Jalkapallon EM-lopputurnaus on jälleen yksi mahdollisuus Englannille: mahdollisuus ottaa mestaruus tai mahdollisuus saada rajut arvosteluryöpyt manageripotkuineen.

Yksi on ainakin varmaa, Englannin manageri Gareth Southgate ei ole valinnut joukkuettaan vanhojen ansioiden perusteella. Joukkueessa on liuta parikymppisiä pelaajia, joista HS esittelee nyt lähemmin kolme pelaajaa: Phil Fodenin, Declan Ricen ja Reece Jamesin.

Manchester Cityn hyökkäävä keskikenttäpelaaja, laitalinkki tai vaikkapa valeysi Foden, 20, tuskin olisi ollut Englannin joukkueen todennäköinen avauskokoonpanon pelaaja, jos kisat olisi pelattu vuosi sitten. Hän on vuodessa noussut uudelle tasolle.

”Kaudella 2020–2021 Foden nousi huippulupauksesta todelliseen supertähtikategoriaan ja oli merkittävä tekijä Pep Guardiolan Cityssä, jota on kuvailtu yhdeksi vuosisadan parhaiksi joukkueiksi”, toteaa HS:n asiantuntija, Käpylän Pallon poikien B-junioreiden vastuuvalmentaja Miika Nuutinen.

”Liian hyvä istumaan penkillä.”

Nuutinen korostaa, että Foden pystyy osallistumaan kaikkiin hyökkäyspelaamisen vaiheisiin ja tuottamaan etenemistä pallollisena ja pallottomana.

”Kaikki hälytyskellot soittavat. Vaikea nähdä, miksi ei voisi olla yksi maailman parhaista pelaajista.”

Mikä tekee Fodenista erityisen pelaajan? Pallon käsittely, ensimmäinen kosketus ja pallon kuljetus ovat huippuluokkaa.

”Yksi Fodenin ’signature move’ [tunnusomainen liike] on kääntyminen ensimmäisellä kosketuksella: Foden vastaanottaa pallon puolisuljettuun peliasentoon, josta kääntyy yhdellä kosketuksella irti vartijasta”, Nuutinen toteaa.

Nuutinen korostaa myös Fodenin syöttötaitoa ja -valikoimaa sekä erinomaista syötön salaamista.

”Murtavat syötöt lähtevät vieläpä lyhyellä latauksella täydestä vauhdista.”

Jos jotain heikkouksia Fodenista hakee, se on maalitilanteissa viimeistelyn tehokkuus.

”Paljon ratkaisee, kuinka tehokas pelaa Fodenista tulee. Ei ole vielä näyttänyt, että tehot räjähtäisivät. Tehot ovat kasvaneet, mutta ei ole osoittanut olevansa poikkeuksellisen hyvä maalintekijä.”

Declan Rice on vahva ehdokas Englannin puolustavaksi keskikenttäpelaajaksi.

West Hamin Declan Rice, 22, on kesän suurimpien siirtohuhujen kohteina olevia pelaajia. Chelsean kasvatti on kenties palaamassa Itä-Lontoosta Länsi-Lontooseen muhkealla yli 80 miljoonan euron siirtokorvauksella.

Sitä ennen pelataan EM-lopputurnaus, jossa Rice on Englannin keskikentän pohjan kulmakivi.

”Rice on jo nyt aivan huippuluokan pelaaja puolustuspelaamisessa ja kehittyy jatkuvasti paremmaksi ja paremmaksi pallon liikuttajaksi”, Nuutinen arvioi.

Hyviä taitoja on jonoksi asti: pallon riistäminen, syöttöjen katkominen ja irtopallopelaaminen ovat aivan huippuluokkaa.

”Nuorukaisen puolustamisesta voisi helposti tehdä jo nyt opetusvideon junioreille.”

Nuutisella riitää vielä runsaasti lisää ylistyssanoja Ricen pelaamisesta.

”Ricen erinomainen havainnointi ja päätöksenteko puolustaessa mahdollistaa syötönkatkot. Pää pyörii jatkuvasti, säätää koko ajan sijoittumistaan omiin pelaajiin. Sulkee syöttösuuntia. Todella tasalaatuista ja loogista puolustuspelaamista.”

Yksi selkeä heikkous tai puute Ricen pelaamisessa on: hän on todellakin vahvasti puolustamiseen keskittynyt. Aivan huipulle vaaditaan hänenkin pelipaikallaan hyökkäystaitoja.

”Ricen kehitystä on mielenkiintoista seurata, sillä seuraavan tason saavuttaakseen tämän tulee parantaa edelleen hyökkäyspelaamista. Ilman sitä, Rice jää ’vain’ hyväksi valioliigapelaajaksi suurten valojen ulkopuolelle.”

Reece James on noussut laitapuolustajien kärkikaartiin.

Englannin oikean laitapuolustajan paikka on mielenkiintoinen: Southgate valitsi peräti neljä pelaajaa EM-miehistöön. Heistä yksi putosi jo pois, kun Trent Alexander-Arnold loukkaantui.

Tämä johti siihen, että Chelsean Reece Jamesin, 21, mahdollisuudet nousta avauskokoonpanoon kasvoivat merkittävästi. Mikäli Englanti käyttäisi kolmen topparin systeemiä, James olisi vielä paremmissa asemissa kilpailussa muun muassa Kyle Walkeria vastaan.

”James on perusprofiililtaan hyökkäävä laitapuolustaja, mutta hallitsee laitapuolustajan tontin kokonaisvaltaisesti ja on vain 21-vuotiaana pelaaja, josta on erittäin vaikea löytää merkittäviä heikkouksia”, Nuutinen toteaa.

Sen sijaan pientä hienosäätöä Jamesin pelaaminen vielä vaatii.

”Jamesilla on vielä parannettavaa linjassa sijoittumisessa – heikko peliasennon säätäminen antaa ajoittain edun pallottomalle hyökkääjälle. Samoin boksissa puolustaminen ei ole vielä eleettömän virheetöntä.”

Hyökkäystilanteissa Nuutinen näkee Jamesilla sekä vahvuuksia että heikkouksia, kun hän pääsee keskittämään palloa maalille.

”Erinomainen oikean jalan potkutekniikka ja nopea rytmi mahdollistavat laatupallot varsinkin lempipaikalta boksin kulmalta, mutta toisaalta täydestä vauhdista ja paineen alta keskitysten laatu hajoaa vielä liikaa.”