Jukka Raitala koki aikoinaan nuorten EM-huuman, nyt edessä on ”vähän eri mittakaavan kisat”

Huuhkajat aloittaa EM-urakkansa kivikovaa Tanskaa vastaan lauantaina.

Yksi Suomen miesten jalka­pallo­maa­joukkueen viime vuosien kulmakivistä on ollut tiivis ja kurin­alainen puolustus­pelaaminen.

Tämän kalenterivuoden viidessä pelissään Huuhkajat on kuitenkin päästänyt yhdeksän maalia ja tehnyt viisi. EM-kisoihin joukkue suuntasi Viroa vastaan tullut 0–1-kotitappio niskassaan.

Puolustaja Jukka Raitala ei kuitenkaan ole huolissaan.

”Emme ole siltikään puolustaneet huonosti. Vähän on ollut epäonneakin matkassa. Toistan itseäni sanomalla saman kuin ennen Viro-peliä, mutta yksi suurimmista vahvuuksistamme on, että olemme onnistuneet puolustuspäässä ja puolustaneet hyvin joukkueena. Se on avainasemassa näissäkin kolmessa pelissä”, Raitala sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Suomi aloittaa EM-urakkansa lauantaina Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa. Ensi viikon keskiviikkona joukkue kohtaa Pietarissa Venäjän. Alkulohkon päätöspelissä vastaan tulee Belgia 21. kesäkuuta Pietarissa.

”Tanska on äärettömän hyvä joukkue. Lähdemme ehdottomasti kaatamaan Tanskaa”, Raitala arvioi.

Suomen joukkueen terveystilanne on hyvä. Nikolai Alho oli edellisissä harjoituksissa osan ajasta täysillä mukana. Alho on kärsinyt nilkkavammasta.

Huuhkajien EM-miehistöstä Raitala, Tim Sparv, Teemu Pukki, Anssi Jaakkola ja Joona Toivio edustivat Suomea alle 21-vuotiaiden EM-lopputurnauksessa vuonna 2009.

”Ovat nämä tietysti vähän eri mittakaavan kisat yhtään vähättelemättä alle 21-vuotiaiden kisoja. Nämä ovat astetta kovemmat pippalot”, Raitala sanoi.

Nuorten EM-turnauksessa Suomen päävalmentajana oli Huuhkajien nykyinen luotsi Markku Kanerva.

”Jalkapallo on kehittynyt paljon 12 vuodessa, ja näkee sen Rivenkin [Kanerva] tekemisestä”, Raitala sanoi.

Raitala edustaa seurajoukkuetasolla MLS-seura Minnesota Unitedia. Matkat maajoukkuetehtäviin ovat pitkiä ja rasittavia. Nyt pidempi leiritys on mahdollistanut aikaerosta palautumisen hyvissä ajoin.

”Valehtelisin, jos sanoisin, ettei sillä ole merkitystä. Oma valintani on pelata tuolla. Siellä matkustetaan paljon, ja matkat tänne ovat aika raskaita, mutta niiden kanssa on selvitty hyvin.”

