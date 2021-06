Hollannin joukkueessa topparina pelaava de Ligt on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut pelaaja.

Hollannin puolustuksen kulmakivi on 21-vuotias Matthijs de Ligt, mutta EM-lopputurnauksessa avausottelu Ukrainaa vastaan jäi väliin nivusvamman takia. Torstain Itävalta-ottelussa de Ligt on käytettävissä ja noussee avaukseen.

Seuratasolla de Ligt edustaa Juventusta, jossa hän on joutunut pelaamaan paljon ”huonommalla puolellaan” eli vasempana topparina. Maajoukkueessa de Ligt pääsee vahvemman jalkansa puolelle eli oikealle.

Nuoresta iästään huolimatta de Ligt on jo kokenut pelaaja ja selkeä johtohahmo, sillä Ajaxissa hän oli myös joukkueensa kapteeni.

”Fyysisesti hän on ollut jo parin vuoden ajan täysin valmis huippupelaaja. Nopeus ja voima mahdollistavat aggressiivisen pelityylin”, toteaa HS:n asiantuntija, valmentaja Miika Nuutinen.

”Hollannin nuorennusleikkauksen kasvot.”

Nuutisella on myös toinen luonnehdinta de Ligtistä: ” On vähän Sergio Ramoksen kaltaista supersankarimeininkiä.”

De Ligt on vahva yksi vastaan yksi -tilanteissa sekä jalalla että pääpalloissa. Lisäksi de Ligt liikkuu laajalla alueella ja ennen muuta haluaa taklata.

”Sen ansiosta voittaa palloja, mutta toisaalta jättää taakse epätasapainoisia tiloja. Uhka ja mahdollisuus. Välillä tullaan ohi”, Nuutinen toteaa.

Nuutisen mielestä de Ligtin pelaamisessa oli vielä paljon rosoisuutta Ajax-aikana, mutta kuten Nuutinen toteaa: ”Juventuksessa on pudottu ihmemaasta huippujalkapalloon.”

De Ligt kestää prässiä erinomaisesti ja pystyy avaamaan peliä monipuolisesti.

”Vaikka jäisi vähän prässiin kiinni, niin on niin vahva, että pystyy suojaamaan ja selviytymään tilanteista.”

De Ligt on myös hyökkäyspäässä tärkeä pelaaja Hollannille etenkin erikoistilanteissa.

”Kohdepelaajana hän on todellinen uhka, tietenkin myös kokonsa takia, mutta on myös taitava irtoamaan vartioinnista ja ajoittamaan juoksunsa ja hyökkäämään palloon.”

Kun EM-lopputurnauksen aikana tehdään erilaisia koosteita huippusuorituksista, de Ligt noussee taklauskoosteisiin. Sen sijaan de Ligt toivoo, että hän ei nouse esimerkiksi, kuinka toppari saadaan pois omalta paikaltaan.

"On todella kiinnostavaa nähdä, onnistuuko joku Hollannin vastustajista ottelusuunnitelmallaan liikuttamaan de Ligtin pois omalta paikaltaan laitoihin ja iskemään tämän selustaan. Hän on puolustuksen sydän: jos saadaan pois, Hollantia on helpompi haavoittaa”, Nuutinen selventää.

Hollanti voitti avausottelussaan Ukrainan 3–2. Hollanti–Itävalta alkaa kello 22.