsata jalkapalloon”, Kauppinen kertoo.

Kauppinen, omaa sukuaan Meriluoto, on entinen maalivahti. Hän pelasi 64 A-maaottelua ja päätti peliuransa syksyllä 2018. Samana vuonna hän aloitti Stadi Cupin toiminnanjohtajana.

VJS Punainen ja Ilves T11 kohtasivat Stadi Cupissa Käpylän urheilupuistossa torstain peleissä.

Minna Kauppinen seurasi, kun NJS:n Supersalamat kohtasi IHK:n Siniset. Viime vuonna turnaus jäi koronan takia väliin. ”Näkee, että porukka on melkoisen innoissaan, että päästään taas takaisin kentille.”

Tyttöjen jalkapallossa on ollut hyvä vire ja uusia harrastajia on tullut jatkuvasti lisää, mutta viime aikoina naisten pelikentiltä on kantautunut myös ikäviä uutisia.

Naisten jalkapallon liigajoukkue Ilveksen valmentajan pelitilanteessa käyttämä huora-huuto on tällä hetkellä Palloliiton kurinpitolautakunnan käsittelyssä.

Aiemmin lautakunta määräsi saman seuran huoltajalle kolmen ottelun toimitsijakiellon ”vitun lesbo” -huudosta futsal-liigassa.

Kauppinen ei sellaista ymmärrä eikä hyväksy. Huutelut ovat lähinnä ummehtuneita tuulahduksia jostain täysin vieraasta maailmasta.

”Sellaiset huutelut eivät käy omaan päähäni millään tavalla. Se on niin kaukana omasta ajattelutavasta.”

Kauppisen mielestä on todella hyvä, että asioista on uutisoitu, jotta moinen toiminta voitaisiin kitkeä lajista mahdollisimman nopeasti.

”Toki olisi kiva, jos pelit kiinnostaisivat mediaa yhtä paljon.”

Jos Stadi cupissa huomataan epäasiallista käytöstä, siihen puututaan heti. Kauppisen mukaan tapauksia on harvoin, mutta ne otetaan vakavasti.

”Tilanteet välittyvät turnausavustajille ja tuomareille. Jos on ollut jotain huuteluita, niin olemme yhteydessä seuroihin. Olemme hyvin tarkkoja sen kanssa.”

Sateenvarjo suojasi pelaajaa auringolta helteisessä turnauksessa.

Loukkaavista huudoista ei ole hyötyä kenellekään, ennemmin tulisi pohtia, miten pelaajia voisi kannustaa ja heidän itseluottamusta rakentaa.

HJK:n B-tyttöjen maalivahtivalmentajana toimiva Kauppinen pitää valmennuksessaan yllä positiivista ilmapiiriä. Se ei tarkoita sitä, etteikö hän olisi vaativa.

”Vaativa voi olla monella tapaa. Peliaikoina olen vaatinut paljon kanssapelaajiltani, mutta en ikinä sillä tavalla, että mitä sinä oikein teet? Jotkut ehkä haluavat tiukempaa puhetta, mutta silloin pitää tietää, että pelaaja haluaa sellaista. Jotkut menevät huutamisesta ihan lukkoon.”

Kauppinen toteaa itse olevansa aika herkkä, mutta huomauttaa ettei ominaisuutta pidä naulata sukupuoleen.

”Ihan yhtä lailla naisetkin ovat kovapäisiä, ei se tarkoita sitä, että olisimme kaikki jotenkin herkkiä, eikä mitään saisi sanoa. Silti voi miettiä, mitä sanoa.”

Tärkeimpänä valmentajan ominaisuutena Kauppinen pitää sitä, että valmentaja tuntee pelaajansa.

”Jos ei ole mitään käryä, mitä tuo pelaajaa ajattelee tai haluaa, tai miten hänet voi saada pelaamaan parastaan, niin sitten on aika ulalla.”

Seuratoiminnan lisäksi Kauppinen haluaa kehittää tyttöjen jalkapallotoimintaa laajemmin. Hän on mukana Savonlinnassa Tanhuvaaran urheiluopistolla viime vuonna alkaneessa tyttöjen yläkoulun leiritoiminnassa.

Leirityksen aikana nuorille pyritään luomaan ammattimaiset olosuhteet harjoitella.

”Siinä iässä nuoret miettivät, menisikö urheilulukioon vai mitä tekisi. Haluamme vahvistaa sitä, että urheilu on yksi mahdollisuus. Leiriviikolla he näkevät, millaista se voisi olla.”

Minna Kauppinen kuvailee itseään ”aika herkäksi”. Se on auttanut ymmärtämään valmennettavien tuntemuksia.

Pelit pyörivät helteisessä säässä. Kentän laidalla toimitsijat Peppi Pallaste, Pihla Nikula ja Kiira Jäderholm nauttivat auringosta. Kolmikko pelaa HJK:ssa, mutta oma joukkue ei tänä vuonna ole mukana turnauksessa.

Turnaukseen on kuitenkin kiva tulla, joten nyt 17-vuotiaat jalkapalloilijat ovat siellä hommissa. Pallaste on iloinen siitä, että tyttöfutis pääsee turnauksessa keskiöön.

”Kiva, että tämä on pelkästään tytöille, korostetaan tyttöfutista ja annetaan sille valokeila.”

Toimitsijat kuvailevat turnaustunnelmaa rennoksi. Juuri se erottaa Stadi Cupin ulkomaan turnauksista. Siellä pelaajiin kohdistuu odotuksia ja pelit voivat jännittää.

”Täällä on hyvä meininki, ulkomailla on vähän tiukempaa. Kun lähdetään ulkomaille, niin pitää hakea voittoa”, Jäderholm toteaa.

Kiva ei ole poissulkenut hyvää jalkapalloa, sillä Stadi Cup on yleensä sujunut paremmin kuin ulkomaan turnaukset.

”Varmaan juuri siksi, kun täällä on hauskempi pelaa eikä ole niin vakavaa”, Jäderholm jatkaa.

Peppi Pallaste, Pihla Nikula ja Kiira Jäderholm olivat tänä vuonna töissä Stadi Cupissa.