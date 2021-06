Pääomistaja on pettynyt, jos Vierumäki ei lähivuosina tuota uusille osingon saajille seitsemännumeroista summaa.

Vierumäki

"Kämmenlyönti, rystylyönti, kämmenlyönti, hyvä!” valmentaja Piers Boden opastaa Caroline Ekqvistiä ja Jan Loikkasta Vierumäen uusitussa urheiluhallissa Heinolassa.

Ekqvist ja Loikkanen pelaavat Suomessakin suosikkilajiksi noussutta padelia. Se on huomattu myös Vierumäellä, jonne padelille on rakennettu pelikenttiä.

”Mika pelaa itsekin padelia. Olen opettanut häntä”, englantilainen mailapelivalmentaja Boden sanoo.

Mika eli Mika Anttonen järjesteli keväällä Vierumäen urheiluopiston omistussuhteita.

Energiayhtiö St1:n pääomistaja luopui järjestelyssä 80 prosentista Vierumäki Sports oy:n osinkoon oikeuttavista B-sarjan osakkeista. Potti jaettiin neljään tasasuureen osaan, jotka menivät Suomen Jääkiekkoliitolle, Suomen Taitoluisteluliitolle, Suomen Cheerleadingliitolle ja Suomen Voimisteluliitolle.

Jos osakkeet alkavat jonain päivänä tuottaa voittoa, niistä maksettavat osingot koituvat näiden neljän lajiliiton eduksi.

”Olen pettynyt, jos Sports ei tuota voittoa jo vuosina 2022 ja 2023. Osinkojen tuotto voi olla seitsennumeroinen luku. Itse uskon siihen, vaikkei kenellekään voi luvata. Riippuu siitä, paljonko saadaan ihmisiä käymään Vierumäellä”, Anttonen sanoo.

Vielä ei ole jaettavaa, koska ei ole voittojakaan.

Anttosen yhtiö Keele oy omistaa enemmistön tai sata prosenttia Vierumäen neljän yhtiön äänivallasta. Yhtiöitä ovat Vierumäki Sports oy, Kiinteistöosakeyhtiö Vierumäen Kumina, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (SUK) ja Vierumäen Infra oy.

”Mikan taloudellinen missio on se, että jos osinkoa saadaan jonain päivänä, hän ei niitä ota, vaan antaa ne suomalaiselle urheilulle”, Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja Peter Gabrielsson sanoo.

Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja Peter Gabrielsson on helpottunut, kun Vierumäen pitkä ahdinko alkaa olla ohi.

Huhtikuun 2020 lopulla Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja Peter Gabrielsson liikuttui kyyneliin henkilöstön irtisanomisten takia.

Neljälle urheilun lajiliitolle B-sarjan osakkeiden kauppa oli riskitön. Anttonen myi osakkeet symboliseen 20 sentin kappalehintaan. Kaupan kokonaissumma oli kolme euroa ja 20 senttiä.

B-sarjasta jäi myymättä vielä yksi 20 prosentin siivu. Gabrielssonin mukaan kiinnostus sitä kohtaan on ollut kova. Hinta on muodollinen, mutta samalla ostajan täytyy sitoutua Vierumäen kehittämiseen eli käytännössä ostamaan ja käyttämään sen palveluita.

”Ostaja voi olla muukin taho kuin lajiliitto, mutta sen on tuotava lisäarvoa Vierumäen kehittämiseen”, Gabrielsson sanoo.

Vierumäki Sportsin operatiivinen johtaja Marko Hiltunen esittelee Fennadan hotellin kattoterassia, josta löytyvät sauna ja poreallas. Näkymä avautuu urheilukentälle ja uusittuun halliin.

Kehitettävää Vierumäellä riittää, vaikka kesällä 2020 valmistuneen uuden strategian linjaukset ja nyt noin kymmeneen miljoonaan euroon kohoavat investoinnit näkyvät jo alueella.

Ilkka-rakennuksen tilalle saneerattu Fennada-hotelli avaa ovensa maanantaina. Hotellissa on 104 huonetta, joista neljätoista on 40–50 neliön sviittejä. Parhaimmassa on oma sauna ja poreallas kattoterassilla.

Vierumäki-hallin tennisareenat on uusittu ja padelkentät tehty. Kesäkuussa aukeavat myös uudet ulkopadelkentät.

”Olen kokeillut padelia pari kertaa. Kiva peli ja helppo oppia, mutta tennis on vielä kivempaa”, sanoo 15 vuotta tennistä pelannut Anttonen.

Jäähallin uusi puoli on korjattu, ja vanha puoli remontoidaan syksyllä. Pihkala-rakennuksen asuintilat saneerataan, ja noin 1 500 neliön ravintolamaailma aukeaa syksyllä.

Heinäkuun puolivälissä Vierumäellä avaa ovensa myös toinen hotelli, kun Holiday Club osti konkurssipesältä ennen liikenneympyrää sijaitsevan vanhan hotellirakennuksen. Se toimii erillään Vierumäki-yhtiöistä.

Seuraavassa vaiheessa korjataan Suomen Urheiluopistoon painottuvia toimintoja, kuten Vierumäki-areenaa, uimahallia ja urheilukenttää.

Anttonen on sitoutunut maksamaan kymmeniin miljooniin euroihin nousevat kustannukset omasta pussistaan.

”Vierumäellä ei ole avointa šekkiä. Laskelmien täytyy pitää”, Gabrielsson sanoo.

Anttonen ei halua korostaa omaa rooliaan. Hänestä tuli Keelen kautta Vierumäen pääomistaja loppuvuodesta 2018.

”En aio olla Mister Vierumäki. Haluan olla kulisseissa. Vierumäellä ei ole yhtään pankkilainaa, vaan kaikki on Keelen rahoittamaa. Investointien kokonaissumma noussee noin 35 miljoonaan euroon. Vielä puuttuu tarkka arvio. Olen tyytyväinen siihen, mitä on tehty”, Anttonen sanoo.

Torstaina hän vieraili Vierumäellä harjakaisissa.

”Kävin nostattamassa tunnelmaa, jos osasin.”

St1:n ja Vierumäen pääomistaja Mika Anttonen.

Vierumäki on muutenkin toipumassa kevään 2020 ahdingosta, jolloin silloinen majoitus- ja ravintolatoiminnasta vastannut Vierumäki Country Club (VCC) ajautui konkurssiin. Suurin yksittäinen syy oli koronaviruspandemia.

Konkurssipesä irtisanoi 170 ihmistä. Se oli Anttoselle kova paikka.

”En ole henkisesti koskaan ennen törmännyt tällaiseen”, hän sanoi tuolloin.

Vuotta myöhemmin osa irtisanotuista on palkattu takaisin. Uusia työpaikkoja on luotu noin kolmannes irtisanottujen määrästä.

Puolet takaisin tulleista on Vierumäen entisiä työntekijöitä, kuten liikuntapaikkahoitaja Jouni Grön. Hän ei epäillyt hetkeäkään, kun tuli kutsu tulla töihin.

”Olin kaksi kertaa lomautettuna. Totta kai oli selvää, että tulen tänne takaisin. Anttonen on urheilumies”, Grön sanoo ja huoltaa paksupyöräisiä sähköpyöriä.

Koronapandemia on näkynyt jopa niissä: sähköpyöriin on ollut vaikea saada varaosia.

Liikuntapaikkahoitaja Jouni Grön huoltaa sähköpyöriä.

Työntekijöiden määrä kasvaa merkittävästi loppuvuodesta, kun ravintolamaailma aukeaa. Ravintolat ovat Vierumäen omassa omistuksessa.

”Se helpottaa niiden hallintaa ja kehittämistä”, Vierumäki Sportsin operatiivinen johtaja Marko Hiltunen sanoo, kun opastaa vieraitaan alueella.

Heinolan työttömyysaste on yli 15 prosenttia. Vierumäki on kunnalle merkittävä työllistäjä ja lippulaiva.

Gabrielsson on luvannut Heinolan kaupunginjohtajalle, että kaikki Vierumäen menetetyt työpaikat saadaan takaisin ennemmin tai myöhemmin.

Olisiko Vierumäellä mennyt paremmin, jos se olisi kuulunut Lahteen?

”En usko, että sillä on mitään väliä, siitä ei ole kysymys. Meillä on erittäin hyvä kommunikointi Heinolan kaupungin kanssa. Vierumäen sijainti on loistava. Helsingistä on tänne suora moottoritie ja tunnin matka”, Gabrielsson sanoo.