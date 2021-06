Rap-artisti Mikael Gabriel valmiina ensimmäiseen ammattilais­kilpailuun – Swingiä on harjoiteltu ja tavoite mietitty

Mikael Gabrielin kanssa samassa ryhmässä pelaa myös entisen olympiamitalistin poika.

Räppäri Mikael Gabriel on innokas golffari. Kuva Pickala golfista Siuntiosta kesältä 2020.

Laulajatähti Mikael Gabriel on mukana perjantaina alkavassa Audi Finnish PGA Golf Tourin kilpailussa Vihdissä.

Kolmipäiväisessä kilpailussa on mukana 126 yleisen sarjan ja 30 naisten sarjan pelaajaa.

Mikael Gabriel aloitti golfharrastuksen vuonna 2018. Tähtilaulaja kertoi aiemmin Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei hän ollut sitä ennen edes koskenut golfmailaan eikä harrastanut mitään urheilua kymmeneen vuoteen.

Hän päätyi golfkentälle ihmeteltyään, miksi kaverit viihtyivät siellä.

Pian hän viihtyi siellä itsekin.

”Meni siinä varmaan pari viikkoa. Ensimmäiset kymmenen golfkierrosta kavereiden kanssa tekivät lähtemättömän vaikutuksen”, Gabriel kertoi.

Laulaja pelaa turnauksessa villillä kortilla. Kyseessä on hänen ensimmäinen ammattilaiskilpailu.

"Elämä on yhtä oppimista, ja sellaisena otan myös tämän mahdollisuuden. Tämä kilpailu on tuonut hyvää sykettä koko talveen ja motivaatiota treenaamiseen, varsinkin kun meidän artistien työtilanne on varsin synkkä vallitsevassa koronatilanteessa”, laulaja kertoo kilpailun tiedotteessa.

Gabriel ei usko olevansa mukana kärkitaisteluissa, mutta on panostanut kilpailuun harjoittelemalla swingiä ja tutustumalla tulevaan Hills by Gogolfin -kisakenttään.

”Lähden nauttimaan ja oppimaan. Tuloksen yritän pitää molemmilla kierroksilla alle 90 lyönnissä”, artisti toteaa.

Mikael Gabriel aloittaa kilpailunsa perjantaiaamuna. Hänen kanssaan samassa ryhmässä pelaavat Peter Erofejeff ja Eetu Isometsä. Isometsä on golf­ammattilainen sekä hiihdon olympia- ja MM-mitalistin Jari Isometsän poika.

