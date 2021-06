Ranskan ja Saksan kohtaamisessa voidaan nähdä kahden varsin erilaisen nuoren hyökkääjän kohtaaminen.

Kylian Mbappé on elintärkeä palanen päävalmentaja Didier Deschampsin palapelissä.

Kun EM-kisojen ”kuolemanlohko”, eli F-lohko käynnistyy, voidaan ensimmäisellä ottelukierroksella nähdä mielenkiintoinen nuorten hyökkääjien kohtaaminen, kun Saksa haastaa hallitsevan maailmanmestarin Ranskan.

Ranskan riveissä maalinteosta suurta vastuuta kantaa maailman yksi tämän hetken suurimmista tähdistä, Kylian Mbappé.

Saksalla ei samanlaista supertähteä ole, mutta ovela Kai Havertz on valmis yllättämään vastustajat ja hyödyntämään joukkuetovereidensa luomat tilat.

Tuntuu vähän oudolta valita nuorten pelaajien tähdistöön maailmanmestari, joka ollut maailman terävimmällä huipulla jo useita vuosia. Se kertoo paljon siitä, kuinka poikkeuksellisen nuorena Kylian Mbappé on noussut tähdeksi.

Mbappé, 22, on poikkeuksellisen nopea pelaaja, jonka vahvuuksiin kuuluvat tempokuljetukset, ohittaminen ja jalan avaaminen viimeistelylle. Hänellä on paljon liikemalleja ja harhautuksia joilla pystyy ohittamaan vastustajansa.

”Nopeus yhdistettynä äärettömän laadukkaaseen liikkumiseen tekee Mbappesta pelaajan, joka muuttaa pelkällä läsnäolollaan pelin dynamiikkaa. EM-kisoissa ei ole joukkuetta, joka ei Ranskaa vastaan olisi pakotettu miettimään ottelusuunnitelmassaan Mbappéa”, arvioi HS:n asiantuntija Miika Nuutinen.

Mbappé on yksi maailman vaarallisimmista pelaajista, koska hän pystyy luomaan uhkaa niin monella tavalla. Nuutisen mukaan on tärkeää tehdä selväksi että Mbappe on paljon muutakin kuin juoksukone.

”Hänellä on rautainen peruspeli lisäksi, ja hän on todella hyvä liikkumaan puolustuslinjan selustaan. Jos ajatellaan, että Teemu Pukki on ihan Euroopan kermaa omissa kaariliikkeissään, niin Mbappelta löytyy ihan samat keinot ja loistavat ajoitukset.”

Mbappén puolustamisen tekee erittäin vaikeaksi se, että juoksukilpailun välttämisen sijaan kyse on monesti siitä, missä kilpailuun haluaa tai joutuu.

Jos puolustuslinja on korkealla, selustaan jää paljon tilaa. Liian lähelläkään ei voi puolustaa, muuten on auttamattomasti myöhässä, kun Mbappé kiihdyttää. Syvälle omalle alueelle vetäytyminenkään ei välttämättä auta, koska Mbappé voittaa usein myös hyvin lyhyet juoksukilpailut.

Puolustamiseen Mbappé ei kovin paljon energiaa tuhlaa, eikä joukkueen puolustaminen sitä vaadikaan. Mbappén tehtävä on hakeutua mahdollisimman hyvään asemaan vastahyökkäystä varten.

”Ei ole salaisuus, ketä haetaan pallonriiston jälkeen. Pallo voi mennä syöttöketjun kautta, mutta kyllähän Mbappé on se kohde.”

Miika Nuutinen näkee Mbappén huomioimisen jopa muuttavan vastustajien hyökkäyspelaamista niin, että puolustusvalmius on koko ajan korkea.

”Kannattaa siis seurata Mbappéa, kun Ranskalla ei ole palloa. On ratkaisevan tärkeää, minne Ranska Mbappén vie ja kuinka vastustaja siihen reagoi.”

”Jos haluat voittaa Ranskan, on Mbappe saatava kuriin vastahyökkäyksissä.”

Mbappén ura on ollut vahvassa nousukiidossa jo vuosia, mutta Kai Havertzin, 22, päättynyt kausi Chelseassa oli todella kaksijakoinen. Lopulta sen pelasti hänen maanmiehensä.

Havertz siirtyi Lontooseen isolla siirtokorvauksella Saksan Bundesliigan Leverkusenista, mutta alku Chelseassa oli vaikea.

Havertz sai koronavirustartunnan, joukkue pelasi huonosti, eikä päävalmentaja Frank Lampard löytänyt Havertzille oikeaa roolia. Lopulta nimekkään ryhmän kompurointi sai riittää Chelsean venäläisomistajalle Roman Abramovitšille, ja Lampard sai potkut tammikuussa.

Tilalle palkattiin Paris Saint-Germainista joulun alla irtisanottu Thomas Tuchel, ja kaikki muuttui.

Havertz löysi paikkansa joukkueessa, ja lopulta mies ratkaisi maalillaan Mestarien liigan finaalin Manchester Cityä vastaan.

Kausi tiivistää Miika Nuutisen mukaan hyvin koko Havertzin kaksijakoisuuden jalkapalloilijana.

”Havertz on pelaajaprofiililtaan melko uniikki pelaaja eurooppalaisessa jalkapallossa. Hänellä ei ole selvää pelipaikkaprofiilia vaan mies on sekoitus keskushyökkääjää, keskikenttäpelaajaa ja sisään vedettyä laituria.”

”Tämän takia miehen oikea roolittaminen on ensiarvoisen tärkeää. ”

Parhaimmillaan Havertz on hyökkäyskolmanneksella. Hän pystyy älykkäällä liikkumisellaan, monipuolisella syöttämisellään ja taitavalla kombinaatiopelaamisellaan luomaan maalintekotilanteita.

Pallottomana Havertz muistuttaa Arsenalissa ja maajoukkueessa loistanutta maanmiestään Mesut Öziliä. Molempien suurin vahvuus on loistava syöttäminen.

”Havertz on vähän samanlainen hiiviskelijä, joka liikkuu suurella säteellä ja ilmestyy lähes aina puolustajien pimeältä puolelta tilanteisiin oikeaan aikaan. Hän pystyy tekemään enemmän maaleja ja olemaan selkeämmin hyökkääjä kuin Özil aikanaan.”

Havertz ei ole parhaimmillaan, jos joutuu yksinäisenä hyökkääjänä tekemään ensimmäisiä liikkeitä linjan taakse. Hän tunnistaa sen sijaan erinomaisesti esimerkiksi joukkuekaveri Timo Wernerin juoksujen ansiosta syntyneet tyhjät tilat, joihin liikkua.

Tällaisen juoksun kautta syntyneen tyhjän tilan hyödyntämisen kautta ratkesi Mestarien liigan finaali.

Vaikka hyökkääminen on Havertzin ensisijainen tehtävä ja ydinosaamisalue, kestää hänen puolustuspelaamisensa Nuutisen mukaan vertailun maailman parhaisiin hyökkääviin pelaajiin.

Havertz sijoittuu täsmällisesti pelimallin vaatimalla tavalla ja pystyy syötönkatkoihin ja riistoihin.

”Hän on vähän ärsyttävä pelaaja vastustajalle, koska näyttää siltä kuin olisi tauolla. Juokseminen on sen näköistä, ettei juoksisi täysillä. Liikkuu kuitenkin aika kovaa ja on koko ajan valmiina riistämään ja katkomaan syöttöjä.”

EM-kisoissa Havertzin kannalta on mielenkiintoista nähdä, millaisen roolin päävalmentaja Joachim Löw hänelle löytää.

”Miten Havertzin rooli sovitetaan yhteen toisen suuren ’tilojen tulkitsijan’ Thomas Müllerin kanssa. Parhaimmillaan Löwillä on käsissään yksi koko turnauksen vaarallisimmista hyökkäystrioista, kun yhtälöön lisätään Timo Wernerin fantastiset tilaa luovat liikkeet.”

”Palloton pelaaminen voi vielä tänäkin päivänä olla valtti, jolla olet huippupelaaja, vaikka jotain muuta vähän puuttuisikin.”